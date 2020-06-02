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(Окончание. Начало в номерах от 27 марта, 15 и 22 мая 2020 г.)

Мы рассказали о нескольких идейных противниках борцов за права женщин. Сегодня, чтобы не быть однобокими, в чём часто обвиняют государственные СМИ, проанализируем и тех, кто выступил в защиту участниц сорванного марша.

Феликс Кулов и феминизм

Лидер политической партии «Ар-Намыс», с одной стороны, человек консервативный (так он сам о себе говорит) и патриархальный (что видно из его высказываний о полах). Но при этом нередко выступает в защиту феминисток. На самом деле никакого противоречия в этом нет. Потому что патриархальный (разумный, без крайностей) взгляд на роли мужчин и женщин заключается в том, что первые должны нести ответственность за вторых и оберегать их. Даже если они и феминистки. Он сам это именно так и объяснил на своей странице в Facebook: «Мужчина сильнее женщины и на правах сильного обязан защищать женщину-мать, женщину-сестру, женщину-жену». Странно, правда, что не упомянул дочь…

В 2018 году Феликс Кулов на своей странице в соцсети изложил мнение о певице с феминистскими взглядами Зере Асылбек кызы: «Надо сказать, исполнительница выбрала провокационный образ. Но, видимо, без этого экстравагантного хода она того эффекта, на который рассчитывала, не достигла бы… Она откровенно выступает за свободу ненасильственного самовыражения. Мне такая позиция импонирует. Я считаю, что личная свобода не должна угрожать личной свободе других людей, но при этом все должны придерживаться определённых норм поведения, установленных в обществе, обычаев и традиций, не ущемляющих и не унижающих достоинства человека, недопущения насильственного навязывания другим людям своих взглядов в политике, религии и т. д.»

В 2019 году, когда полыхал скандал из-за феминнале в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств, политик заступился за директора культурного учреждения Миру Жангарачеву. Газета «Азия ньюс» опубликовала такое его высказывание: «Они правильно подняли вопрос защиты женщин, но огорчает то, что они допустили вещи, противоречащие нашим традициям. Во-вторых, можно было бы иными способами донести идею выставки… Лично я, конечно, против того, чтобы голые девушки выступали на публике. Виновным человеком можно назвать организатора выставки. А Жангарачева лишь дала разрешение. Она не знала, что там будут обнажённые люди, определённые лозунги… Патриотам же следовало бы подумать над тем, как впредь подобного не допустить, а не кричать сразу: «Кетсин!»

8 марта этого года — в день срыва феминистского марша — Феликс Шаршенбаевич излил в соцсети свои эмоции: «Позвонил товарищ и рассказал, что какие-то мужики в калпаках и масках закидали яйцами и применили силу против женщин, вышедших на митинг на центральную площадь столицы. Неважно, какие лозунги были у женщин, но этих мужиков иначе как отморозками я не могу назвать. И то, что милиция никого из них не задержала, — большой минус для неё».

9 марта экс-депутат дал интервью «Азаттыку»: «Я не приемлю подобных методов, особенно в отношении женщин, и тем более в этот день — 8 Марта. Когда я узнал детали — о том, что мужчины в масках, калпаках, стали всё ломать и применять насилие… Я считаю, что это не мужчины. У кыргызов не принято так себя вести по отношению к женщинам. Они опозорили нацию. У подавляющего большинства людей есть подозрения, что милиция действовала вместе с этими провокаторами. Я уверен, что эти молодые люди даже понятия не имели, что они защищают и с какой целью пришли: их просто туда направили. Это идёт от непонимания своей роли, как мужчин. Есть понятие национальных традиций, а есть понятия уважения к человеку и к женщине».

Также он выступил в студии программы «Вечер трудного дня» ТV1.KG и сказал: «Был перехлёст, когда на каком-то митинге эти фиолетовые дела, ЛГБТ, желание показать, что их права тоже нужно соблюдать… Я категорически против таких крайностей. Есть некоторые вещи, которые мы с идеологической стороны не имеем права пропагандировать. Мы не должны брать от Запада то, что там осуждается», а также: «Феминизм — это борьба за равноправие между мужчиной и женщиной, всего лишь. Но я считаю, что такого никогда не будет по одной простой причине: есть физиологическая разница между полами. Что касается юридических, политических прав — тут должно быть абсолютное равенство. Где-то, может быть, у женщин даже больше пусть будет, скажу как джентльмен. Но в определённых вопросах просто не может быть равенства, потому что физиология разная».

