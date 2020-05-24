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История, как известно, не терпит пустот. Вернее, они бывают, но заполняются либо трактовкой в пользу какой-то идеологии, либо правдой. Последнее зачастую происходит нескоро. Прошлой осенью, в 75-ю годовщину освобождения Европы от нацизма, Европа сделала себе подарок: по инициативе польских и литовских депутатов парламент континента принял резолюцию, в которой Советский Союз поставлен фактически на одну доску с нацистской Германией. При этом за основание они взяли Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года, больше известном как пакт Молотова-Риббентропа. В прошлую пятницу эта тема была поднята в интервью с доктором исторических наук проректором Ошского государственного юридического института Байболотом Капаровым.

Продолжение темы — в разговоре с геополитологом, геоэкономистом и финансистом Султанбаем АЙЖИГИТОВЫМ.

О собеседнике Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, Высшие курсы КГБ СССР, экономический факультет КГУ. Работал инженером Фрунзенского объединённого авиаотряда, служил в органах национальной безопасности КР, дважды занимал пост губернатора Баткенской области. Сейчас трудится над национальным проектом «Целевое повышение реальных денежных доходов населения и социальное развитие Кыргызской Республики».

— Султанбай Абдрашитович! Нас обвиняют в том, что мы несём равную с Гитлером ответственность за развязывание Второй мировой войны. Мол, СССР был заинтересован в перекраивании границ Восточной Европы. О «равной с Гитлером ответственности» мы поговорим потом. Сейчас пока — о другом. Знаю, что скажу банальность, но я всё равно её скажу. Говорят, что бывших сотрудников спецслужб не бывает. Так что вы думаете об этом секретном протоколе? Зачем он на самом деле понадобился СССР? Какими соображениями руководствовался Сталин, которого обвиняют в том, что протокол стал его личной инициативой?

— Для начала я всё-таки поясню выражение: «Бывших сотрудников спецслужб не бывает», которое отношу ко всем, с кем довелось работать в системе госбезопасности. Даже будучи в отставке, они не перестают быть профессионалами, системными аналитиками и государственниками. И это не банальность.

Теперь — к теме беседы. Попытки поставить СССР на одну доску с нацистской Германией не являются чем-то новым. Они начались ещё 5 марта 1946 года со знаменитой фултонской речи У. Черчилля в США, объявившего о начале так называемой холодной войны. То есть это произошло сразу после того, как в феврале 1946-го стало известно, что СССР не намерен поддерживать предлагаемый Западом новый мировой финансовый порядок под названием Бреттон-Вудская валютная система. Это и есть ключевой момент мировой истории и политики ХХ века, когда Великобритания окончательно уступила США лидерство в западном мире и началось великое противостояние между СССР и Соединёнными Штатами. К сожалению, СССР потерпел в нём поражение. Но не из-за слабости социалистической системы, а исключительно из-за некомпетентности и политической безответственности высших руководителей советского государства, начиная с Н. Хрущёва и заканчивая печально прославившимся М. Горбачёвым.

Как вы помните, пару лет назад в серии статей в вашей газете я отмечал, что финансы стали сутью современной мировой политики…

В Великобритании ненавидят Сталина за то, что он способствовал ускорению развала её колониальной империи и лишению лидерства в мире. В США — за то, что он не признал доллар США в качестве мировой валюты, а предложил миру свою альтернативную финансовую модель, основанную на золотом советском рубле, показавшем свою высокую эффективность. Эта ненависть навязывается всему миру до сих пор под различными предлогами, потому что пример Сталина слишком заразителен и опасен для них. Таким образом, если отбросить эмоции, то всё очень просто и прагматично. Как говорится, ничего личного, только бизнес

— Да, помнится, вы говорили, что началась эта политика ещё в Англии XVII века…

— Вот именно: с создания Банка Англии, получившего эксклюзивное право на эмиссию бумажных денег. Сутью всех последовавших за этим буржуазных революций в странах Западной Европы явилось создание центральных банков с целью получения эксклюзивного права эмиссии бумажных денег из рук монархов. То есть главной целью политики стали финансы. В этом можно легко убедиться, сравнив даты буржуазных революций и создания центральных банков в этих странах.

