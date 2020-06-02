Поделиться VK Print

Президент Сооронбай Жээнбеков посетил с рабочей поездкой Чуйскую область.

Здесь он ознакомился с деятельностью фармацевтического завода «Биовит» в Сокулукском районе, который в числе других лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок производит также и средства, повышающие иммунитет, которые важны в борьбе с коронавирусной инфекцией. Отметил, что за последние годы построен новый современный завод по производству лекарственных препаратов, полностью отвечающий национальным лицензионным требованиям и международным стандартам. Кроме производственных цехов, также есть современная лаборатория контроля качества лекарственных препаратов, аккредитованная в соответствии с международными стандартами, в которой используются японское, немецкое и американское оборудования. На заводе трудятся 104 сотрудника. Продукция, помимо внутреннего рынка, уходит на экспорт в страны СНГ, Европы и США. Также на данный момент завершается строительство нового цеха, в течение ближайших дней наладят серийное производство медицинских масок, салфеток и бахил. Производственная мощность предприятия ежегодно составляет 500 млн. таблеток, 100 млн. капсул, 50 млн. порошков и гранул, 5 млн. сиропов и суспензий. В ближайшее время Кыргызско-Российский фонд развития выделит заводу финансирование на расширение производственной мощности. Руководитель предприятия также рассказал, что один из производимых на заводе препаратов используется в лечении коронавирусной инфекции.

Осмотрев предприятие, Сооронбай Жээнбеков отметил, что на примере деятельности данного завода можно с уверенностью сказать, что отечественная фармацевтическая промышленность имеет хороший потенциал. Призвал местные власти и финансовые институты страны максимально оказывать содействие данному предприятию в реализации планов о расширении производства, охвате внутреннего рынка и географии экспорта продукции. Он подчеркнул, что с реализацией указанных планов у предприятия появится возможность для достойного конкурирования на зарубежных рынках лекарственных препаратов и продвижения отечественного фармацевтического бренда.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил руководство и трудовой коллектив завода за их преданность своему делу, отметив, что именно такой подход к работе принесёт большие результаты. Подчеркнул, что государственная политика направлена на поддержку аналогичных предприятий, которые ориентированы на производство импортозамещающей продукции, внешние рынки и создание рабочих мест.

Далее Президент побывал в ОсОО «Дан Агропродукты» в Московском районе, занимающемся переработкой и реализацией зернобобовой продукции. Предприятие имеет собственные линии железнодорожных подъездных путей для поставки сырья и отгрузки готовой продукции, львиная доля которой уходит на экспорт в страны ЕАЭС, дальнего и ближнего зарубежья. Заготовительная база компании расположена в Таласской области. ОсОО «Дан Агропродукты» обеспечивает рабочими местами более 100 человек. Более 2 000 крестьянских хозяйств, фермеров получают техническую и консультационную поддержку и вовлечены в процесс выращивания зернобобовой культуры в Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях. Кроме того, имеется собственная производственная лаборатория по оценке качества продукции.

Президент побеседовал с сотрудниками предприятия, положительно оценил его деятельность. Он ещё раз подчеркнул, что Кыргызстан за счёт экологически чистой продукции может достойно конкурировать в сфере сельского хозяйства, рационально используя свои преимущества.

«Мы уделяем большое внимание перерабатывающей промышленности, так как у Кыргызстана есть все возможности для конкуренции с ведущими странами своей сельскохозяйственной продукцией», — отметил Сооронбай Жээнбеков, подчеркнув, что расширение экспортного потенциала страны остаётся приоритетным направлением в рамках государственной политики регионального развития.

Глава государства ещё раз обратил внимание госструктур на важность содействия предпринимательству на местах, сельскохозяйственной отрасли в целом и наращиванию экспортного потенциала страны через поддержку подобных предприятий. Он добавил, что средства льготного финансирования и далее преимущественно решено направлять в помощь подобным предприятиям в регионах, ориентированным на экспорт.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.