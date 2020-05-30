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Мира и процветания нашему народу

| мая 27, 2020
Герб Кыргызстана
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Поздравление премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева на Орозо айт

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

От имени правительства поздравляю вас со священным праздником Орозо айт. В этот день мусульмане завершают пост в месяц Рамадан. Пусть будет принят ваш пост и свершатся все ваши добрые намерения! Месяц Рамадан — это особенный и важный период в жизни каждого мусульманина. В этом году месяц Рамадан совпал со временем, когда весь мир боролся с эпидемией коронавирусной инфекции.

В месяц Рамадан восхваляются высокие человеческие качества, такие как толерантность, прощение, благотворительность и великодушие. Именно эти качества присущи истинным мусульманам, и я выражаю уверенность, что благодаря чистоте помыслов и ответственному отношению каждого гражданина мы сможем достойно выйти из сложившейся ситуации.

Сплочённость народа, мир и дружба играют особую роль в построении завтрашнего дня, а стабильность — самое дорогое, что мы имеем. В нашей стране с глубоким уважением относятся к разным религиям, традициям и верованиям. Выражаю глубокую уверенность в том, что гармоничные межнациональные взаимоотношения — главное условие достойного будущего многонационального народа нашей страны.

Пусть Всевышний даст стране мир и процветание, а нашему народу — единство, взаимопонимание и благоденствие!

Всем соотечественникам и каждой семье желаю здоровья и благополучия!»

 

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