Обеспечить верховенство закона
Президент Сооронбай Жээнбеков и генеральный прокурор Откурбек Джамшитов обсудили текущую деятельность и приоритетные задачи на ближайшую перспективу, стоящие перед органами прокуратуры.
Откурбек Джамшитов представил отчёт о работе органов прокуратуры, рассказал о мерах противодействия коррупции, деятельности по надзору за единообразным исполнением законов госорганами, местными властями и правоохранительными структурами. Отмечено, что по итогам деятельности органов прокуратуры в 2019 году выявлено более 36 тысяч нарушений закона, по которым приняты меры прокурорского реагирования по восстановлению нарушенных прав, в том числе в пользу государства возмещено более 1 млрд. сомов. Шла речь и о реализации решений Совета безопасности и Совета по судебной реформе.
Сооронбай Жээнбеков призвал органы прокуратуры неукоснительно обеспечивать верховенство закона и укреплять законность в стране. Обратил особое внимание на усиление мер по борьбе с коррупцией в органах государственной власти, правоохранительных органах. Президент поручил усилить меры по цифровизации деятельности органов прокуратуры и продолжить реализацию судебно-правовой реформы, несмотря на временные неудобства, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
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