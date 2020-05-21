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Международный фестиваль русскоязычных театров «Встречи в России. Онлайн. Избранное» прошёл в дни пандемии. Раз в неделю по выходным, в 17.00 по московскому времени театр-фестиваль «Балтийский дом» показывал лучшие спектакли театральных трупп из Беларуси, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.

Все трансляции лучших сценических постановок русскоязычных театров стран СНГ и Балтии проводились в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте театра-фестиваля «Балтийский дом». Посмотреть их организаторы фестиваля пригласили всех любителей, поклонников и знатоков искусства Мельпомены. Это первый театральный проект, объединивший творческие коллективы из разных государств в одну онлайн-афишу. Фестиваль «Встречи в России» традиционно проходит в Санкт-Петербурге с 1998 года. Он состоялся и в этом году, но прошёл, как и все зрелищные события последних дней, в режиме онлайн.

Открылся фестиваль спектаклем по поэме А. Пушкина «Евгений Онегин» Государственного академического театра драмы имени М. Горького из столицы Казахстана в постановке режиссёра Юрия Квятковского. Авторы спектакля справедливо рассуждают, что у каждого поколения свой Пушкин, их «Евгений Онегин» — это энциклопедия русской жизни, которая сценически рассказана труппой из Нур-Султана современным языком под едкий рэп и острый юмор. И актёрская труппа уверена, что спектакль понравится и театралам — приверженцам «честных правил», и тем, кто совсем не прочь одеться, как «денди лондонский».

Творческую эстафету продолжил показ сценической версии лермонтовского «Демона» в исполнении труппы Национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова из Бишкека в постановке московского режиссёра Владимира Панкова. Затем почитатели Мельпомены смогли увидеть спектакль «Я — Николай Гумилёв» в постановке Тбилисского государственного академического русского драмтеатра имени А. Грибоедова в режиссёрской версии Левона Узуняна. А завершился онлайн-фестиваль кукольной шекспировской драмой-трагедией «Гамлет» в постановке труппы Могилёвского областного театра кукол из Беларуси. Поставил спектакль режиссёр Игорь Казаков. Важно, что все показанные фестивальные спектакли в течение некоторого времени сохранятся на сайте театра «Балтийский дом» в его соцсетях. Так что те поклонники фестиваля, кто не успел увидеть первый показ, смогут насладиться любимым зрелищем и позже.

Ежегодно фестиваль «Встречи в России» традиционно включает в свою афишу лучшие постановки русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. За время его существования представлены практически все сценические коллективы бывшего Союза, имеющие статус русскоязычных театров. В последние годы в его программу всё активнее вливаются русскоязычные труппы дальнего зарубежья. Участие в фестивале является серьёзной поддержкой этих коллективов. Во многом благодаря «Встречам в России» за её пределами возникают новые русско-язычные театральные коллективы, а национальные театры вводят в свой репертуар спектакли на русском языке. В 2017 году в рамках фестиваля создана Ассоциация деятелей русских театров зарубежья. В неё вступило около 100 видных представителей театрального искусства из 31 страны мира, а всего за время существования фестиваля «Встречи в России» в нём приняло участие более 65 театров и сыгран 201 спектакль.

Спектакль Национального Русского театра драмы имени Ч. Айтматова «Демон» в режиссёрской версии Владимира Панкова (спектакль поставлен в 2016 году) трижды показан в Москве на сцене Театра Наций во время Международного театрального фестиваля имени А. Чехова. В программу престижного театрального смотра его отбирали ведущие московские критики. По жанру это эпическая постановка, соединяющая в себе эпическую музыку и ритуальный танец, поэзию и прозу М. Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, о прощении, сохранении традиций и переплетении культур разных народов, живущих рядом веками.

Инсценировка с живой музыкой, многоголосным пением, пластическими композициями соединила различные национальные культуры, театральные школы, языки в единую сюжетную линию. В реализации совместного творческого проекта принимали участие представители четырёх стран — Кыргызстана, Беларуси, России и Узбекистана. В работу над спектаклем включена уникальная интернациональная профессиональная художественно-постановочная команда. Спектакль идёт на русском и кыргызском языках.

Постановку осуществила Международная конфедерация театральных союзов (МКТС) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — членов СНГ. В ней заняты артисты Национального академического кыргызского театра драмы имени Т. Абдумомунова, Национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова, Кыргызского государственного ТЮЗ имени Б. Кыдыкеевой, Государственного телевизионного театра «Учур», Чуйского областного драмтеатра имени Ш. Термечикова, экспериментального театра «Сахна», студенты КТУ «Манас» и КНК имени К. Молдобасанова и музыканты фольклорного центра «Устат-Шакирт».