10 марта этого года на бишкекский митинг против насилия, организованный в ответ на срыв феминистского марша, наряду с другими известными персонами прибыл и лидер партии «Ар-Намыс». Журналистам он сказал: «Я пришёл поддержать акцию, и если кто-то из «мужчин» попытается обидеть женщин тут, морду набью» (цитата по 24.kg). А позже написал в социальной сети: «Я пришёл не выступать, а подраться, если придут провокаторы… С одним из политиков у меня завязался разговор о причинах резко негативного восприятия некоторыми людьми акций, проводимых в защиту прав женщин. К одной из причин можно отнести то, что на прошлогоднем митинге 8 марта к митингующим примазались представители ЛГБТ, что вызвало бурный всплеск отрицательной реакции у подавляющей части общества. И «благодаря» этому факту на все последующие акции искусственно было прилеплено «розово-голубое» клеймо, чтобы тем самым заранее подвергнуть обструкции все без исключения женские демократические инициативы. Определённое раздражение вызвали также и прошлогодние лозунги типа «Келинизация — это рабство» и др. Но, как говорится, нет худа без добра. Псевдодемократические лозунги ЛГБТ и действия провокаторов в масках как крайние проявления низкой общей и политической культуры стали важным поучительным уроком».

Но это неправда. Во-первых, кто именно подразумевается под «представителями ЛГБТ»? Они сами? Или сотрудники организаций, работающих с ЛГБТ, которые, кстати, могут и не быть членами сообщества, а просто союзниками? Потому что если первые, то Феликсу Шаршенбаевичу известна ориентация этих людей? Но даже если Кулов говорил о вторых, то и они не примазывались, а участвовали не только в прошлогодней, а во всех манифестациях. Во-вторых, ОО «Бишкекские феминистские инициативы» всегда было солидарно с ними (т. е. с ЛГБТ-организациями), с самого начала, с тех пор ещё, когда оно называлось «БФИ СКью». Одно время её эмблемой была радужная лента. В 2009 году БФИ (будучи участником международного движения V-Day) передала деньги, вырученные от представления в Бишкеке спектакля «Монологи вагины», ОО «Лабрис» для убежища. А в 2019 году после скандала из-за мартовского шествия представительница БФИ Фарида Лансарова на пресс-конференции в ИА 24.kg зачитала заявление, в котором говорилось: «Феминистская и ЛГБТ-повестки неразрывно и напрямую связаны одна с другой». Нам неизвестно, кто написал этот текст, так как его же опубликовало «Лабрис» на своём сайте, но то, что БФИ тоже обнародовало его, означает, что оно тоже имело это в виду.

Кстати, в те дни (в 2019-м) Кулов написал в «Фэйсбуке»: «Реакция на митинг феминисток 8 марта: «Когда в семье одна жена, она растёт эгоисткой». Когда «Кактус» обратился к нему за комментарием, политик отметил, что относится отрицательно к идеям многожёнства, а также к ЛГБТ-движению, но в политической карьере ему частенько приходилось отвечать на этот вопрос, особенно на международном уровне: «По этому вопросу я скажу всё шуткой Михаила Жванецкого: «Нам больше достанется». Возвращаясь к проблеме прав женщин в Кыргызстане, экс-депутат отметил, что вопрос этот важный и его необходимо поднимать постоянно: «К сожалению, его поднимают в основном женщины. С другой стороны, кто, как не они сами, знают, какие права нарушаются».

Легенда

Его представлять не нужно, особенно читателям нашей газеты. Но всё же, по традиции этой серии статей…

Феликс Шаршенбаевич Кулов родился 29 октября 1948 года. Имеет пятерых детей от двух браков. Нынешняя супруга Фатима Абдрасулова по образованию экономист, владеет частным медицинским центром «Поликлиника 312» и двумя микрокредитными компаниями. Правда, в 2018 году прошла информация, что Национальный банк отозвал лицензию одной из них — «Плюс кредит»: якобы предприятие проигнорировало замечания финансового регулятора и не выполняло нормативные акты.

