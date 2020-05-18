Отчёт правительства одобрен
Депутаты Жогорку Кенеша, рассмотрев отчёт премьер-министра о деятельности правительства за 2019 год, одобрили его.
В своём докладе Мухаммедкалый Абылгазиев остановился на основных социально-экономических показателях по итогам 2019 года, проблемных вопросах и планах правительства на текущий год. Глава кабмина и его члены также ответили на вопросы парламентариев.
« Парламентская хроника (Previous News)
(Next News) Обеспечить верховенство закона »
Related News
Отчёт правительства одобрен
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintДепутаты Жогорку Кенеша, рассмотрев отчёт премьер-министра о деятельности правительства за 2019 год, одобрили его.
Парламентская хроника
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintПарламентарии уходят в цифровой мир Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков обсудил по телефону с председателемRead More