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(Продолжение. Начало в номере от 15 мая 2020 г.)

Сегодня мы продолжаем рассказывать об общественном объединении «Коалиция нового поколения», оно же «Жаны муун», и предлагаем вам познакомиться с каждым поближе.

Мавлян Амангелдиевич Аскарбеков

Родился 25 ноября 1979 года, основал политическую партию «Эркин эл» и стал соучредителем ОО «Кыргызстан жаштар кенеши» (в числе учредителей много людей, в том числе Жениш Молдокматов, ныне председатель партии «Замандаш»). Он инициатор сноса статуи «Эркиндик», которая раньше располагалась на площади Ала-Тоо, там, где сейчас памятник Манасу (сам он говорил СМИ, что демонтажа требуют несколько общественных организаций, включая «Кыргызстан жаштар кенеши» и «Ак шумкар кут»).

Если верить интернету, года два учился в Лондоне на курсах, год — в АУЦА в Бишкеке, а вообще окончил Академию управления. Сейчас замещает акима Первомайского района столицы. Награждён медалью «Герой апрельской Народной революции».

Почти с самого начала своей известности Мавлян Аскарбеков горячо и последовательно выступает против ЛГБТ, радикального феминизма и морального растления общества. Свою позицию он выражал во множестве ток-шоу, проводил митинги, пресс-конференции…

Однако круг его интересов гораздо шире и включает и другие вопросы. Из-за чего с ним случаются, например, такие вещи. В 2017 году Госкомитет нацбезопасности возбудил в отношении него уголовное дело по статье 297 («Публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя») УК КР. Призывами в ГКНБ сочли слова активиста (он так утверждал), произнесённые во время встреч с жителями жилмассивов «Учкун-2» и «Дачи СУ»: «Что это за власть, которая не в состоянии обеспечить людям элементарные условия для проживания?» Для Аскарбекова требовали год заключения, но Первомайский районный суд приговорил его к 50 тыс. сомов штрафа и ограничению на выезд за пределы Кыргызстана. Бишкекский городской суд также признал его виновным, но отменил решение о штрафе и ограничении выезда. В 2018 году Верховный суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

«Это уголовное дело изначально носило политический характер, — сказал юноша Vesti.kg. — Оснований для моего обвинения не было, но в атамбаевское время на меня оказывали политическое давление».

В 2018 году председатель ОО «Союз народных дружин» Алга Кылычов подал в суд на Аскарбекова из-за того, что тот очернял его в СМИ, и потребовал компенсацию морального ущерба в 70 млн. сомов. Почти тогда же депутат Дастан Бекешев через суд заставил Мавляна извиниться перед ним за пост в соцсети, в котором активист обвинял его в разных делах в Обществе слепых и глухих.

Адиль Илиясович Турдукулов

Родился 20 июня 1981 года, учредитель Фонда прогресса (директором значится его супруга Умут — да, оказывается, её зовут не Умай — Арыкова), также соучредитель Партии справедливости и прогресса (лидер — Муратбек Иманалиев). Работал журналистом на НТРК (тогда ОТРК называлась так), окончил КНУ, учился в Школе будущей элиты фонда «Сорос-Кыргызстан».

Трудился в администрации президента (при Акаеве), правда, по проекту Всемирного банка; консультировал кандидатов в депутаты ЖК (от социал-демократов, надо полагать); в июне 2005 года был консультантом в штабе кандидата в президенты (Алмазбека Атамбаева); возглавлял отдел информации в МИДе; затем стал председателем Бишкекского политсовета СДПК, после — советником премьер-министра (разумеется, Алмазбека Шаршеновича), а после ухода того с поста отправился вторым секретарём в посольство Кыргызстана в Японии, откуда был уволен из-за отъезда после землетрясения в марте 2011 года. Через суд восстановился в системе МИДа, ему предложили работу в посольстве КР в Казахстане, но Турдукулов отказался и с тех пор занимается общественной деятельностью.