Фатима Абдрасулова была небедной женщиной и до замужества. Во всяком случае Феликс Шаршенбаевич утверждал (газета «Супер-инфо» от 17 мая 2013 г.), что она помогала деньгами партии «Ар-Намыс», когда он находился в заключении. Так он пытался объяснить включение её в список кандидатов в депутаты в горкенеш и назначение председателем совета партии по делам молодёжи.

Окидывая взором политический путь «Железного Феликса» (как окрестил его народ по аналогии с Дзержинским), невозможно не удивляться тому, что всех его оппонентов постигли несчастья, а то и трагедии. Где ныне Акаев, при котором «народный генерал» попал в заточение? И Бакиев, не сдержавший джентльменское соглашение о тандеме? Что с Атамбаевым, который был премьером, когда Кулов вывел на митинг «Объединённый фронт…»? Или с Муратом Суталиновым, возглавлявшим тогда Министерство внутренних дел, а значит, ответственным за разгон апрельской многодневной акции протеста?.. А Аида Салянова, при которой Генпрокуратура изучала приватизацию участка Нацгвардии?.. Министр национальной безопасности Анарбек Бакаев, при котором началось расследование «дела «Химсинтеза», в 1996-м пострадал в ДТП, более года находился в коме и скончался в январе 1998-го. Глава МНБ Мисир Аширкулов (в 1998-1999 годах), во времена которого указанное и другие дела против Кулова расследовались до конца, в 2002-м чудом не погиб, когда неизвестный бросил в него гранаты. Его преемник Таштемир Айтбаев, при котором «Железного Феликса» арестовали, осудили и посадили, вроде бы не попадал в столь ужасные ситуации, но, может, потому, что репрессии против Кулова запустили ещё до него и без него?

Кончина Рысбека Акматбаева страшна. Человек, объявивший Кулову джихад, погиб прямо на пороге мечети (которой помогал), выйдя после молитвы. Увидев убийц, он бросился обратно, но забыл, что створки двери отворялись наружу, и толкал их внутрь, тем самым, наоборот, запирая их. А киллеры в это время прошивали его тело вертикальными очередями.

Всё это — череда совпадений или логическое следствие какой-то причины? Тогда какой? Магия, действие куловской обиды? Божественная или демоническая сила на его стороне? А может, мы напрасно видим мистику там, где действуют естественные и даже банальные законы политики; и причина не в лидере «Ар-Намыса», а в специфических условиях в стране и менталитете народа, сочетание которых сделало возможной сменяемость власти в Кыргызстане в отличие, к примеру, от Казахстана?.. Нам неизвестно, но надеемся, что, хоть и пишем сейчас эти строки, мы всё же не в беде: ведь наша совесть чиста. Мы просто выполняем свою работу, свою задачу перед обществом, которая заключается в том, чтобы предоставлять ему полноту информации, необходимой для составления мнения и принятия решений.

Железный щит

Наверное, нужно напомнить (но коротко), за что при Акаеве судили и посадили героя этой части нашей серии статей. Было три уголовных дела: «Калкана», «Химсинтеза» и АО «Северная ПМК». Сам политик, его сторонники, местные правозащитники и международные организации утверждали, что преследование политически мотивировано и связано с авторитетом «народного генерала», уходом его в оппозицию в 1999-м и соперничеством на президентских выборах в 2000 году. Но «дело «Химсинтеза» появилось ещё при Анарбеке Бакаеве. Затем, когда во главе Министерства национальной безопасности встал сам его фигурант Кулов, копия его оказалась у депутата Жогорку Кенеша Дооронбека Садырбаева. Позже следствие заявит, что сотрудники одного из структурных подразделений МНБ — «Калкана» — по приказу Феликса Шаршенбаевича пытались выкрасть бумаги у нардепа.

Другое дело, что этим уголовным разбирательствам могли и не дать хода, либо уже в суде оправдать Кулова. Вот что последний говорил в интервью накануне своей громкой отставки своему бывшему пресс-секретарю в Чуйской обладминистрации (https://vecherka.kg/1999/04/27/01.htm): «Недели две назад ко мне зашёл бывший начальник Управления МНБ по Ошской области полковник О. Суваналиев. И рассказал о том, что к нему обратился некий депутат Жогорку Кенеша (не хочу пока называть его имени) и в категоричной форме заявил: «Я знаю, что под началом Ф. Кулова организовано четыре аналитических центра, им создана группа боевиков, а несколько начальников управлений МНБ, МВД, Генпрокуратуры работают на Кулова». И, по словам депутата, их скоро начнут убирать. Более того, я якобы подстроил убийство Анарбека Бакаева, чтобы занять место министра МНБ!»