Но самая интересная эпопея мировой истории и политики ХХ века началась 23 декабря 1913 года, когда создали центральный банк под названием Федеральная резервная система США. За сим последовали две мировые войны с перерывом между ними в 14-15 лет. В результате по различным причинам 70% запасов мирового золота скопилось в США. Так появилась Бреттон-Вудская валютная система, а доллар США признали мировой валютой, заменяющей де-факто золото.

Смысл моего краткого экскурса в историю мировых финансов таков. Чтобы точно понять логику событий в мировой истории и политике, необходимо параллельно рассмотреть историю финансов. Ибо финансы и есть суть современной политики, главный инструмент управления миром.

Ну а теперь о секретном дополнительном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа. Насколько мне известно, этот документ был рассекречен в начале 90-х годов прошлого века, а шум почему-то поднялся только осенью прошлого года, спустя почти 30 лет. Причём по инициативе Польши и Литвы, территории которых наряду с территориями всей Прибалтики, Бессарабии и Финляндии ранее полностью входили в состав Российской империи и были утеряны ею в результате заключения Брест-Литовского договора после октябрьской революции 1917 года во имя спасения молодого советского государства, правопреемника Российской империи.

— Минуточку, давайте проясним ситуацию. Получается, в секретном соглашении речь шла не о «перекраивании границ», как утверждают восточно-европейские политики, а о восстановлении исторической справедливости: возврате СССР земель, входивших в состав России?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться в геополитической ситуации тех лет. Итак, что происходило в мире в предвоенные, 30-е годы ХХ века? Мир, вышедший из Первой мировой войны, столкнулся с небывалым экономическим кризисом. Западная экономическая система и связанные с ней страны находились в состоянии так называемой Великой депрессии, затянувшейся на долгие 11 лет и закончившейся только с началом Второй мировой войны, во всяком случае для США. На волне экономического кризиса, инфляции и безработицы в Германии к власти пришёл Гитлер, который обещал народу процветание.

На фоне мирового кризиса, напротив, два государства — СССР и Германия, несмотря на жёсткую экономическую блокаду Советского Союза и приход к власти нацистов в Германии, демонстрировали самые высокие темпы экономического развития, в обеих странах бурно и успешно шла индустриализация экономики. Политика политикой, однако в условиях кризиса западный капитал необходимо было куда-то вкладывать… Если у истоков индустриализации СССР стояли американские специалисты, технологии и капитал, то в Германии индустриализация активно финансировалась американским и британским капиталом. Подтверждением является тот факт, что когда в конце Второй мировой войны самолёты Великобритании и США подвергали нещадной бомбардировке жилые кварталы германских городов, то территории крупных немецких корпораций оставались нетронутыми. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

Вложение капитала в экономику СССР и Германии носило двойственный, но не противоречащий друг другу характер.

Политический смысл заключался в том, что содействие в укреплении экономической мощи этих двух стран неизбежно привело бы — по замыслу и объективным причинам — к их военному столкновению. А это сулило весьма заманчивые геополитические выгоды кредиторам. Экономический смысл заключался в выгодном вложении капитала, что тоже сулило хорошие дивиденды. Как известно, война — это самый крутой бизнес, эффективный способ выхода из экономического и финансового кризисов.

О противостоянии России и США не может быть и речи, потому что по оборотам капитала Россия — финансовый карлик, несмотря на бескрайние просторы и нескончаемые природные ресурсы. Но у неё есть шансы стать мировым лидером

— Могли ли знать Сталин и Гитлер о расчётах британцев и американцев привести их к военному столкновению?

— Сталин и Гитлер, полагаю, это прекрасно понимали. Они видели все риски и угрозы и всячески пытались устранить их путём поиска союзников. 30 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией. Чехословакию и СССР на конференцию не пригласили. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение десяти дней освободит Судетскую область в пользу Германии. 1 октября 1938 года, не дожидаясь окончания срока, предусмотренного соглашением, Германия вторглась в Чехословакию и заняла Судеты. Зачем это требовалось Германии, становится понятно, когда в этот же день Чехословакия оказывается вынужденной вывести свои войска из Тешинской области, которая 2 октября оккупируется Польшей. Иными словами, Польша поддержала незаконное вторжение Германии в Чехословакию и приняла участие в оккупации территории последней, тем самым бдительность Польши была усыплена.

