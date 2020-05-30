Слова поддержки
Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с крушением пассажирского самолёта вблизи аэропорта города Карачи.
«С глубокой скорбью принял весть о неожиданном крушении самолёта Airbus A320 вблизи аэропорта города Карачи. Выражаю соболезнования Вам, всему народу Пакистана, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме соболезнования.
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