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Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

От всей души поздравляю всех вас с праздником Орозо айт! В течение всех дней священного месяца мусульмане нашей независимой страны соблюдали пост, обращались к Всевышнему с молитвой о благополучии и процветании всего народа страны, стремились очистить тело и душу, помыслы и намерения. В эти благословенные дни мы просили у Всевышнего укрепления единства нашего многонационального народа, мира и согласия в обществе, иметь судьбу жить праведной жизнью и честно трудиться. Стремились стать добрее, милосерднее и доброжелательнее друг к другу, старались укрепить братские отношения. Сделано много благотворительных дел. Пусть Всевышний примет наш пост, наши молитвы и все благие деяния. Пусть сбудутся все наши мечты, и Дай Бог достичь наших целей!

Уважаемые соотечественники!

В этом году благодатные дни священного месяца Рамазан нам пришлось провести в условиях самоизоляции из-за мировой пандемии коронавируса. Ради сохранения здоровья и жизни народа, а также в целях предотвращения распространения вируса мы выполняли все необходимые медицинские требования, соблюдали строгую дисциплину. Выражаю глубокую признательность всем вам за то, что с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, соблюдали правила и рекомендации. Мы высоко ценим труд наших медицинских работников, круглые сутки находящихся на страже здоровья нашего народа. Особо хотел бы отметить работу сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые ежедневно обеспечивали общественный порядок и безопасность. Также хотел бы сказать слова благодарности всем соотечественникам, добровольно поддержавшим усилия государственных органов в этой борьбе. Благодаря совместной слаженной работе нам удалось удержать ситуацию под контролем. На сегодняшний день большинство заразившихся граждан выздоравливают. Сняты многие ограничения в деятельности предпринимательства, в повседневной жизни. Возобновили свою работу все отрасли экономики, и коммуникация в повседневной жизни уже начинает входить в привычное русло.

Вместе с тем мы продолжаем тщательно следить за ситуацией в мире. Не исключено, что в любой момент ситуация может резко измениться. Поэтому, уважаемые сограждане, ради сохранения здоровья и безопасности народа мы обязаны и впредь соблюдать усиленный режим защитных мер от вируса. Наша главная цель — предотвратить дальнейшее распространение вируса и сохранить результаты нашего упорного труда за месяцы карантина, которые были достигнуты благодаря единству и слаженным действиям. До нынешнего времени были введены определённые ограничения и жёсткий контроль со стороны государственных органов. Теперь пришло время для усиления личной ответственности каждого из нас. Мы должны осознать эту необходимость и не забывать об этом. Каждый родитель должен следить за здоровьем и поведением своих детей и быть примером в борьбе против вируса. Безответственность и беспечность одного человека может навредить сотням людей. Поэтому я призываю вас с высокой ответственностью относиться к складывающейся ситуации и не быть равнодушным к здоровью общества. Соблюдение медицинских требований и личной гигиены должно стать для нас повседневной привычкой. Только тогда мы полностью одолеем эту болезнь. А местные органы власти, правительство и дальше будут продолжать свою деятельность по предупреждению распространения вируса.

Уважаемые соотечественники!

Уверен, что мы достойно выйдем из этого сложного испытания, с которым столкнулось всё мировое сообщество. Наши главные средства в этой борьбе — это единство и дисциплина. Каждому из вас я желаю крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть исполнятся наши благие пожелания! Пусть Всевышний оберегает наш Кыргызстан и на нашей благодатной земле всегда царят мир и благоденствие!»