«А. Акаев — очень умный человек, — продолжил политик. — Но, к сожалению, он передоверился тем, кто пытается ему внушить, мол, Кулов является эпицентром всяческих заговоров и интриг…»

Кстати, следователем МНБ по «делу «Калкана» тогда был Икрамидин Айткулов, ныне известный адвокат, который прославился защитой многих политиков. В 2004 году он уволился по собственному желанию и занялся адвокатской деятельностью.

Садырбаев всех запутал

22 марта 2000 года Кулова арестовали. 2 апреля состоялся чрезвычайный съезд «Ар-Намыса» в офисе политобъединения по адресу: ул. Исанова, 60 (там, где в 2006-2007-м располагалось ИА 24.kg, а сейчас «Поликлиника 312»). Он был созван в связи с арестом лидера партии и руководителя штаба Эмиля Алиева, а также из-за политической ситуации после проведения выборов в ЖК и подготовки президентских выборов. В августе 2000 года Военный суд Бишкекского гарнизона оправдал Феликса Шаршенбаевича. Но уже в сентябре приговор был отменён, а дело отправлено на новое рассмотрение.

В январе 2001-го Военный суд Бишкекского гарнизона (уже в новом составе) признал Кулова виновным по «делу «Калкана» (якобы имевшие место незаконная прослушка, слежка за людьми, неучтённая спецтехника, подлог документа о звании руководителя «Калкана» Жаныбека Бакчиева, проникновение в кабинет Садырбаева), приговорив его к 7 годам лишения свободы. В мае 2002-го его осудили по делу о будто бы имевших место злоупотреблениях служебными полномочиями на посту губернатора (все они связаны с договорами о строительстве с АО «Северная ПМК»; в том числе, якобы, предприятие тратило государственные деньги на сооружение домов Феликса Кулова в жилгородке в селе Кок-Жар и его брата Марселя в селе Байтик, https://www.msn.kg/showwin.php?type=newsportal&id=396), по совокупности двух приговоров назначив наказание в 10 лет лишения свободы..

6 февраля 2001 года против него возбудили третье уголовное дело – «Химсинтеза» (продажа изъятого у фирмы «Химсинтез» спирта и будто бы растрата вырученных денег в бытность губернатором Чуйской области).

Бывший адвокат Кулова Любовь Иванова неоднократно рассказывала (например, K-News 6 декабря 2011 г.), что Дооронбек Садырбаев и на судах, и во всех своих публикациях, и даже в своей книге «Прости, брат мой кыргыз» по «делу «Калкана» заявлял, что у него в кабинете никто никогда не был, и никто никаких сейфов не вскрывал, и никакие документы у него не пропадали.

Но в 2006-2007 годах кинорежиссёр с депутатским значком выступал против свободного, оправданного и реабилитированного к тому времени Кулова. К примеру, 17 ноября 2006 года на пресс-конференции он заявил: «Прекращение уголовного дела в отношении премьер-министра Кыргызстана Феликса Кулова носило политический характер» и сообщил, что обратился к генеральному прокурору республики с просьбой возобновить по вновь открывшимся обстоятельствам уголовное дело в отношении Феликса Кулова и отменить оправдательный приговор Верховного суда КР от 6 апреля 2005 года, а также возбудить дело по так называемому (в народе) дискета-гейту — незаконной аудиозаписи разговора Омурбека Текебаева. «В своё время я скрыл тот факт, что материалы расследования депутатской комиссии, руководителем которой я являлся, из моего кабинета в Жогорку Кенеше выкрали семь лет назад помощники Феликса Кулова — Бакчиев и Токоноев, — отметил Дооронбек Садырбаев. — Тогда я никому этого не сказал и теперь готов понести за это ответственность» (https://24.kg/archive/ru/politic/9823-2006/11/17/10202.html, https://24.kg/archive/ru/politic/9826-2006/11/17/10205.html).