В 2016-м на него подал в суд бывший телохранитель президента Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев. Из-за двух постов, которые Турдукулов опубликовал в соцсети, он потребовал возмещения морального ущерба в 5 млн. сомов.

Вместе с Равшаном Жээнбековым успел поучаствовать в работе нескольких разных комитетов (например, защиты свободы слова), был в оппозиции Атамбаеву, но в последнее время проявлял себя как его сторонник (при этом он один из немногих, кто не является подозреваемым по уголовному делу о кой-ташских событиях) и даже член политсовета Социал-демократической партии.

Странно упоминать Адиля Турдукулова в числе оппонентов феминисток, ведь он 10 марта вышел на митинг против насилия и раздавал там тюльпаны… Но просто он же тоже жанымууновец, как о нём не сказать?

Тимур Омурбекович Саралаев

Или СаралИев? На всякий случай мы использовали для поиска оба варианта. Родился 22 апреля 1982 года. Бывший юрист политической партии «Замандаш». Был членом НОДа (Национального оппозиционного движения). Возглавлял центральный аппарат ОО «Кыргыз чоролору» (оно же «Кырк чоро»). Руководит ОсОО «Пост-медиа», является соучредителем ОФ «Фонд содействия евразийской интеграции» (директор — Иличбек Кулназаров); по некоторым данным, и Социалистической партии Кыргызстана (лидер — Таалатбек Масадыков), но это неточно. Недавно в Москве он стал руководить Фондом поддержки мигрантов КР и занял пост генерального директора ООО «Совместное предприятие Торговый дом Азия».

Есть в его биографии и такой этап: с декабря 2012-го по ноябрь 2015 года — то есть при Асылбеке Токтогулове — работал пресс-секретарём, затем руководителем пресс-службы и помощником председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана. В октябре 2015-го на съезде представители профсоюзов избрали новым руководителем Жанадила Абдрахманова. И Саралаев уволился. А в мае 2016-го организовал микромитинг против Абдрахманова. В ответ федерация распространила заявление (цитируем по Knews): «В бытность руководителем пресс-службы, войдя в доверие руководства ФПК, для реализации своих корыстных целей Т. Саралаев заключил с ФПК однобокий договор, дающий ему выгоду и пользу, согласно которому он ежемесячно, помимо заработной платы, получал по 25 000 сомов в 2014 году и по 28 000 сомов в 2015 году за якобы информационное сопровождение деятельности ФПК».

Между тем СМИ писали о финансовых нарушениях, совершённых в ФПК в годы руководства Токтогулова. Но, впрочем, сегодня ведь не о ФПК речь?..

Кстати, сестра Тимура Саралаева Нази Омурбековна, сотрудница Фонда по управлению госимуществом, в 2012 году шла на выборы в Бишкекский горкенеш от партии «Эркин эл».

Айбек Мырзакеримович Бузурманкулов

Он же Айбек Мырза, родился 2 декабря 1983 года. Сопредседатель партии «Эркин эл», тоже герой апрельской революции, в 2017 году являлся уполномоченным представителем кандидата в президенты Азимбека Бекназарова. СМИ пишут, что он выступал от ОО «Ак шумкар кут» (он и сам постил это на своей странице в соцсети), был членом оргкомитета общественного движения «Баатырлардын урпактары», созданного экс-кандидатом в президенты Таалатбеком Масадыковым, председателем профкома филиала ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан». Насчёт этого места работы не знаем, но, судя по сведениям ЦИК, он точно работал в «БТА Банке».

