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В селе Мырза-Аке Узгенского района есть улица имени Аттокура Полотова.

Не думал не гадал мальчишка, оставшийся в 12 лет сиротой,

что его именем когда-нибудь назовут улицу в родном селе…

Правда, село, по которому бегал босоногим пацаном Аттокур Полотов, тогда называлось не Мырза-Аке, а Таштак. Да и бегать у него особо не оставалось времени. Потому что, когда ему было десять лет, умер отец, а через два года скончалась и мать. На иждивении Аттокура остались четверо маленьких братьев и сестёр. Чтобы прокормить их, мальчишка батрачил. Надо ли говорить, что приход Советской власти он принял с радостью и надеждами. В 1924 году, будучи 18-летним парнем, Аттокур организовал у себя в айыле комсомольскую ячейку, а уже через год возглавил комсомольскую организацию Узгенского района. Вскоре он вступил в члены КПСС, потом руководил Ак-Жарским сельским советом, а с 1933-го по 1938 год — колхозом имени Будённого.

Мечты и надежды резко оборвались в 1938 году, когда машина НКВД, невзирая на батрацкое детство, комсомольскую юность и старания Полотова на посту председателя колхоза, нашла к чему прикопаться и репрессировала его, как врага народа. Как и от многих, оказавшихся в застенках НКВД, от него требовали подписать ложные показания. Он отказался, выдержав пытки и издевательства. В живых остался чудом, но из коммунистической партии его исключили.

Когда началась Великая Отечественная война, Аттокур одним из первых в августе 1941 года добровольцем ушёл на фронт, возглавив целый эшелон из 497 человек. Сначала он воевал на Дальнем Востоке. Затем их полк перебросили на Донской фронт, которым командовал генерал К. Рокоссовский. Полк участвовал в тяжелейших боях по защите Сталинграда. Так, с 7 по 13 августа 1942 года он перешёл в атаку за овладение правым берегом Дона, захваченным фашистами. Бойцу Аттокуру Полотову удалось в числе первых переправиться через реку и начать пулемётный обстрел врага, не давая ему возможности сосредоточить огонь на переплывающих солдатах. Ступившие на берег тут же вступали в бой. Во время короткой передышки командир полка полковник Красс поблагодарил Полотова перед строем солдат и объявил, что представит его к званию Героя Советского Союза. Сражение продолжалось, наши бились самоотверженно. Но немцы имели большое превосходство в силах. В результате почти весь полк погиб. Погиб и сам командир, не успев представить бойца к званию Героя Советского Союза. Сам Полотов тоже получил тяжёлое ранение, но его увидели и подобрали двое проходивших солдат. Во время боёв под Сталинградом его во второй раз приняли в ряды коммунистической партии.

В 1943 году, после очередного тяжёлого ранения, Аттокур вернулся домой. Его боевой путь был отмечен орденом Отечественной войны II степени. Долгожданной тишиной, дуновением ветра с гор встретил родной айыл. Но война с фашистом ещё не закончилась, надо было продолжать её в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Аттокура Полотова, как опытного управленца и коммуниста, назначили председателем колхоза «Семиз-Кол» Узгенского района. Начались трудовые будни, не менее жаркие, чем на фронте. Пахота, сев, полив, уборка урожая, и снова сев… У каждого колхозника был свой счёт к войне, все старались приблизить Победу, чтобы поскорей вернулись с полей боёв отцы, мужья, сыновья.

Свою судьбу Аттокур встретил в селе Семиз-Кол. У неё было красивое, с нежным овалом и тонкими чертами лицо, и имя под стать — Суюмкан, что означает любовь. Суюмкан родилась в Семиз-Коле, окончив до войны семилетнюю школу, совсем молоденькой начала работать учительницей в школе. Когда грянула Великая Отечественная, трудилась, как и все, на колхозных полях и на ферме. Они выращивали хлопок, овощи, кормовую свёклу, тутового шелкопряда. В расплодную кампанию овец женщины наравне с оставшимися мужчинами работали сакманщиками.

Суюмкан и Аттокур поженились в 1944-м. Она была намного моложе его, но они сложились в замечательную пару, вырастили десятерых детей.

В послевоенные годы Аттокур Полотов возглавлял другие колхозы и совхозы, сельские советы. Умер в 1983 году в возрасте 77 лет. Суюмкан скончалась в 2007-м.

Один из их сыновей Арстанбек Полотов вспоминает: «Отец был честным, трудолюбивым и ответственным человеком. Всегда говорил правду в глаза. Заботился о простом народе. За это люди уважали его и советовались с ним. Нас, детей, родители тоже учили быть честными, справедливыми и с малых лет приобщали к труду. Мы держали дома скот, выращивали для совхоза табак, тутового шелкопряда. Сами занимались заготовкой сена. В школе все учились хорошо. Потому что отец всегда говорил, что надо быть грамотными и образованными. Пятеро из нас получили высшее образование, двое — средне-специальное. В семье есть педагоги, специалисты сельского и лесного хозяйства.

Несмотря на то что отец занимал руководящие должности, жили мы скромно. Дом построили своими силами. Отец учил и нас быть простыми, никогда не просить должностей, а самое главное, всегда оставаться человечными. Он знал много пословиц и при случае обязательно приводил их. Они врезались в память. Например, отец говорил: «Казнанын акы сагырдын акынан жаман» («Воровать у государства — хуже, чем у сирот»). И ещё: «Самая дорогая еда — это хлеб, самое великое имя — быть человеком»…

Столько лет прошло, а как будто сейчас слышим его».

…Когда в Мырза-Аке решили дать имя Аттокура Полотова одной из главных улиц, никто не сомневался, что он заслужил это.

Назгуль АСАНАЛИЕВА.

Фото из архива семьи Полотовых.