Газета «МСН» в те дни писала, что именно «дискета-гейт», обида за Текебаева и оппозицию могли стать мотивом Садырбаева для изменения утверждений. Кто знает?! Ведь если допустить, что он солгал во втором случае, то отчего же нельзя думать, что он мог поступить так в первом, когда стал отрицать кражу документов?

В январе 2007-го в парламенте и. о. премьер-министра Феликс Кулов опровергал обвинения о продаже им самолётов и вертолётов (http://kg.akipress.org/news:35558). Тогда Жогорку Кенеш должен был утвердить (но отклонил) кандидатуру главы правительства, предложенную президентом Бакиевым, то есть Кулова. О продаже спецтехники и других обвинениях спросил как раз депутат Дооронбек Садырбаев.

Кстати, тут нужно добавить, что Жаныбек Бакчиев был его личным охранником, когда Феликс Шаршенбаевич занимал должность вице-президента, и помощником в бытность его губернатором Чуйской области

Милые бранятся — только тешатся?

…Во всяком случае дела «Химсинтеза» и «Калкана» не возобновлялись. Даже после ухода Кулова в оппозицию к Бакиеву. Возможно, президент, хоть и нарушил их джентльменское соглашение в январе 2007-го и даже допустил разгон митинга «Объединённого фронта за достойное будущее Кыргызстана» — оппозиционного объединения во главе с Феликсом Шаршенбаевичем — в апреле того же года, не хотел сжигать совсем уж все мосты. Может быть, поэтому Госкомитет национальной безопасности хоть и предъявил лидеру фронта уголовное обвинение в организации апрельских массовых беспорядков в Бишкеке, почему-то не задержал. Да и для этого ГКНБ потребовалось аж четыре месяца. Сам руководитель оппозиционеров говорил, что произошло это из-за инициативы ОФ о конфедерации с Россией. Курманбек Салиевич мог понимать, что «Железный Феликс» пытается заручиться поддержкой Кремля.

В сентябре 2007-го, после того, как президент Курманбек Бакиев подписал указ о проведении 21 октября всенародного референдума по принятию новой редакции Основного закона, Кулов объявил о роспуске «Объединённого фронта…»: по словам политика, целью этого союза являлась конституционная реформа, и тот свою задачу выполнил.

В мае 2008-го Кулов указом президента был назначен главой Дирекции проекта развития малой и средней энергетики. В конце того же года в СМИ появилась информация о джипе Toyota Land Cruiser, полученном им от Бакиева в подарок к 60-летию.

Но, как бы то ни было, старшая дочь Кулова Жамиля успела отвергнуть ухаживания Максима Бакиева. Тот в 2009-м женился на дальней родственнице (через семью Чыныбаевых) Розы Отунбаевой Айжан Кененбаевой.

С Батукаевым чай пил?

Что касается убийства в октябре 2005 года заключёнными в исправительной колонии № 31 в селе Молдовановка депутата ЖК Тынычбека Акматбаева во время инспекции, то и брат погибшего Рысбек, пока был жив, и отец обоих Абдымалик Акматбаев обвиняли и обвиняют Феликса Кулова, который в тот момент руководил правительством.

В июле 2019 года издание Vesti.kg опубликовало комментарий экс-премьера о том, что он поддерживает идею о полном расследовании гибели Тынычбека и Рыспека Акматбаевых. В материале, со слов политика, написано, что он впервые встретился с Азизом Батукаевым в 2005 году, в день смерти парламентария во взбунтовавшейся колонии. А поехал он туда, по его словам, по поручению Бакиева и также потому, что «зэки пригласили на переговоры самого премьер-министра».

«Батукаева я узнал по фото в газете, — продолжил политик. — Поздоровались, он предложил выпить чаю — у них не положено сразу говорить. Потом я спрашиваю: «Раненые есть?» Он мне: «Нет… все убиты». Я: «Тогда будем действовать по закону». Следственная группа арестовала того, кто стрелял, — «Двадцатку» Абдуллина, забрала трупы, всё как положено. Я говорю: «Азиз, звони всем, чтобы другие зоны тоже вошли в нормальный режим. Он пошёл звонить» (https://vesti.kg/politika/item/63179-feliks-kulov-snova-otvetil-na-obvineniya-v-smerti-eks-deputata-tynychbeka-akmatbaeva.html).

