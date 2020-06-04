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В 2019 году правительство последовательно принимало меры по улучшению положения семей и детей.

С 1 декабря 2019 года в случае рождения в семье троих и более детей за каждого ребёнка назначается единовременное пособие «балага сүйүнчү» в размере 50 000 сомов. С 2019-го по сегодняшний день 6 семей получили единовременное пособие по 50 тысяч сомов за каждого ребёнка, для чего из республиканского бюджета выделено 900 тысяч сомов.

Кроме того, в 2019 году 161,8 тысячи человек получили единовременное пособие при рождении ребёнка «балага сүйүнчү» (в размере 4 000 сомов), в 2018-м — 90,9 тысячи человек.

С июля 2019 года запущен упрощённый механизм предоставления единовременного пособия «балага сүйүнчү» по принципу «единого окна». При этом заявители могут получить выплату в любом филиале банка независимо от места обращения.