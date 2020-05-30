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Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с крушением пассажирского самолёта вблизи аэропорта города Карачи.

«С глубокой скорбью принял весть о неожиданном крушении самолёта Airbus A320 вблизи аэропорта города Карачи. Выражаю соболезнования Вам, всему народу Пакистана, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме соболезнования.