Начало заката

В 2010 году в ходе выборов в парламент партия «Ар-Намыс» получила 25 мандатов в Жогорку Кенеше. Депутатом стал и сам председатель политобъединения Феликс Шаршенбаевич, он возглавлял фракцию. Правда, едва её не потерял в результате бунта и интриг её членов, которые собирались сместить лидера и войти в коалицию парламентского большинства. Ради сохранения группы был вынужден вести переговоры с «раскольниками». Во всяком случае так утверждала депутат от «Ар-Намыса» Бодош Мамырова («Айкын саясат» №6 от 20.08.2015): «Оказалось, Кулов сказал Талиевой: «Я добьюсь для тебя вице-спикерства. Не оспаривай моё лидерство»… Перебегавших на этот и на тот берег выбирал тоже лидер. Те депутаты не были членами партии даже один день. Я к тому, что в первую очередь лидер должен был думать, чтобы не роняли авторитета партии, не пачкали её истории. К сожалению, пришли временные и сиюминутные знакомые, от партии ушли авторитет и репутация».

Аналогичное мнение высказал «Азаттыку» и депутат Анвар Артыков: «Активные члены партии, которые вместе с ним шли на выборы, остались за бортом, а в парламент пришла сборная команда».

Торговый центр в военном городке

В 2013 году Генеральная прокуратура по факту незаконной реализации объектов Национальной гвардии и выведению их из Государственного списка памятников истории возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 303 (коррупция) Уголовного кодекса.

Речь идёт об участке на пересечении улиц Токтогула и Тоголока Молдо, на котором когда-то в числе других зданий находился и тот самый памятник истории — казарма 1917 года постройки. Сейчас там жилой комплекс с торговым центром Promenade, в подвале работает кофейня. Главный надзорный орган страны установил, что правительство постановлением от 13 июля 2006 года рекомендовало Национальной гвардии земельный участок в 1,6 га в Военном городке №1 Бишкека, а также объекты на нём (казарма, столовая, медицинский пункт, мини-типография) передать ОсОО «Юнис-Курулуш» на условиях возведения ими недвижимости аналогичного назначения на указанной территории. По версии Генпрокуратуры, нарушены ещё и законы, запрещающие выводить военные объекты из государственной собственности.

В 2006 году правительство возглавлял Феликс Кулов. В 2013-м он уже депутат Жогорку Кенеша и лидер коалиционного большинства. На пресс-конференции политик представил свою хронологию событий, предшествовавших подписанию постановления правительства. Так, якобы инициатива сотрудничества со стройкомпанией изначально принадлежала командующему национальной гвардией Султану Курманову. Кулов в ноябре 2005 года предложил перевести участок из категории «земли обороны» в категорию «земли населённых пунктов». Проект соответствующего указа легко прошёл весной 2006 года процедуру согласования в министерствах.

В начале лета Курманов покидает пост командующего, а на смену ему приходит Асанбек Алымкожоев. Последний категорически против отчуждения земли и с соответствующим заявлением обращается к Феликсу Шаршенбаевичу. В своём письме Алымкожоев пишет, что «строительство жилых 10-этажных зданий вплотную с воинской частью противоречит всем инструкциям и требованиям руководящих документов по размещению военных городков, а также нарушается режим секретности закрытого военного объекта и безопасность от возможных террористических актов, так как с высотных зданий будет просматриваться территория объекта».

Но уже в июле 2006 года командующий кардинально меняет свою позицию и сам подписывает договор со строительной фирмой «Юнис-Курулуш» (гендиректор Рахатбек Ирсалиев). В результате 1,6 га территории Национальной гвардии проданы и там построен 12-этажный дом. Позже, в 2013 году, Алымкожоев говорил «Азаттыку»: «Земля была отдана по указке высшего руководства страны, начиная от Верховного главнокомандующего». То есть Курманбека Бакиева. Но юридически на соответствующем постановлении правительства, подписанном 13 июля 2006 года, будто бы красуется подпись Феликса Кулова.

Лидер фракции «Ар-Намыс» позже в комментарии Vesti.kg сказал, что дело рассмотрели несколько инстанций, включая Верховный суд, и не обнаружили нарушений (https://vesti.kg/politika/item/33312-k-chemu-hotyat-privlech-feliksa-kulova?.html).