Также 30 сентября 1938 года между Великобританией и Германией подписывается Декларация о взаимном ненападении. Чуть позже, 6 октября, аналогичная декларация подписана между Германией и Францией. 31 марта 1939 года Чемберлен объявил в британском парламенте о предоставлении Польше, служившей буфером между СССР и Германией, гарантии неприкосновенности.

1 сентября 1939-го Германия напала на Польшу. Великобритания объявила войну Германии и направила во Францию свои экспедиционные силы. Однако всё время, пока германские войска были заняты в действиях против Польши, союзные англо-французские войска никаких активных боевых действий на суше и в воздухе не предпринимали. Между тем быстрое поражение Польши сделало временной период, во время которого можно было заставить Германию воевать на два фронта, очень коротким. В итоге переброшенные во Францию с сентября 1939-го по февраль 1940 года десять британских дивизий бездействовали. В американской печати этот период получил название «Странная война». Немецкий военачальник А. Йодль позже утверждал: «Если мы ещё в 1939 году не потерпели поражение, то только потому, что около 110 французских и британских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на западе против 25 немецких дивизий, абсолютно бездействовали».

В отличие от Германии, поиски Советским Союзом союзников оказались практически тщетными, за исключением тайной экономической помощи США. Есть сведения о том, что СССР предлагал военный союз Польше на случай вторжения Германии. Однако Польша отвергла это предложение, полагаясь на союзнические отношения с Германией и гарантии неприкосновенности со стороны Великобритании. СССР остался не только в экономической, но и политической блокаде, один на один со всеми своими проблемами. В этой ситуации СССР получил от Германии предложение заключить договор, для чего наркома иностранных дел В. Молотова пригласили на соответствующие переговоры в Берлин. В результате 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа с секретным приложением.

Если агрессивные амбиции гитлеровской Германии были очевидны и к 1939 году она была готова к ведению боевых действий, то СССР не был готов к войне и не заинтересован в её развязывании. В этом можно не сомневаться. Мобилизационная экономика Сталина, индустриализация, повышение экономической и военной мощи СССР нацеливались на выживание молодого советского государства и обеспечение собственной безопасности, но никак не на внешнюю агрессию. Пакт Молотова-Риббентропа являлся отчаянной попыткой советского руководства избежать военного столкновения с Германией, а секретное приложение, действительно, экспромтом Сталина. Последний, понимая, что Гитлер во избежание войны на два фронта будет готов на любые уступки, заявил о необходимости дополнительного секретного соглашения. Сталин, ультимативно выдвигая условия дополнительного секретного соглашения, скорее всего, руководствовался не столько разделением Восточной Европы и возвратом ранее утерянных территорий, сколько желанием не только выиграть время, но и оттянуть границы очевидно неизбежного военного столкновения с Германией как можно дальше на запад, в целях расширения пространства для манёвра.

Мысли о разделении Восточной Европы и сферы влияния, полагаю, у Сталина возникли гораздо позже, ближе к концу Второй мировой войны, когда её исход стал совершенно ясным, а СССР становился второй супердержавой.

В военных архивах стран — участниц Второй мировой войны есть много «скелетов в шкафах», о которых те сами даже не догадываются

— Личный переводчик Сталина В. Павлов, присутствовавший на переговорах с Риббентропом, в своих воспоминаниях утверждает, что Сталин несколько раз подчеркнул особую секретность дополнительного соглашения. Документ, сказал он, никем и никогда не должен быть разглашён. Зачем понадобилась эта сверхсекретность? Ведь шила в мешке не утаишь. И Сталин, как умный, прагматичный человек, не мог не понимать этого.

— Как известно, посол Германии в СССР уже наутро после подписания секретного протокола — 24 августа 1939 года, сообщил о его содержании американским коллегам-дипломатам. Спецслужбы СССР и Германии того времени хорошо умели хранить свои тайны. Следовательно, если содержание секретного документа было разглашено, значит, так и задумывалось. А слова о том, что документ никем и никому не должен быть разглашён, Сталин, скорее всего, произнёс, как принято сегодня говорить, для протокола.