Кстати, если верить газете «Вечерний Бишкек» (https://vecherka.kg/2011/03/09/sud/1.html), именно в бытность главным специалистом в этом финансовом учреждении Айбек Бузурманкулов умудрился вляпаться в неприятную историю с отъёмом жилья у клиента. Темирбек Рысалиев рассказал изданию, что брал в БТА (тогда ещё «Инэксим Банк») кредит. «Но начальник кредитного отдела банка Наиля Латфулина воспользовалась моей некомпетентностью в финансовых вопросах и заставила написать генеральную доверенность на дом… Латфулина продала 7 октября 2008 года мой дом на 254 квадратных метра с участком в 10 соток в селе Лебединовке своему же подчинённому Айбеку Бузурманкулову, «нечаянно» забыв меня предупредить. По оценке экспертов, стоимость залогового имущества — $105 тыс. Однако дом продали примерно за 100 тысяч сомов. У меня есть копия договора купли-продажи, где чёрным по белому это написано», — приводит его слова газета. Далее говорится, что Бузурманкулов будто бы взял в своём же банке кредит и заложил вышеупомянутый дом. В БТА же журналисту заявили, что заёмщик Рысалиев сам выписал доверенность на свой дом. Чем всё закончилось, неизвестно, других статей об этом случае на сайте «Вечёрки» не нашлось.

Сейчас он выступает как один из инициаторов проведения референдума об определении формы правления и изменения Конституции, в том числе для введения в Кыргызстане института курултая (подробнее об этом смотрите ниже).

Мелис Аспекович Аспеков

Родился 6 апреля 1983 года. Владеет ОсОО «Спортивный клуб БАТОР ФС ММА». В 2015 году Мелис Аспеков (кстати, он успел побывать кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекен ынтымагы» Асанбека Темирбекова) получил наказание в виде пяти лет заключения в колонии усиленного режима за то, что угрожал таксисту травматическим пистолетом, не заплатил за поездку и ушёл. Сам молодой политик отрицал это обвинение и считал попыткой властей оказать давление за активную оппозиционную деятельность. Газета «Эгемен» (№23 от 27.08.2015) утверждала, что в 2009-м и 2011 годах он привлекался к ответственности по статьям 166 и 350 УК КР (мошенничество, подделка документа).

Не успел Мелис Аспеков выйти из мест лишения свободы, как в октябре 2017 года его снова задержали — в рамках уголовного дела против депутата ЖК Канатбека Исаева. По данным ГКНБ, он в сговоре с отдельными гражданами разрабатывал план дестабилизации обстановки в стране, массовых беспорядков и насильственного захвата власти в случае проигрыша кандидата Бабанова на президентских выборах. Бишкекский городской суд признал его (Аспекова) виновным и приговорил к 1 году 7 месяцам тюрьмы.

В июне 2018-го тогдашний омбудсмен Кубат Оторбаев и депутаты ЖК ознакомились с состоянием парламентариев, содержащихся в СИЗО ГКНБ. Мелис Аспеков пожаловался визитёрам, что следователи Госкомитета вынудили его дать показания против Канатбека Исаева: выбили через одного «авторитета» из криминального мира. Он попросил их создать депутатскую комиссию и провести расследование, передавало Govori TV.

Позже Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в колонию №31 в селе Молдовановка в Чуйской области. И там произошёл конфликт между героем этого повествования и другими осуждёнными, сообщили Kаktus.media в Госслужбе исполнения наказаний. После этого Аспекова поместили в отдельную камеру, возле которой поставили круглосуточную охрану. В ГСИН подчеркнули, что никто из участников драки не получил тяжких телесных повреждений.

В 2019-м сопредседатель партии «Мекенчил» Мелис Аспеков снова на свободе. В марте он уже на пресс-конференции заявляет, что его политобъединение и «Ата Мекен» временно объединяются, чтобы провести 23 апреля митинг в поддержку осуждённых политиков Садыра Жапарова и Омурбека Текебаева. Да, тот самый, с красными зонтами.

Ну а похождения бравого буяна Мелиса Аспекова продолжаются. Депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков пожаловался в ГКНБ, что тот будто бы вымогал у него $11 000.

