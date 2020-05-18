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Парламентарии уходят в цифровой мир

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков обсудил по телефону с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным пандемию COVID-19, а также возможность проведения в июне заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в формате видеоконференции, передаёт пресс-служба ЖК.

Такой формат необходим в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса. Ранее заседание планировалось провести в мае.

«В условиях пандемии тесное сотрудничество между государствами, а также взаимная поддержка важны, как никогда», — сказал кыргызский спикер российскому коллеге. В свою очередь председатель Госдумы отметил, что обсудит возможность дистанционного проведения со всеми председателями парламентов ассамблеи.

Отчёт принят

Депутаты Жогорку Кенеша на пленарном заседании выслушали отчёт премьер-министра о работе правительства в 2019 году и признали её удовлетворительной.

Отчитывался сам премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он остановился на основных показателях социально-экономического развития страны: рост ВВП — 4,5%, экспорта — 7%, объём внешних инвестиций — $876 млн. (рост — 2,9%), создано более 77 тысяч рабочих мест, из них 14 тыс. — постоянных; в рамках государственно-частного партнёрства реализуются 29 проектов, создано 341 предприятие; заасфальтировано 423 км дорог.

Рассказал глава кабмина о проделанной работе в сферах фискализации и цифровизации, развития регионов, противодействия коррупции и вывода экономики из тени. Также поведал о принятых законах, в том числе о ратификациях международных соглашений. На их основании в Кыргызстан поступило $550 млн., из них $260 млн. — гранты. Он также отметил, что показатели республики в международных рейтингах улучшились. Упомянул и достижения кыргызстанских спортсменов на мировой спортивной арене.

Депутаты задавали членам правительства вопросы.

Так, вице-спикер Аида Касымалиева особое их внимание обратила на увеличение фактов семейного насилия в республике в период эпидемии. По её данным, рост равен 60%. Но министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев ответил, что с 25 марта зарегистрировано 536 фактов семейного насилия. «По сравнению с прошлым годом больше на 42%», — сказал он.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщила, что в рамках Года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей правительство реализует утверждённый план мероприятий. По её словам, в рамках госзаказа на услуги кризисных центров выделено 36 млн. сомов, отобраны четыре таких учреждения.

Карамат Орозова затронула проблемы в приграничных районах республики и системе здравоохранения: «На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области с начала года произошло несколько инцидентов. Есть пострадавшие, сгорели дома. Пандемия коронавируса выявила проблемы в системе здравоохранения республики. Если говорить о Баткенской области, то там нет современной больницы». Премьер-министр М. Абылгазиев отметил, что государство восстановит дома пострадавших, а для строительства медучреждения в регионе выделено 5 га земли.

Умбеталы Кыдыралиев обратил внимание исполнительной власти на необходимость изменения подхода к горнодобывающей промышленности республики. «В 2019 году в Кыргызстане произведено 77 тыс. тонн золотосодержащего концентрата, объём чистого золота в котором составляет около 5,5 тонны. Также добыто около 110 тыс. тонн золотосодержащей руды. Доля золота в ней — около 800 кг. Вместе с объёмом этого драгоценного металла, добытым на месторождении Кумтор, в Кыргызстане произведено около 26 тонн. С учётом высокой стоимости золота на международном рынке в бюджет могло бы поступить 30-40 млрд. сомов, но на деле только 13 млрд.», — сказал законодатель.

Абдимуктар Маматов упомянул необходимость развития агропромышленного комплекса республики для обеспечения продовольственной безопасности населения. Он подчеркнул, что текущая ситуация из-за COVID-19 показала, что снижение импортозависимости является одним из приоритетов в государственной повестке дня.

Пост сдал, пост принял

На заседании Жогорку Кенеша присягнули новые депутаты из парламентской фракции «Кыргызстан» Шаршенбек Шайлообекович Абдыкеримов и Жанибек Суюнбаевич Жоробаев. Они пришли на места Алмазбека Эргешова и Жаныбека Исаева, досрочно сдавших свои мандаты по собственному желанию.