Либо разглашение стало односторонней инициативой германской стороны. Дело в том, что вплоть до 1939 года вся внутренняя и внешняя политика нацистской Германии проходила в фарватере внешней дипломатии Великобритании, которая, надо полагать, сильно тяготила Гитлера. В этой связи подписание пакта Молотова- Риббентропа и разглашение секретного приложения явились сильным посылом и заявлением нацистской Германии всему миру о себе отныне как о самостоятельном и независимом глобальном игроке. Что стало совершенно неожиданным для Великобритании и означало полный провал её внешней дипломатии, началом конца её мирового лидерства.

— Если разглашение секретного протокола, возможно, было задумано, то с мотивом Германии понятно. А почему в разглашении мог быть заинтересован Советский Союз? Тем более что он в результате этого представал в глазах всего мира как инициатор и агрессор.

— Думаю, что разглашение секретного документа немцами буквально на следующий же день состоялось с молчаливого согласия СССР. Интерес последнего заключался в том, чтобы привести к полному замешательству и провалу внешней дипломатии Великобритании, главного на тот момент глобального геополитического игрока. Что, собственно, и было достигнуто. Все политики в мире, будучи в теме и живыми свидетелями происходящих событий, прекрасно понимали, куда катится мир, кто какие принимает меры и инициативы. Сталин, предварительно продемонстрировав всему миру дипломатические движения по тщетному поиску союзников против очевидной угрозы нацизма, полагаю, совершенно не опасался предстать в глазах всего мира как инициатор и агрессор.

СССР проиграл великое противостояние с США не из-за слабости социалистической системы, а исключительно из-за некомпетентности и политической безответственности высших руководителей советского государства, начиная с Н. Хрущёва и заканчивая печально прославившимся М. Горбачёвым

— Кем был на самом деле в истории СССР Сталин? После 1953 года, а особенно с наступлением эпохи перестройки и гласности, в его портрет намешали столько противоположных красок, что сейчас сложно понять, кто это был: демон или гений?

— Объективности и справедливости ради стоит сказать, что, если рассматривать Сталина просто как человека, то он, возможно, представляется демоном. А если говорить как о руководителе крупного государства, это гений. Он переиграл всех своих внутренних оппонентов и внешних геополитических противников, предложил миру совершенно новую модель развития, совершил настоящее экономическое чудо, выиграл страшную Вторую мировую войну, вывел разрушенную двумя мировыми войнами, нищую и аграрную страну в мощную экономическую, военную и ядерную супердержаву в исторически короткие сроки. И это в условиях жесточайшей экономической и политической блокады СССР, что свидетельствует о его незаурядных способностях, которым пытаются придать демонические формы. В Великобритании ненавидят Сталина за то, что он способствовал ускорению развала её колониальной империи и лишению лидерства в мире. В США — за то, что он не поддержал Бреттон-Вудскую финансовую систему, навязанную США всему миру после Второй мировой войны, и не признал доллар США в качестве мировой валюты, а предложил миру свою альтернативную финансовую модель, показавшую высокую эффективность, основанную на золотом советском рубле, вынудил капиталистический мир уважать и заботиться о своих рядовых гражданах. Эта ненависть навязывается всему миру до сих пор под различными предлогами, потому что пример Сталина слишком заразителен и опасен для них. И тот факт, что Европарламент ещё в 2009 году провозгласил 23 августа, то есть день подписания пакта Молотова-Риббентропа, Европейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма, тоже исходит из данного соображения. Таким образом, если отбросить эмоции, то всё очень просто и прагматично.

— Мой знакомый учёный — доктор философии и политологии, считает, что Советский Союз сам виноват в том, что правду о войне сейчас переворачивают и ставят с ног на голову, обвиняя СССР в развязывании войны. Не надо было, мол, замалчивать секретные соглашения. В самом деле: почему понадобилось вплоть до 1989 года отрицать существование секретного дополнительного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, если до этого появилось уже множество свидетельств о его подписании? Ведь ещё на Нюрнбергском процессе адвокаты обвиняемых попытались построить на этом документе линию защиты.