Участие в Московском международном театральном фестивале имени А.Чехова, который прошёл в 25-й раз,- большое и значимое событие для отечественной культуры. Русский театр из Бишкека получил грант Международной конфедерации театральных союзов, которая спонсировала приезд в Бишкек талантливого московского режиссёра Владимира Панкова, возглавившего постановочную группу из стран бывшего Союза. Режиссёр и художники-костюмеры С. Агафонов и Е. Кислова — россияне, замечательный композитор Артём Ким представлял Узбекистан, художник по свету Николай Cурков приехал из Беларуси. В итоге получился спектакль в новом жанре, который придумал сам режиссёр, — саундрама по мотивам произведений М. Лермонтова «Герой нашего времени» (глава «Бэла») и поэмы «Демон».

Сценическое действие в нём перенесено в Кыргызстан, где обыграны национальные обряды, но постановка не историческая, она рассказывает о вечных человеческих ценностях, о любви, о том, как люди живут, что их объединяет и разъединяет. В техническом плане труппа столкнулась с совершенно новым для неё моментом в техническом плане. На сцене, к примеру, планировалось насыпать огромную кучу гравия, который бы символизировал кыргызские горы. Однако, по мнению критики и зрителей, именно такой момент придаёт спектаклю живость и натуральность.

Режиссёр поставил спектакль, который легко вывозить на гастроли. Все декорации (а это шесть баулов) помещаются в самолёт, а кучу гравия предоставляют театру на месте. Само участие в чеховском фестивале — огромная победа и признание того, что в КР можно создать достойный культурный продукт, интересный всему миру. Есть перспектива показать спектакль во Франции и на фестивале в Минске.

В Москве Русскому театру удалось продемонстрировать блистательную работу, постановочная интеркоманда сплотила кыргызскую и русскую труппы из многочисленных театральных коллективов. Проект, представленный премьерой 1 октября 2016 года, вызвал разные эмоции, а перевод поэмы «Демон» осуществлён в далёком 1959 году Заирбеком Мамытбековым. С некоторыми трудностями в чтении поэмы столкнулся сказитель-манасчи Беймурза уулу Азиз, но он достойно справился с лермонтовским текстом.

Чеховский фестиваль представил 21 театральную труппу мира. География его широка, кроме Австралии, на нём присутствуют труппы всех континентов. Режиссёр В. Панков до Бишкека оригинально поставил чеховскую «Свадьбу» в Беларуси, «Трёх сестёр» в БГДТ Санкт-Петербурга. В Русской драме надеются, что творческое содружество с режиссёром продолжится в других сценических проектах. В чеховском фестивале вместе с артистами из Кыргызстана также участвовали труппы из Аргентины, Бразилии, Великобритании, США, Нидерландов, Франции, Китая, Южной Кореи. Они представили взыскательной московской публике спектакли, каждый из которых являет собой истинное произведение мирового искусства.

Айнура Качкынбек кызы, актриса экспериментального театра «Сахна», сыграла в спектакле главные роли — Тамары и Бэлы, в беседе с журналистами подчеркнула, что саундрама — жанр, придуманный В. Панковым. Он сочетает музыку, пластику и драматическое действие, спектакль идёт как опера. Создаётся партитура, и актёры играют секунда в секунду. C первых читок пьесы вся труппа работала вместе, артисты читали текст, а композитор тут же начинал сочинять мелодию. Такая практика очень хорошо помогает актёрам. «Я играла роль Тамары и Бэлы. В ней нет границ, это один человек. Мы очень горды, что попали на столь престижный фестиваль и показали себя всему театральному миру. Мы обрели силу и энергию на несколько лет вперёд», — сказала актриса.

По словам актрисы Русской драмы Татьяны Горобченко, исполнившей в спектакле роль Духанщицы, где соединены линии добра и зла, исполнители играли в этом спектакле свои роли как главные, на полной творческой самоотдаче. Все три его показа в Белокаменной прошли с аншлагом. Зрители просили разрешения смотреть спектакль на ступеньках, несмотря на то, что билеты на него стоили от 2 до 3 тысяч рублей, театралы готовы были переплатить, чтобы увидеть бишкекского «Демона». В этом большая заслуга постановщика, Владимир Панков наполнен большой любовью и умеет соединять разные народы и культуры, он раскрыл потенциал каждого актёра и спаял артистов из разных трупп в единый гармоничный ансамбль.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото пресс-службы Национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова.