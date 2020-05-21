Поделиться VK Print

Кыргызский государственный ансамбль танца «Ак марал» вошёл в пятёрку наиболее популярных профессиональных коллективов СНГ. Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг лучших ансамблей Содружества по их популярности у публики и трансляции их концертных программ и номеров в интернете. Список подготовлен и обнародован в Международный день танца, который ежегодно отмечается в мире 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО.

В топ-5 лучших танцевальных ансамблей СНГ входят Академический ансамбль танца Беларуси, Государственный ансамбль танца Казахстана «Салтанат», Государственный ансамбль танца Азербайджана, Государственный ансамбль танца Армении «Барекамутюн» и Кыргызский государственный ансамбль танца «Ак марал». Рейтинг представлен по результатам исследований популярности театров танца и предложений онлайн-трансляций. В России же на первое место вышел Московский государственный академический театр танца «Гжель».

Ансамбль танца «Ак марал» основан в 1966 году заслуженным деятелем искусств КР, выдающимся балетмейстером и педагогом-хореографом Нурдином Тугеловым, который в сотрудничестве с другим заслуженным деятелем культуры КР Сафарбеком Кабековым собрал танцевальные таланты со всех концов республики и объединил их в единственный профессиональный коллектив в Кыргызстане, который с 1991 года достойно носит его имя. В 1958-1964 годах народный артист КР Н. Тугелов был главным балетмейстером Киргизского национального театра оперы и балета имени А. Малдыбаева. На смену Н. Тугелову руководителем «Ак марала» спустя семь лет стала первая женщина-балетмейстер в КР Эркин Мадемилова.

С 1982 года коллективом более 23 лет успешно руководил замечательный балетмейстер, народный артист КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, выпускник знаменитой Академии русского балета имени А. Вагановой в Санкт-Петербурге Мелис Асылбашев. Наиболее известными хореографическими постановками ансамбля танца «Ак марал» являются танцевальные композиции «В стане Манаса», «Ак куу», «Мин кыял», «Беш ыргай», «Пахтачилар бейи», «Ак тамак кок тамак», «Майрам шаны», а также казахские, туркменские, еврейские, индийские, цыганские и многие другие танцы народов мира. Ранее Кыргызский государственный ансамбль «Ак марал» становился золотым призёром Международного фольклорного фестиваля музыки и танца в Дижоне (Франция).

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: танцует ансамбль «Ак марал».