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Президент Сооронбай Жээнбеков и первый вице-премьер-министр — заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в республике, принимаемые госструктурами и местной властью меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, вопросы возобновления экономической активности в стране.

Кубатбек Боронов сообщил, что по республике сохраняется стабильно опасная эпидемиологическая ситуация. Наиболее тяжёлая обстановка наблюдается в Нарынской области, туда направлена дополнительная группа медицинских специалистов. Также во многих регионах завершена работа по установлению заражённых и контактных лиц.

На данный момент большое количество новых фактов заражения регистрируется среди граждан, прибывающих из зарубежных стран. Практически ежедневно новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией выявляются среди водителей большегрузных автомобилей, перевозящих грузы из зарубежных стран, и соотечественников, прибывающих из-за границы. Из более пятисот граждан Кыргызстана, ранее прибывших из Соль-Илецка (Россия), на данный момент у порядка ста человек вышли положительные результаты анализа на инфекцию. Среди лиц, помещённых на домашний карантин наблюдается большое количество нарушений установленных требований.

Кубатбек Боронов добавил, что изучается вопрос запуска объектов по третьему этапу с 21 мая текущего года. К нарушителям санитарно-эпидемиологических правил применяются жёсткие меры, ряд учреждений уже закрыты за несоблюдение правил.

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал усилить противоэпидемиологические мероприятия по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Обратил внимание на усиление контроля за соблюдением карантинно-эпидемиологических правил над лицами, находящимися в обсервации и на домашнем карантине. Ещё раз сказал о личной ответственности граждан за безопасность своего здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе масочного режима в общественных местах.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул роль руководителей организаций, предприятий за здоровье и безопасность своих сотрудников, руководителей местных властей за эпидемиологическую ситуацию в регионах, поручив усилить контроль за соблюдением требований к предприятиям, возобновляющим свою деятельность.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.