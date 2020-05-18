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Весна в этом году осталась только в календарях. Карантин и чрезвычайное положение словно растворили в однообразии домашнего пребывания любимые впечатления от ранней весны: и появление листвы на деревьях, и первые травы и цветы на газонах, и острое ощущение от тёплых долгих светлых дней. Но вот заточение закончено.

Как возвращается в прежнюю жизнь столица после изоляции, мы решили узнать, пройдя по центру города. Людей на улицах всё ещё мало, и этот факт в условиях, когда число заражённых коронавирусом в Кыргызстане всё не снижается, радует. Маски, обязательные по требованиям столичных властей при выходе из дома, носят большинство прохожих. Но, к сожалению, правилам следуют не все, несмотря на то, что за подобное нарушение грозит штраф до 5 тысяч сомов. Как я заметил, чаще всего масочный режим игнорируют подростки, молодёжь и даже мамы с маленькими детьми.

Удивляет большое количество легковых автомобилей на дорогах, ведь большая часть учреждений, предприятий ещё не работает. Куда и зачем в подобных условиях одновременно перемещается такое количество людей, остаётся только гадать. Обычно многолюдное пространство у ЦУМа пустынно. У фонтанного комплекса с ивами, где все скамейки с весны до осенних дождей заняты отдыхающими горожанами, непривычная тишина. Только блестит на солнце отполированная тысячами прикосновений бронза скульптуры жеребёнка, у которой постоянно фотографировались люди. Но первые признаки оживления уже видны.

Ребята у расположенного рядом кафе высаживали цветы, видимо, готовятся к будущему открытию. Уже работают неподалёку ломбарды и скупки изделий из драгметаллов. Людно и возле ГУМа. Здесь на первом этаже, как и положено, обслуживает посетителей супермаркет, но уже открылись и другие торговые точки, в основном сотовые операторы, бутики. И деловая суета, что царит здесь, очень радует глаз.

Бульвар Эркиндик всё ещё закрыт для гуляющих, в тени густых крон деревьев ждут шумную детвору качели, и только весело журчит в глубоких арыках прозрачная вода. Тень и пустота под навесами галереи, где художники выставляли свои картины. Безмолвие и безлюдье площади Ала-Тоо разбавляется только шумом мчащихся по проезжей части машин. А у флагштока всё так же стоят часовые, только с масками на лицах.

Столица только готовится к возвращению из карантина. Жизнь не стоит на месте, и очень верится, что непростой период, который Кыргызстан переживает вместе со всем миром, уже завершается и скоро всё восстановится. Ведь как бы не страшны были кризисы, переживаемые человечеством, они давали шанс для нового витка развития.

Дмитрий АЩЕУЛОВ.

Фото Ирины КОВШОВОЙ.