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Президент Сооронбай Жээнбеков и секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев обсудили работу по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в стране.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность продолжения планомерной работы по искоренению коррупционных проявлений во всех сферах госуправления и отраслях экономики.

«Только полностью ликвидировав все предпосылки для возникновения коррупционных рисков в государственных органах, мы можем говорить о минимизации коррупции и верховенстве закона. Работу по внедрению современных антикоррупционных механизмов и постоянное применение их на практике нельзя останавливать. Только чётко выстроенный целостный системный подход к противодействию коррупции поможет нам избавиться от данного пагубного явления», — отметил Сооронбай Жээнбеков, ещё раз подчеркнув, что все, кто замешан в коррупции, должны понести заслуженное наказание, несмотря на их занимаемую должность, звание и былые достижения.

Секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев сообщил, что в рамках реализации решения Совета безопасности от 24 января 2020 года секретариат Совета безопасности в тесном взаимодействии с независимыми экспертами разработал предварительный рабочий проект новой Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике и ликвидации её причин на 2020-2024 годы. Указанный проект 11 мая 2020 года направлен для рассмотрения во все задействованные госорганы, в том числе в Жогорку Кенеш, правительство, Генеральную прокуратуру и Верховный суд.

«Разработанный проект стратегии отвечает современным вызовам и угрозам, предусматривает разработку и внедрение новых антикоррупционных механизмов, направленных на системную борьбу с любыми коррупционными проявлениями в государственных органах. Он включает ряд новелл, которые усиливают антикоррупционную политику страны», — сказал Дамир Сагынбаев.

Секретарь Совбеза добавил, что для совершенствования законодательства в сфере декларирования с ноября 2019 года разрабатывается проект закона «О внесении изменений в Закон «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» от 2 августа 2017 года №164. Данный законопроект внедряет новые действенные антикоррупционные механизмы, существенно ужесточает контроль за расходами и доходами чиновников всех уровней. Предусматривает увеличение оснований для полной проверки единой налоговой декларации с двух до восьми.

«С принятием данного проекта закона наша декларационная компания станет намного эффективней. Те лица, которые укрывают свои доходы и большие расходы, будут рано или поздно привлечены к уголовной ответственности», — заключил Дамир Сагынбаев.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что одним из направлений борьбы с коррупционными проявлениями в деятельности госструктур должно стать ужесточение ответственности за несоблюдение законодательства о декларировании. Обратил особое внимание на совершенствование законодательства в сфере декларирования расходов и доходов государственных и муниципальных служащих, предусматривающее более строгую ответственность за нарушение его норм. «Внесённые изменения в законодательство должны обеспечить действенный механизм, а не носить декларативный характер», — подчеркнул глава государства, поставив задачу ускорить процесс совершенствования законодательства в этом направлении совместно с профгосорганами.

Наша справка. При координации секретариата Совета безопасности разработан проект закона «О внесении изменений в Закон «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» от 2 августа 2017 года №164. Он существенно ужесточает контроль за расходами и доходами чиновников всех уровней, а также внедряет новые действенные антикоррупционных механизмы, среди которых: обязательность предоставления сведений о фактическом пользовании декларантом чужим имуществом; увеличение оснований для полной проверки единой налоговой декларации с двух до восьми.

В том числе: получение информации от физических и юридических лиц и других источников о возможном отражении в реквизитах декларации декларанта недостоверных сведений; опубликование сведений в СМИ (в том числе на сайтах социальных сетей интернет) о приобретении декларантом и/или его близкими родственниками движимого и недвижимого имущества; выявление фактов о совершении декларантом и/или его близкими родственниками сделок по приобретению движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход декларанта за три последних года; получение информации о наличии на банковских счетах декларанта и/или его близких родственников безналичных денежных средств, а также наличных денежных средств на сумму более 20 000-кратного размера расчётного показателя;

Обращение в доход государства имущества государственных и муниципальных служащих, если сумма приобретённого имущества превышает общий доход данного лица и им не представлено сведений, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы; применение мер ответственности за непредставление единой налоговой декларации или внесения в неё недостоверных сведений.

В настоящее время проект закона находится на рассмотрении правительства республики, далее его направят в парламент страны.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.