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Состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета в формате онлайн.

В нём участвовали президенты Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, России и премьер-министр Армении. В качестве главы страны-наблюдателя в видеоконференции принял участие Президент Республики Молдовы.

На нём Президент Сооронбай Жээнбеков представил позицию Кыргызстана по ряду вопросов. В частности, он считает, что в нынешних условиях свободное передвижение товаров внутри ЕАЭС стало актуальным для обеспечения продовольственной безопасности.

Глава государства обратил внимание и на проблему устранения барьеров на внутренней таможенной территории союза.

«У нас достигнута договорённость о создании «зелёных коридоров» при поставках продукции первой необходимости. Несмотря на это, отдельные государства — члены союза усиливают контроль и вводят ограничения на поставки продуктов», — отметил Сооронбай Жээнбеков, добавив, что существующий механизм устранения барьеров неэффективен ввиду отсутствия достаточных полномочий у Коллегии Евразийской экономической комиссии, поскольку её решения об устранении барьеров некоторые государства-члены исполняют не в полной мере. Он предложил наделить Коллегию ЕЭК правом обращения в Суд ЕАЭС по наложению штрафных санкций при неустранении барьеров.

Сооронбай Жээнбеков также предложил рассмотреть возможность обеспечения свободы транзита товаров и грузов, следующих из Европы и Украины в Кыргызстан.

«Формирование общего рынка газа ЕАЭС — это один из важнейших приоритетов нашего сотрудничества», — подчеркнул Президент далее, касаясь вопроса тарифообразования на транспортировку газа.

Глава государства отметил, что это важный элемент обеспечения энергетической безопасности стран союза.

«Рынок газа ЕАЭС формируется не только из собственного производства, но также включает поставку газа из третьих стран. Считаю, что при разработке проекта международного договора следует предусмотреть недискриминационные подходы в установлении тарифов на транспортировку газа, вне зависимости от страны происхождения», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, добавив, что кыргызская сторона выступает за принятие согласованного всеми сторонами проекта международного договора в реальные сроки.

Принятие совместных мер по поддержанию макроэкономической стабильности и созданию равных условий для бизнеса — это основа для успеха экономики ЕАЭС, также заявил Сооронбай Жээнбеков. Глава государства отметил, что в едином экономическом союзе большое значение должны иметь гармоничное развитие и сближение экономик. В этой связи он предложил усилить работу по принятию совместных мер поддержки экономик и бизнеса государств — членов ЕАЭС с учётом посткризисного развития. Немаловажным вопросом в это непростое время Сооронбай Жээнбеков назвал поддержку граждан, находящихся в других странах союза.

«В сегодняшней ситуации важно сохранить благоприятные транзитные возможности для возвращения граждан на свою родину», — подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков также выступил за доработку проекта «Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года». Он отметил, что в документе надо в полной мере раскрыть вопрос о механизме целевого содействия экономическому развитию сторон, заложенный в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов.

По его словам, «Стратегические направления» должны отвечать текущим экономическим и социальным вызовам, требуется актуализация и внесение корректив с учётом ожидаемых негативных тенденций в посткризисный период.

Обратил внимание Президент и на то, что из-за текущих негативных факторов ожидается резкое снижение объёмов производства, в связи с чем крайне важно усиливать производственную кооперацию между странами союза, особенно сельскохозяйственную. Напомнил, что кыргызская сторона сделала акцент на необходимости активизации и изменении формата деятельности Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. С учётом вышеизложенного Сооронбай Жээнбеков выступил за доработку проекта стратегии до 2025 года.

«Важный аспект сотрудничества — это Цифровая повестка ЕАЭС, реализация которой идёт очень медленными темпами», — высказался по этой теме Президент. Он считает, что прорабатываемые инициативы по цифровизации промышленного сотрудничества, созданию цифровой прослеживаемости товаров, электронной биржи труда, а также развитию цифровых транспортных коридоров всё ещё не реализованы.

«Следует поручить ЕЭК активизировать процессы по реализации Цифровой повестки. Союз должен содействовать внедрению новых технологий, в первую очередь по прослеживаемости и маркировке товаров», — подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков и поблагодарил российскую сторону за содействие в построении системы маркировки товаров в Кыргызстане.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.