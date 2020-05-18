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На 14 мая в Кыргызстане зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19. Общая численность заражённых составляет 1 082 человека.

Из них в стационаре находятся 335 граждан. Пятеро лежат в реанимации. Выздоровели 735 соотечественников.

Среди новых больных шестеро медицинских работников. Пятеро в Бишкеке и один в Оше. Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 247. Из них выписались из стационаров 192. Отметим, что по данным штаба по недопущению распространения коронавируса, из депозитного счёта Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования на депозитные счета 244 организаций здравоохранения в апреле переведено 105 млн. 400 тыс. сомов для выплаты компенсации медработникам, работающим в очагах эпидемии. А в марте 6 283 медикам выдали компенсационные выплаты на общую сумму 36 млн. 704 тыс. 639,62 сома. Кроме того, семья медицинского работника Ж. Кокумбаевой, скончавшейся от коронавирусной инфекции, получила миллион сомов в виде финансовой помощи.

По данным министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова, с момента введения ЧС и ЧП в Кыргызстан возвращено 9 196 наших соотечественников из 23 стран мира. «Сейчас из-за закрытия границ и прекращения авиасообщений мы ищем различные пути по возвращению соотечественников на родину», — сообщил он на брифинге. Планируется, что в мае домой приедет ещё тысяча человек. В частности, из Катара — 36, Кувейта — 105, Ирана — 16, Франкфурта-на-Майне — 58, Стамбула — 349, Москвы — 402, Кореи — 35, Японии — 30, Беларуси — 37 граждан. Всех прибывших сразу поместят в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур, а затем отправят на домашний карантин. Министр также отметил, что в загранучреждения обратились 8 712 соотечественников из 58 стран мира с просьбой вернуть их домой.

С 11 мая в Бишкеке, по предварительным данным, возобновили свою деятельность 3 782 хозяйствующих субъекта с численностью работников 11 262. Также действуют 3 836 предприятий, которые не останавливали свою деятельность во время ЧП. Общее количество сотрудников составляет 238 064 человека. Сегодня они могут беспрепятственно перемещаться по городу. Однако обязаны иметь при себе справку с места работы, на которой проставляется печать УГНС по соответствующему району столицы, где зарегистрирована организация или ИП. Электронную заявку на получение разрешения для передвижения можно оформить на сайте 312.meria.kg. После её одобрения необходимо распечатать QR-код, присвоенный электронной системой. Отметим, что не требуется разрешение на передвижение по городу для наёмных работников ИП, осуществляющих свою деятельность на основании патента, где указаны их ФИО.

Напомним, что люди, которые живут за чертой города, на санитарно-контрольных постах не должны предъявлять справку с анализом об отсутствии у них коронавируса. Достаточно иметь справку с работы и документ, удостоверяющий личность. При этом медики измеряют температуру каждому.

Вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов заявил на брифинге, что физические и юридические лица независимо от формы собственности обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы по недопущению распространения коронавируса. В каждом районном акимиате созданы мобильные группы, в состав которых вошли специалисты райадминистраций, инспекторы ЦГСЭН, сотрудники правоохранительных органов и МТУ. Они обходят торговые точки на рынках, супермаркеты, кафе, работающие на вынос, салоны красоты и другие хозсубъекты, возобновившие работу. К слову, в столице уже выявлены многочисленные факты несоблюдения правил предпринимателями. По данным мэрии, практически не соблюдается масочный режим продавцами, санитайзеры либо пустые, либо их нет совсем. Также торговый центр «Беш-Сары», который не вошёл в список разрешённых предприятий, открылся самовольно и работал с нарушениями. Специалисты составили 10 протоколов и выписали штрафы владельцам.

Напомним, что при появлении симптомов вируса, следует обращаться по телефонам горячей линии 112 и 118. В столице работают 20 мобильных бригад из числа медиков и санитарных врачей. Они приедут по вызову и возьмут анализы на COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 4 млн. 262 тысячи 799 человек. Скончались 291 981 человек. Лидером до сих пор является Америка. Там заболели 1 369 964 человека, умерли — 82 387 граждан. На втором месте оказалась Россия с 232 243 заразившимися. Вирус унёс жизни 2 116 россиян. А вот Испания по сей день входит в тройку по числу больных. В стране зарегистрировано 228 030 случаев. За время эпидемии умерли 26 920 граждан.