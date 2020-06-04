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Национальный совет по делам женщин и гендерному развитию при правительстве сообщил, что в целях реализации Закона «Об охране и защите от семейного насилия» принято постановление правительства «О порядке осуществления охраны и защиты от семейного насилия» от 1 августа 2019 года №390, которым утверждены:

порядок взаимодействия госорганов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия; порядок оказания помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия; типовая коррекционная программа по изменению насильственного поведения для лиц, совершивших семейное насилие.

Министерство труда и социального развития определено в качестве уполномоченного госоргана по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия.

Министерство внутренних дел в целях выработки конкретных механизмов реагирования на факты семейного насилия разработало проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики», предусматривающий нормы по задержанию лица, совершившего насилие, на 48 часов, который проходит процедуру общественного обсуждения.

В 2018 году совместно со специалистами Национального статистического комитета и общественного фонда «Центр исследования демократических процессов», разработано практическое пособие для сотрудников организаций здравоохранения по сбору данных в сфере гендерного и семейного насилия.

В Республиканском центре психического здоровья утверждён журнал учёта лиц, пострадавших от насилия и сбора информации по лицам, пострадавшим от насилия в семье, и по каждому случаю незамедлительно подаются сведения в территориальные правоохранительные органы.

Центр электронного здраво-охранения разработал формы статистической отчётности с годовой и месячной периодичностью по насилию и пыткам. Сбор информации проводится в разбивке по полу и возрастным группам. В настоящее время проводится ежемесячный мониторинг лиц, обратившихся в организации здравоохранения по поводу насилия.

В Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации разработано и внедрено в учебный процесс учебное пособие для преподавателей медицинских вузов «Принципы и правила медицинского обследования жертв и документирования доказательств пыток, насилия и жестокого обращения» на основе «Стамбульского протокола». Учебные часы включены во все программы повышения квалификации, где имеется неотложная помощь. На курсах психиатрии и судебно-медицинской экспертизы есть отдельные курсы по «Стамбульскому протоколу».

Вопросы гендерного насилия включены в программу первичной специализации семейных медицинских сестёр, также вопросы семейного насилия рассматриваются на тренингах по «Стамбульскому протоколу» и «Основам паллиативной помощи». За 2019 год обучено 820 медицинских сестер центров семейных врачей/групп семейных врачей, фельдшерско-акушерских пунктов.

Утверждена стратегия начального профессионального образования «Управление программой здоровый образ жизни в системе начального профессионального образования на период 2019-2021 годов». Раздел «Репродуктивное здоровье подростков» включает 5 часов из 25 общих часов.

В августе 2019 года подписан приказ о межведомственном взаимодействии по защите учащихся от насилия в общеобразовательных организациях республики. Он определяет алгоритм реагирования каждого госоргана в случае, если обнаруживаются факты насилия, эксплуатации детей. Во всех школах республики в штатное расписание введена должность социального педагога, основная обязанность которого — защита прав детей.

В настоящее время по республике действуют 14 кризисных центров для женщин, которые оказывают правовую, информационную, реабилитационную и реинтеграционную помощь пострадавшим от семейного насилия. Из бюджета в 2018-2019 годы выделено порядка 8 млн. сомов на поддержку 13 проектов, реализуемых кризисными центрами в рамках государственного социального заказа. В 2020-м планируется увеличение финансирования на поддержку кризисных центров в целях увеличения и улучшения оказываемых услуг.

Утверждён совместный приказ министерств труда и социального развития и внутренних дел «Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия органов социального развития, по защите детей с органами внутренних дел в сфере охраны и защиты от семейного насилия».

При финансовой и технической поддержке международных организаций в течение 2019 года создавались комитеты по предотвращению насилия в семье. В настоящее время их 27 в четырёх районах Иссык-Кульской и Ошской областей, а также в девяти новостройках Бишкека.

Согласно плану срочных мер на 2020 год по всей стране, в каждом айыл окмоту и городе создадут комитеты по предотвращению насилия в семье. В течение 2019-го комитеты по предотвращению насилия в семье информировали более 3 400 местных жителей о нормах законодательства по охране и защите от семейного насилия, а также способах предотвращения и защиты от насилия в семье.

15 января 2020 года на очередном заседании Национального совета по делам женщин и гендерному развитию принято решение о запуске информационной кампании «180 дней против семейного насилия», утверждён комплекс срочных мер по предотвращению насилия и подготовлен медиаплан, содействующий просвещению населения о недопустимости всех форм насилия и ответственности за него, формированию нетерпимости к семейному и гендерному насилию.

Комплекс мер предусматривает внедрение процедур реагирования, повышение осведомлённости о вопросах семейного и гендерного насилия, мероприятия, направленные на улучшение реагирования и оказываемых услуг, развитие механизмов координации.