Госкомитет направил заявление в МВД, а министерство поручило провести следствие ГУВД Бишкека. Сам «виновник» пояснил 24.kg: «Нет ни записи разговора, где я якобы вымогаю у Турсунбекова деньги, ни денег у меня не нашли… Так что я чист. А вот в отношении Чыныбая Турсунбекова началось досудебное производство по моему, кстати, заявлению».

Дело в том, что неугомонный правдоборец пожаловался в Генпрокуратуру на нардепа, обвинив его в рейдерском захвате Бишкекского ликёро-водочного завода и «АкылИнвестБанка», потребовал проверить имущество, компании и доходы бывшего спикера. По словам Чыныбая Турсунбекова, скандалист после отказа дать ему деньги перешёл к таким действиям.

Именно Мелис Аспеков в июне прошлого года требовал отставки занимавшего тогда пост полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. 5 июня во время конфликта в селе Орок в Аламединском районе Абдраимов давал интервью съёмочной группе новостной программы «Ала-Тоо — 24» Общественной телерадиокорпорации. В это время их окружили журналисты других изданий, стали перебивать его и забрасывать вопросами, из-за чего полпред осёкся, а потом после паузы заявил: «Я отвечаю «Ала-Тоо — 24″, а остальным большое спасибо!» Когда корреспонденты спросили, почему он не ответит им, чиновник ляпнул сотруднице АКИpress А. А-вой: «Ваше лицо мне не нравится». Наверное, сам Абдраимов думал, что пошутил. Но девушка и её коллеги за неё обиделись и затеяли в соцсетях флэшмоб, признаваясь, что им не нравится «лицо власти». Мелис Аспеков стал призывать интернет-пользователей собраться на митинг у здания Чуйской областной администрации. 6 июня утром он пришёл в учреждение, повёл за собой собравшихся журналистов, стал ломиться в кабинет к Абдраимову, ругался с руководителем аппарата Молдакуном Абдылдаевым, а потом в зале и с самим представителем правительства. 10 июня Абдраимова отправили в отставку.

Торохан Жунусбеков

Родился 12 февраля 1978 года. СМИ пишут, что он сопредседатель (вместе с Мелисом Аспековым) партии «Мекенчил», но руководителем и учредителями ПП значатся другие лица. Жунусбеков представлялся как лидер молодёжного крыла партии «Ар-Намыс», но партийцы заявили изданию Вести.kg, что он только включался в партийный список и был помощником одного из депутатов от «Ар-Намыса». Также его упоминают как представителя ОО «Куч биримдикте», но в документах организации он не указан.

Аманбол Солтонкулович Бабакулов

О нём известно мало. Родился 25 декабря 1985 года, учился в КГУСТА и работал помощником (депутата, видимо) в Жогорку Кенеше. Является соучредителем политической партии «Жаўы багыт» (председатель — Рамазан Дырылдаев), учредил ОФ «Бай Иссык-Куль» и ОсОО «Ак чардак пати» (ресторанные услуги), владеет салоном красоты «Раяна». Организатор антикитайского митинга 17 января 2019 года (участник предыдущих антикитайских акций) и противник феминисток и ЛГБТ.

Бузурманкулов, не «насилуй Конституцию!»

Решение о референдуме приняли участники курултая общественных, политических и патриотических сил Кыргызстана «Кыргызстан вчера, сегодня, завтра», который прошёл в Бишкеке 24 ноября 2018 года. В его работе участвовало более 450 делегатов от политических партий, гражданского сектора. Айбек Мырза является заместителем исполкома этого курултая и председателем инициативной группы по сбору подписей (собрано, по его словам, 12 700) в поддержку требования об изменении Конституции. По его словам, подписанная петиция и законопроект о всенародном голосовании ещё 29 июня 2019 года переданы в Жогорку Кенеш.