— Если брать конкретное секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа, то о каком замалчивании может идти речь, если его разгласили сразу на следующий день. Сам Сталин не только не отрицал существования этого документа, а неукоснительно, в точности выполнил его условия сразу же после вторжения Германии в Польшу, решительно заняв территории, предусмотренные в протоколе. Замалчивание и отрицание этого документа началось уже после смерти Сталина последующими руководителями советского государства, кокетничавшими с Западом. В заключение кокетство М. Горбачёва дошло до того, что постановлением Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года осудили Сталина и Молотова, признали секретные протоколы несостоятельными и недействительными с момента подписания. А вот суровые приговоры, вынесенные по результатам Нюрнбергского процесса гитлеровским главарям и иным нацистским преступникам, пытавшимся использовать эти документы в качестве линии защиты, говорят сами за себя и расставляют все точки.

Как человек, Сталин, возможно, представляется демоном. А если говорить о нём, как о руководителе крупного государства, это гений

— Историки пишут, что в архивах документов Второй мировой и Великой Отечественной войн хранятся материалы с грифом секретности даже на 100 лет. Какие могут быть секреты, о которых нам не следует знать и через 99 лет после войны?

— Например, документы, разглашение которых может негативно повлиять на долгосрочные дружественные отношения с теми или иными странами.

— Как вы считаете, много ли ещё таких «скелетов в шкафах» стран — участниц Второй мировой войны? «Скелетов», которые хранители достанут тогда, когда сочтут нужным?

— Полагаю, очень много, и даже таких, о которых государства-хранители сами не догадываются. Их актуальность может выплыть наружу весьма неожиданно, в силу недостаточной изученности архивных материалов.

— Тот же знакомый доктор философии и политологии считает, что Россия опоздала с предотвращением фальсификации истории Великой Отечественной войны и с установлением исторической правды о Второй мировой войне. Потому что Польша и иже с нею убедили Европу в своей трактовке событий тех лет. Интересно было бы узнать ваше мнение.

— Я бы не стал утверждать так однозначно. Фальсификация и переписывание истории всегда были увлекательным занятием политиков с древнейших времён. Как известно, историю всегда пишут победители. Будучи в зоне Варшавского договора, восточноевропейские страны говорили одно, а перейдя в зону Евросоюза, утверждают иное. Всё зависит от того, какое будет будущее у России, к этому следует относиться философски. Вина России в том, что она слаба и является правопреемником СССР, который проиграл «холодную войну».

— А что вы думаете по поводу заявления, что война Красной армии против гитлеровцев принесла государствам Центральной и Восточной Европы не освобождение, а напротив, репрессии и деформированное экономическое развитие. Мол, под влиянием СССР у них на долгие полвека воцарилось «правление тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии». Это я процитировала выступление болгарских руководителей на мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине освобождения Европы от нацизма.

— Такие заявления лишь говорят о том, что в эти страны частично вернулась идеология, которая царила у них, когда они являлись союзниками гитлеровской Германии в войне против СССР. К этому тоже надо относиться философски.

— Если следовать логике ваших рассуждений, то выходит, что ответственность за развязывание Второй мировой войны наряду с фашистской Германией несут Великобритания и США, задумавшие столкнуть лбами две державы? Я хочу просто прояснить.

— Здесь не всё так просто и однозначно. Реальная история — пёстрая и многогранная, а чёрно-белой её делают политики. Я всего лишь привёл неопровержимые исторические факты и далёк от оценки, что такое хорошо и что такое плохо. Карл Маркс утверждает, что в товарно-денежных отношениях владелец товара — это единство двух противоположностей: в одной части он продавец, а в другой — покупатель. Это диалектика нашей жизни.

— Вы сказали, что СССР потерпел поражение в противостоянии с США. Теперь мы наблюдаем противостояние между Россией и Соединёнными Штатами. Есть ли шансы у России стать лидером в мировой политике, отодвинув Вашингтон на задний план, как в своё время произошло с Великобританией?

