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Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с исполнительным директором Международного делового совета, заместителем председателя Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызстана Аскаром Сыдыковым.

Состоялся разговор о реализации решений комитета и мер поддержки предпринимательства в сложившейся ситуации и роли бизнеса в посткризисный период. Глава государства ещё раз отметил, что во всех государственных стратегических документах в качестве основных направлений отражены поддержка предпринимательства и создание благоприятных условий для бизнеса. Добавил, что наряду с проводимой работой по улучшению условий для ведения предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности страны сохраняется ряд системных проблем. В этой связи Сооронбай Жээнбеков считает важным усилить конструктивный диалог между госструктурами и бизнесом.

В свою очередь Аскар Сыдыков отметил, что за время существования комитета есть ряд положительных результатов: принята Стратегия развития промышленности, созданы льготы для лёгкой промышленности, в скором времени правительство отменит постановление, которое стимулировало правоохранительные органы налагать дополнительные платежи на предпринимателей, и др. Он сообщил, что менее чем за год выработано в общей сложности 152 предложения по развитию приоритетных отраслей экономики и решению проблемных вопросов предпринимателей. А создание в структуре Генеральной прокуратуры специального отдела по работе с предпринимателями нашло положительные отзывы от представителей бизнес-структур. Вместе с этим добавил, что ряд решений комитета до сих пор не исполнены в полной мере, поэтому надо реализовать реформы в регулировании экономики. Также, несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию в отечественной экономике, существует много возможностей по привлечению инвестиций в сферы сельского хозяйства, энергетики, горной промышленности и др.

Напомним, что Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Нацсовете по устойчивому развитию образован Указом Президента Сооронбая Жээнбекова в декабре 2018 года. Он призван стать диалоговой площадкой между государством и бизнесом для решения наиболее актуальных проблем предпринимательства. Руководитель комитета — глава государства, заместители — исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков и вице-премьер-министр Эркин Асрандиев. В его состав входят депутаты Жогорку Кенеша, руководители госорганов, представители бизнес-структур и ассоциаций.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.