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Наше время — это время информационного бума. На современного человека буквально льётся бешеный поток информации. Это телевидение, интернет, радио, газеты, книги и т. д. В их сообщениях огромная масса нужных и не нужных отдельному человеку сведений. Но независимо от их востребованности они настигают его, можно сказать, преследуют, донельзя заполняя его бедную голову, угнетая глаза и уши, отнимая время и сон.

Человек буквально устаёт от такого гнёта информационного потока, это становится иногда пределом его физических возможностей усвоения такой массы нужных и ненужных знаний. Он убегает от них, выключает телевизор, интернет, запирается и уединяется, уезжает в деревню, на природу, на улицу. Но снова возвращается в лоно информации. Ведь он сам нуждается в ней, современный человек не мыслит своего существования без новостей. Он хочет знать, что творится в стране и мире. Что произошло вчера, что будет сегодня и завтра. А что там происходит в Китае или Италии, бразильской Амазонии, какая погода завтра, что станет с ценами на нефть и продукты, и даже почему развелись те или иные артисты. Всё интересует нашего современника. К этому мы приучены, и этим мы живём.

К чему я обо всём этом? А к тому, что в массе информации у меня есть тёплый уголок. Где мне уютно, комфортно, приятно полистать, почитать, окунуться в нужную информационную среду, которая лишена сенсационности, деловита и спокойна. Я имею в виду мою любимую газету «Слово Кыргызстана». Я читаю её уже давно. И только ей доверяю свои сокровенные мысли, свои заметки и публикации. Они бывают и на очень серьёзные темы, и просто житейские, с юмором и иронией, о мимолётных наблюдениях. Всем этим я делюсь со «Словом». Мне радостно от того, что нахожу понимание в редакции, сопереживание. Приятно от ощущения, что газета разносит твои чувства по стране, среди читателей.

Газете «Слово Кыргызстана» 95 лет. И я, как историк и многолетний её читатель, смею заметить, что в нашей республике это авторитетная и уважаемая газета, единственная правительственная русскоязычная. С учётом той роли, которую играет русский язык в Кыргызстане, можно понять значение издания. Ведь русским языком в нашей стране владеют абсолютно все, и значит, читают и могут читать все. В этом огромная её значимость. Именно поэтому правительству республики необходимо уделить повышенное внимание статусу газеты «Слово Кыргызстана» как в политическом отношении, так и в материальном плане.

Поскольку газета «Слово Кыргызстана» правительственная, то она весьма своевременно знакомит читателя с официальной информацией. Смею заметить, независимо от имевшихся революционных потрясений в стране, коллектив издания объективно освещает события, избегая политической и иной конъюнктуры. На её страницах видные государственные деятели, известные эксперты делятся своими соображениями по развитию Кыргызстана. При этом «СК» особое внимание уделяет публикациям ветеранов, которые делятся своим опытом. Много замечательных статей печатается по истории кыргызского народа, посвящённых его культуре и выдающимся её представителям. Не могу не сказать о тех открытиях, которые делает газета на своих литературных страничках. Её отличает фундаментальность. Она унаследовала лучшие традиции советской журналистики.

История «Слова Кыргызстана» — это история нашей страны, хроника её повседневной жизни. Газету творит её талантливый коллектив во главе с опытным журналистом, предъявляющим высокие требования к качеству слога и текста, Тамарой Михайловной Слащёвой. Их усилиями газета имеет особую ауру и только ей присущую философию.

Пользуясь случаем, хочу отметить важную роль, которую сыграли в моей жизни поистине выдающиеся журналисты Кыргызстана, большие патриоты своего дела Александр Иванович Малеваный и Вилор Ахмедович Акчурин. Это были блестящие мастера своего дела. Своими добрыми советами и наставлениями они благословили меня на публицистическую стезю. Я с благодарностью буду вспоминать и молиться за них. Они оставили неизгладимое впечатление в моей памяти.

Доброго пути, моя газета «Слово Кыргызстана»!

Кемелбек КОЖОМКУЛОВ.