— Противостояние может быть только между двумя равными сторонами. Нынешние взаимоотношения между США и Китаем можно квалифицировать как противостояние, а вот взаимоотношения между Россией и США требуют некоторых пояснений. Основная мощь Соединённых Штатов заключается в специфической финансовой системе, которую они начали строить в 1913 году, когда основали Федеральную резервную систему США, а позднее навязали её всему миру Бреттон-Вудским соглашением. А главным оружием США является их национальная валюта — доллар США, признанная всеми в качестве мировых денег. Это фиатная мировая валюта, то есть лишённая золотого содержания, и потому её покупательная способность в основном обеспечивается Военно-морским флотом и Вооружёнными силами США. Россия — правопреемник бывшей супердержавы, унаследовавшая военную мощь и ядерное оружие СССР. В экономическом плане она развивающаяся страна, приравненная, по советской терминологии, к третьим странам. По мнению ведущих экономистов, таких как С. Глазьев, В. Катасонов, М. Хазин и других, Россия является периферией западной финансовой системы с несуверенной системой эмиссии денег, а в смысле оборотов капитала — финансовым карликом несмотря на бескрайние просторы и нескончаемые природные ресурсы. Кроме того, у России хроническое чувство неполноценности перед Западом на ментальном уровне, что ставит под сомнение её культурный суверенитет. В этих условиях о противостоянии США и России говорить не приходится, скорее, мы можем говорить о поиске периферией компромисса с центром.

А вот шансы у России стать мировым лидером есть. Для этого она прежде всего должна осознать, что является представителем отдельной, самостоятельной и великой цивилизации, отличной от китайской и западной. А также необходимо перекроить режим финансового и политического функционирования Российского государства по лекалам, которые предлагает академик РАН С. Глазьев, бывший советник В. Путина, ныне министр ЕАЭС.

— Какой след оставила Великая Отечественная война в жизни вашей семьи? Есть ли история, которой вы хотели бы поделиться с миром?

— В нашей семье в Великой Отечественной войне участвовал мой родной дядя Мадашим Айжигитов — старший брат отца. Он был лихим наездником и, насколько мне известно, командовал кавалерийской дивизией. Самое обидное, что, пройдя всю войну от начала и до конца, он трагически погиб случайной смертью в городе Иркутске. Это произошло в конце 1940-х годов, когда он поехал туда проведать родственника, сидевшего в тюрьме. Похоронен в Иркутске, однако место его захоронения нам неизвестно. К сожалению, вместе с дядей Мадашимом пропали и все его документы. Было бы неплохо восстановить их по архивам.

— Недавно наша газета опубликовала снимки мемориала, возведённого в селе Карагуз Кара-Кульджинского района Ошской области в память о земляках, погибших в Великой Отечественной войне. Только из этого отдалённого района, расположенного на стыке Ферганского и Алайского хребтов, на фронт ушли 4 650 жителей. Половина из них не вернулись. В красивейшем месте — у подножия холма, рядом с цветущими деревьями возвели в своё время этот мемориал. Потрясающая скорбью и одновременно величием скульптурная композиция. Но сейчас дорога к ней зарастает травой.

…Может, мы спор с Европой о войне потому и проигрываем, что так относимся к памяти о Великой Отечественной войне, а европейцы, в отличие от нас, мемориалы в честь своих героев содержат в идеальном состоянии?

— В 1993 году, когда я был в Лондоне, нашу группу привели на экскурсию в большую, красивую церковь, в центре которой похоронен некий командующий королевскими войсками. К сожалению, имени его уже не помню, но он отличился тем, что жестоко подавлял и заливал кровью народные волнения. Когда я спросил у гида, мол, что же вы его так почитаете, если он такой плохой, она ответила, что какой бы он ни был, это национальная история и надо почтительно относиться не столько к историческим личностям, сколько к истории собственного народа и государства, к памяти предков. Поэтому англичане не без основания считают себя самой культурной нацией в мире.

— В каком состоянии находятся памятники на вашей малой родине — баткенской земле?

— Надеюсь, в хорошем. Потому что в Баткене нет ни одной семьи, в которой кто-нибудь не участвовал бы в Великой Отечественной войне. Поэтому для баткенцев, как, впрочем, уверен, и для всех кыргызстанцев, 9 Мая, День Победы — это святой праздник. Помним, гордимся!

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ и из интернета.