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Фотография — это хороший способ вернуться в прошлое, где мгновение, застыв на секунду, оставляет себя в вечной памяти потомков. В век современных технологий и гаджетов плёночные чёрно-белые снимки словно канули в Лету, а на смену им пришли цифровые фотографии. Однако радует то, что всё же ещё можно отыскать архивные, очень ценные, такие родные кадры жизни признанных знаменитостей, которые позволяют на мгновение как бы окунуться в ту ностальгическую атмосферу, когда прошлое было всамделишным, настоящим. Вот мы и решили с моим коллегой Игорем Сапожниковым заглянуть в его богатый фотоархив, благо в период коронавирусных «каникул» времени на это выдалось достаточно. Нам удалось выудить редкие фотографии звёзд ХХ века, светивших в Кыргызстане, и не только в нём.

Вот, к примеру, кто только из звёздных музыкантов не побывал у нас во Фрунзе в 70-90-х годах минувшего столетия — от легендарного японского мужского квартета «Дак Дакс» («Чёрные Утки») до польских «Скальдов», от их землячки суперпопулярной тогда Марыли Родович до англичанина Грега Бонама с дуэтом «Липси», а уж советские исполнители почитали за честь выступить в столице Киргизии: во Дворце спорта либо на более вместительном «Спартаке». Вспоминаются толпы желающих попасть на аншлаговые концерты, которые бродили возле этих площадок, где выступали заезжие звёзды.

«Как молью, я изъеден сплином, посыпьте меня нафталином», — именно эта строка знаменитого поэта-модерниста «Серебряного века» Саши Чёрного стала ключевой для идеи названия группы «Сплин» из Санкт-Петербурга, которой руководил Александр Васильев. Его музыкальная команда играла альтернативный рок, акустическую музыку и инди-рок. Выступали музыканты и в нашей столице. А вот на фотографии музыканты «Машины времени» Андрея Макаревича. Ох, какой же был «лом» на их концерты, дабы услышать вживую «Новый поворот», «В добрый час», «Охотники за удачей», «За тех, кто в море» и десятки других песен, которые легендарная рок-группа дарила кыргызстанцам.

А вот на снимке российский телеведущий и телешоумен, народный артист России Юрий Николаев, один из создателей и ведущий музыкальных программ «Утренняя почта», «Песня года», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово». Благодаря его участию на эстрадном небосклоне зажглись имена всеми любимых исполнителей Валерии, Пелагеи, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Юлии Началовой и многих других. В нашу столицу он приезжал на съёмки финала республиканского вокального конкурса «Хрустальная нотка», где его и застал объектив фотокамеры. А на другом фото человек не менее популярный — музыкальный «комбат» из группы «Любэ» Николай Расторгуев. Его первый приезд был связан с концертом в выборной кампании первого президента Кыргызстана, где музыканты группы выступали на стадионе «Спартак» вместе с Муратом Насыровым (помните его хиты «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я это ты») и группой музыкальных эксцентриков и пародистов «Экс ББ». А вёл всю программу заслуженный артист России актёр театра и кино Евгений Меньшов.

А теперь давайте посмотрим на снимок гостя из-за океана, звезды Голливуда и кикбоксинга (он 11-кратный чемпион мира среди профессионалов, и его имя увековечено в Европейском зале славы боевых искусств. 47 побед он одержал нокаутом) Дона «Дракона» Уилсона. Он исправно махал ногами в десятках крутых боевиков, таких как «Кровавый кулак», «Удар из будущего», «Огненное кольцо», «Чёрный пояс», «Возмездие», «Последний страж», «Ночной охотник». В Бишкеке на пресс-конференции в театре оперы и балета кто-то из прессы попросил актёра показать его коронный шпагат. Уилсон тут же трюк исполнил, а мой проворный коллега сумел его заснять.

Ещё одна любопытная фотография, сделанная во время гастролей в Бишкек вокального кабаре-дуэта «Академия» в составе Лолиты Милявской и Александра Цекало, тогда они ещё выступали вместе. А вот снимки других эстрадных звёзд прошлого и настоящего, концертировавших у нас: Алёна Апина, женская поп-группа «Стрелки» с их хитами «Ты бросил меня», «Красавчик», Андрей Губин, Дмитрий Маликов, трио «Экспрессия» с неподражаемым Борисом Моисеевым, Андрей Григорьев-Аполлонов (группа «Иванушки интернешнл» — к нам приезжал её первый состав). Всё почти как у классика: «Все промелькнули перед нами, все побывали тут». Разумеется, есть в «копилке» нашего фоторепортёра и сама примадонна российской эстрады — Алла Пугачёва, которая давала два супер-сольника на столичном стадионе «Спартак», с которого за полночь довольных поклонников развозили специальные автобусы по всем микрорайонам города. Тут постаралась мэрия, за что ей до сих пор хочется сказать «Спасибо».

Особо ценным сам автор снимков считает фото тогда ещё известной лишь кыргызстанцам певицы, выступавшей под псевдонимом Ая, а ныне народной артистки республики, солистки знаменитой группы «Город 312» Светланы Назаренко. На снимке она рядом с ведущим и президентом Лиги КВН Кыргызстана Евгением Акопяном. Запечатлел объектив моего коллеги и многих российских актёров театра и кино, которые выступали на сцене родной Русской драмы в антрепризных гастрольных спектаклях. Вот перед нами незабвенный Николай Караченцов и неувядающий Армен Джигарханян. Можно было бы и дальше ворошить столь любопытный фотоархив, но мы сделаем это в следующий раз и отыщем там ещё немало фотомгновений из жизни именитых гостей гостеприимного и радушного Кыргызстана, пойманных зорким объективом нашего талантливого фотоколлеги.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.