Он добавил, что на референдум вынесут три вопроса: «Считаете ли вы нужным, чтобы институт народного курултая был признан субъектом Конституции и перед его представителями в обязательном порядке отчитывались Президент и Жогорку Кенеш?»; «Какую форму правления вы предпочитаете: парламентскую или президентскую?»; «Какая избирательная система должна быть в Кыргызстане: пропорциональная, мажоритарная или смешанная?» Напомним, что сейчас в республике смешанная форма правления; выборы в ЖК проходят по пропорциональной (партийной) системе, а в местные кенеши — по мажоритарной.

«Если народный курултай посчитает работу главы государства неудовлетворительной, то он должен быть отстранён от должности. Это также будет указано в первом вопросе», — пояснил Айбек Бузурманкулов.

Он заметил, что плебисцит должен пройти до парламентских выборов в 2020 году. В противном случае члены инициативной группы соберут свой курултай на площади и будут требовать роспуска Жогорку Кенеша. Возможен и компромисс: можно провести всенародное голосование и в день выборов.

Председателем исполкома курултая общественных, политических и патриотических сил «Кыргызстан вчера, сегодня, завтра» был Азимбек Бекназаров — до своего назначения послом в Малайзии. И, кстати, вы ещё не запутались из-за упоминаний двух разных курултаев? Первый (название которого мы даём полностью; можно ещё сократить его как КОППС) — это съезды, которые прошли 24 ноября 2018-го и 8 февраля 2020-го, и также стали неким постоянным общественным движением. Второй — это то, чего первый курултай хочет добиться, то есть политический институт, который бы действовал на законных основаниях.

В итоге в Жогорку Кенеше создали рабочую группу для изучения гражданской инициативы о проведении референдума. Но это противоречит Конституционному закону «О референдуме Кыргызской Республики», ведь инициировать проект закона о внесении изменений в Конституцию КР могут не менее 300 тысяч избирателей, а у Айбека Мырзы всего лишь 12 700 автографов. 10 тыс. человек могут предлагать всенародное голосование только по другим вопросам, не касающимся Основного закона. Поэтому Министерство юстиции отказало Бузурманкулову в регистрации его законопроекта.

8 февраля 2020 года в Бишкеке состоялся II курултай общественных, политических и патриотических сил «Кыргызстан вчера, сегодня, завтра». Его участники настаивали на необходимости конституционной реформы.

Что интересно, за день до мероприятия, 7 февраля, депутаты Искендер Гаипкулов и Алмазбек Акматов вынесли на общественное обсуждение законопроект «О народных курултаях». В нём парламентарии расписали процедуру созыва курултая, количество его членов, а также порядок исполнения его решений. Но они рекомендуют оставить за курултаем статус только совещательного органа, а не контролирующего, чего добиваются Айбек Бузурманкулов и иже с ним.

1 апреля 2020 же года депутат Курманбек Зулушев вынес на общественное обсуждение проекта закона «О назначении референдума по определению государственного устройства Кыргызской Республики (всенародного голосования)». Законотворец предлагает провести плебисцит в стране 4 октября 2020 года (то есть в один день с выборами в Жогорку Кенеш) и спросить у кыргызстанцев: «Какую форму государственного управления Кыргызской Республики вы поддерживаете?» Для ответа им дадут два варианта: «парламентская» и «президентская».

Но хочется напомнить, что разработка Зулушевым документа, регистрация его в ЖК и вынесение на общественное обсуждение противоречат вышеупомянутому Конституционному закону «О референдуме Кыргызской Республики», потому что инициировать референдум по проекту закона о внесении изменений в Конституцию КР могут только не менее двух третей от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. Один, сам по себе, народный избранник может предлагать всенародное голосование только по другим вопросам. И хотя Зулушев поступает очень хитро, якобы вынося на выбор народа всего лишь вопрос о форме правления («Я только спросить»), де-факто его законопроект как раз и означает внесение изменений в Основной закон, в котором расписаны полномочия и функции Президента и парламента.

Подготовлено по материалам www.

Фото из интернета.

Продолжение следует.