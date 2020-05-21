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Общественным организациям могут запретить называться в честь персонажей трилогии о Манасе, Семетее и Сейтеке. А значит, и в честь 40 витязей тоже. Кстати, всем известное ОО, зарегистрированное на Замирбека Кочорбаева, официально зовётся «Кыргыз чоролору». Но, помимо этого, есть несколько коммерческих и неправительственных организаций, в названии которых есть отсылка к «Кырк чоро».

На общественное обсуждение вынесен проект закона «О Манасе и эпосе «Манас». Его инициатор — депутат Жогорку Кенеша С. Ибраев. Как автор указал в справке-обосновании, законопроект разработан на базе действующего Закона «Об эпосе «Манас».

В предлагаемом документе в статье 4 «Государственная защита образа Манаса, эпоса «Манас» и всех его частей» написано: «1. Государство принимает меры:

— по определению личности и роли Манаса в истории народа и государства на основе научного изучения реальных исторических событий;

— по полноценному отражению образа Манаса в литературе, искусстве, образовании и традиционном народном творчестве;

— по поддержке сказителей-манасчи, исследователей и других творческих деятелей, создающих научные труды и произведения о Манасе, по эпосу «Манас» и всем его частям;

— по сохранению, развитию творчества, сказительского мастерства;

— по организации научного исследования эпоса «Манас» и всех его частей;

— по изучению эпоса «Манас» и всех его частей в образовательных организациях Кыргызской Республики и в кыргызских диаспорах за рубежом;

— по обеспечению защиты текстов эпоса «Манас» и всех его частей в различных формах от уничтожения, искажения, внесения изменений, изъятия из классического традиционного контекста;

— по выявлению и учёту новых документов, содержащих ранее неизвестные тексты, рукописи, как основных источников эпоса «Манас» и всех его частей, археологических находок и исторических свидетельств, связанных с эпосом «Манас» и всеми его частями;

— по сохранению памятников, музейных экспонатов и других ценностей, связанных с эпосом «Манас» и всеми его частями;

— по сохранению текстов, рукописей эпоса «Манас» и всех его частей в соответствии с нормами, обеспечивающими их сохранность;

— по изданию, переводу, распространению информации об эпосе «Манас» и всех его частях внутри страны и за её пределами;

— по защите и сохранению объектов, связанных с эпосом «Манас» и всеми его частями, являющихся собственностью Кыргызской Республики, расположенных на территориях других государств, а также по выявлению, учёту, сохранению и возвращению в Кыргызскую Республику текстов, рукописей всех частей эпоса и других культурных ценностей, связанных с эпосом «Манас», находящихся за пределами республики».

Как говорится в части 3 этой же статьи, присваивать статус манасчи сказителям; принимать решения об их социальной поддержке; а также рассматривать научное обоснование вариантов эпоса, отличных от классического, будет комиссия, положение о которой утверждает правительство. Также кабинет министров должен, как то указано в части 2 этой статьи, составлять программу, ежегодный план мероприятий для реализации закона, финансировать их.

В статье 5 «Правовая защита» указано, что физические и юридические лица Кыргызской Республики обязаны бережно относиться к образу Манаса и источникам его олицетворения. Не допускается фальсификация, вольная интерпретация, осквернение образа эпического героя, сложившегося в классических вариантах народного сказания. А использование его имени разрешается для наименования географических, административных и муниципальных объектов. Запрещается называть не только его, но и именами других героев трилогии коммерческие, общественные организации и движения, политические партии, а также алкогольную и табачную продукцию.

«Граждане Кыргызской Республики, а также лица, находящиеся на территории КР, обязаны относиться к эпосу «Манас» и всем его частям как к предмету особой гордости народа Кыргызской Республики», — говорится далее.

Статья 6 предусматривает международное сотрудничество в области сохранения, развития и популяризации эпоса «Манас» и всех его частей, в том числе для возвращения незаконно вывезенных за пределы республики объектов, связанных с трилогией, в соответствии с международными договорами.

Алия МОЛДАЛИЕВА.