В 2015 году депутаты Жогорку Кенеша на своём заседании спросили генпрокурора Индиру Джолдубаеву об этом деле. Та сообщила следующее: «Оно лишь приостановлено в связи с неустановленностью лица, которое будет привлечено к уголовной ответственности. После получения итогов судебно-строительной экспертизы действиям соответствующих лиц будет дана юридическая оценка».

Ещё один скандал с участком

В январе этого года Феликса Кулова вдруг вспомнили снова. И опять в связи с земельным участком. Но теперь речь о спорной стройке на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской (район бывшего магазина «Три О») у дома №176. Здесь может появиться торговый центр с офисными помещениями.

Как пишет «Кактус», согласно архивным документам, в 1982 году исполком Фрунзенского городского совета народных депутатов решил отвести под строительство дома №176 участок в 2,6 гектара — в квадрате улиц Киевской, Токтогула, Абдрахманова и Тыныстанова. Но в бытность мэром Бишкека Феликса Кулова муниципалитет отменил решение исполкома. Как указывают архивные документы, часть придомового участка отдали в аренду на 49 лет частному лицу, а затем она перешла ему в частную собственность согласно Земельному кодексу.

«Кулов превысил свои должностные полномочия. Мэр не имеет права отменять решение депутатов, потому что он исполнитель, нижестоящий орган», — цитирует жильцов издание (https://kaktus.media/404178).

Кстати, многострадальный земельный участок на территории Республиканского центра психического здоровья, на котором в советские годы планировали построить поликлинику, в 1998 году именно мэр Бишкека Феликс Кулов отдал фирме «КыргызФарма ЛТД» под строительство фармакологического завода, не поставив в известность изначального собственника земли, то есть Министерство здравоохранения, утверждает «Кактус» (https://kaktus.media/387156).

Эпилог

Разобраться, прав или виноват Феликс Кулов, трудно. Его взгляд — словно у Иисуса — сбивает с толку, и хочется верить в честность «народного генерала». Но ведь у многих политиков добрые глаза: у того же Атамбаева, например, который, вдобавок, ещё и любит всех называть по-отечески «алтындарым» («золотые мои»). Наверное, все они неплохие люди в глубине души, где-то очень глубоко. А в деятельности своей искренне, доверчиво и наивно ошибаются (или не ошибаются, а осознанно творят). И иногда расплачиваемся за их деяния и мы тоже.

Мы просто старались напомнить вам факты… Политика — это большое бесконечное шоу иллюзионистов: иногда спустя время нам представляют разоблачения, а иногда мы так никогда и не узнаём правды. Уголовные дела на политиков, как реквизит у фокусника, появляются, как только они перебегают дорогу власть имущим, и растворяются в воздухе, когда становятся сговорчивее. Ну, или если цирк уволит иллюзиониста.

Подытоживая весь этот цикл публикаций «Лица околофеминистского скандала», хочется сказать вот что. 8 марта мы видели, как мужчины напали на юных девочек — совсем ещё крошек, а также на взрослых (по паспорту) женщин, втянувших их в это. Но мы не замечаем большой политической игры, в которой феминистки — всего лишь пешки, подыгрывающие невидимым игрокам (впрочем, в этой шахматной партии у каждого есть роль, например, молчанием потворствующих злодеяниям). Если бы только они сами становились мученицами, но ведь они ставят под удар и весь разговор о правах и безопасности женщин вообще!

«Кольта» со слов организаторов декабрьской феминнале пишет, что они обращались к представителям общественных организаций за поддержкой, однако не получили её. «Они сказали, что мы должны были думать, прежде чем выставлять подобные работы в музее. Что мы должны учитывать контекст», — сказала Алтын Капалова. Оксана Капишникова добавила: «Они посоветовали нам повзрослеть».

Возможно, некоторые люди разрываются между сочувствием к радикальным феминисткам и желанием осудить их тактику. Знаете, на войне высунуться из укрытия и кричать врагу о своих правах — один из способов умереть глупо. С другой стороны, проблемой является такая бесполезная бравада или сама война?!

Никто не говорит, что надо отказаться от борьбы за женские права. Но можно же выбирать ту стратегию, которая даст наибольшие результаты при наименьших потерях. Для всех.

По материалам www.

Фото из интернета.