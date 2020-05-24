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Из внештатных корреспондентов газеты «Слово Кыргызстана» («Советская Киргизия») я, пожалуй, один из давних. После службы в армии «двухгодичником», где в окружной газете КСАВО «Боевое знамя» публиковал свои первые зарисовки и текстовки к фотографиям, мало-мальски приобрёл опыт работы в СМИ.

И вот летом 1975-го представил в отдел новостей и спорта газеты «Советская Киргизия» небольшую заметку о волейбольном матче. В те годы регулярно проводились отраслевые спартакиады. Об «алгинской» и прочих подобных ристалищах я и стал поставлять свои заметки с фото начальнику отдела «Новости и спорт» Валерию Ивановичу Дергачёву. Подправляя и подсказывая, как лучше их готовить, он тем самым передавал свой репортёрский опыт. Фотографии он советовал показывать художнику отдела иллюстраций Юрию Фёдоровичу Курненкову и фотокорреспонденту Владимиру Афанасиевичу Кириенко.

Со временем мне поручали делать небольшие зарисовки по темам производства, образования и науки и, естественно, спортивной. В общем я стал достаточно частым гостем главной русскоязычной газеты Кыргызстана. Позже тесно сотрудничал со спортивным обозревателем Евгением Ивановичем Марченко. Как оказалось, он достаточно хорошо разбирался как в вопросах физкультуры и спорта, так и в сельском хозяйстве. Как-то мы с ним освещали рейд губернатора по восточным районам Чуйской области. Практически на каждой остановке, где глава области распекал нерадивых хозяйственников и хвалил достойных, он непременно интересовался, мол, где Марченко.

Должным авторитетом пользовался Евгений Иванович и в спортивных кругах. Тренеры и спортсмены уважали его за компетентность и оперативность в работе, а также за принципиальность в «щекотливых» вопросах. Как-то на соревновании по лёгкой атлетике, проходившем в Оше, Е. Марченко принялся измерять 100-метровую дистанцию стадиона и убедил судей, что она, мол, на несколько метров короче. Охотно посещал начальник отдела новостей и спорта забеги любителей из столичного клуба «Алмаз» и охотно писал о здоровом образе жизни кыргызстанцев.

Порой доверяли мне делать зарисовки для отделов Эллы Тарановой, Юрия Блюма и Юрия Курненкова. Хвалили, если делал работу хорошо, и смело распекали, если не очень. Не стеснялись в выражениях.

Позже довелось сотрудничать с «ломоносовцами» Анатолием Галуничевым и Александром Шепеленко. С первым нас объединяла милицейская тематика, на которой он «сидел» достаточно давно, а с Александром Ивановичем много лет сотрудничал на поприще спорта.

В недавнем прошлом А. Шепеленко — достаточно «резвый» спринтер и активный атлет-игровик. Играя в футбол с коллегами, он удивлял нас своей напористостью и бесстрашием. Особенно запомнился футбольный матч со сборной командой аппарата премьер-министра. Играли на всю «поляну» стадиона «Спартак». Ворота тружеников пера защищал А. Шепеленко. Он, не раздумывая, выбегал навстречу мячу, смело бросался в ноги нападающих и забирал его у них. Не случайно в этот день он был назван лучшим игроком турнира.

По-своему помогали мне сотрудники секретариата во главе с Глебом Артемьевичем Гончаруком. Указывали на недостатки в заметках и фотоиллюстрациях. Помогали, исправляли и… находили место на страницах газеты.

За проколы в материалах журналистов «СК» нещадно карали. За незначительные «промахи» лишали гонораров, за грубые наказывали весьма ощутимо. Как-то за недостойное поведение в обществе меня отстранили от работы на полгода…

Коллектив орденоносной газеты редко обрастал новыми сотрудниками. В основном в ней работали старожилы. Вот, пожалуй, редакторы менялись чаще. Оно и понятно, малейшая оплошность и будьте ласковы, свободны. Политическая близорукость.

Более того, газетчикам «СК» за время перестройки нервы потрепали изрядно. Как обновлённые чиновники из «Белого дома», так и партийные лидеры. Как-то даже пытались редакцию расформировать. Новое название уже для неё придумали и оборудование перевезли в другое место. Но недолго они измывались над журналистским коллективом. Не удалось бакиевским и прочим «локомотивам» перестройки избавиться от принципиальных и многоопытных газетчиков. Вскоре они вернулись на своё прежнее место дислокации — улицу Кирова, 193. Сумели ветераны издания сохранить и основной костяк журналистов, который на протяжении десятилетий правдиво сообщал о жизни нашего общества и страны в целом.

И в настоящее время дружный коллектив орденоносного издания, возглавляемый энергичной газетчицей Тамарой Михайловной Слащёвой, по-прежнему доносит до кыргызстанцев правду о перипетиях перестройки и становления нашего независимого государства, оптимальный, а порой и не очень, избранный курс экономического развития страны. Смело сообщают они о непростой работе руководства Кыргызстана, его правительства и заслуженно критикуют чванливых чиновников за провалы в работе. Кто же должен это делать, как не они, многоопытные журналисты общенациональной газеты «Слово Кыргызстана» («Советской Киргизии»)?

Сергей СЯЧИН.