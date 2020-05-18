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Отчёт правительства одобрен

| мая 15, 2020
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Депутаты Жогорку Кенеша, рассмотрев отчёт премьер-министра о деятельности правительства за 2019 год, одобрили его.

В своём докладе Мухаммедкалый Абылгазиев остановился на основных социально-экономических показателях по итогам 2019 года, проблемных вопросах и планах правительства на текущий год.  Глава кабмина и его члены также ответили на вопросы парламентариев.

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