Поделиться VK Print

Для начала — небольшой экскурс в недавнюю историю. 15 мая 2017-го в республике отключили аналоговое телевещание, что ознаменовало переход на «цифру».

Почему именно сейчас, когда коварный вирус позволил всем нам слегка расслабиться, я решила вспомнить об этой некруглой дате? Более двух месяцев, пользуясь нашим вынужденным заточением, нас держал в заложниках цифровой собеседник. И если раньше можно было назойливое общение с ним сменить на посиделки с друзьями, родственниками, чередовать унылое созерцание экрана с походами на работу, то карантин большого выбора нам, увы, не предоставил. Оставлю за скобками тех, кто «наслаждается» плодами трудов интернет-провайдеров и операторов кабельного телевидения, не подозревая, что очень-очень многие жители нашего благословенного края удостоены чести смотреть только продукт (не всегда съедобный, к сожалению) цифрового вещания.

Если не всем известно, сообщу, что число цифровых каналов, доступных кыргызстанцам, варьируется, в зависимости от региона проживания, от 40 до 60-70. И что же предлагает вот уже четвёртый год наш оцифрованный телеэфир? Начну с того, что из 51 канала, которые имеются в наличии у большинства бишкекчан, с минимальным интересом или хотя бы не испытывая желания швырнуть пульт в телевизор можно смотреть половину. А то и меньше, если учесть, что каналы «НТС» и «Ош пирим» в списке «изображены дважды», но не подряд; пара-тройка других, застолбив частоту, не показывают вовсе. Один из каналов под загадочным именем «Эхо» (нет, не «Эхо Манаса», это другое эхо — чего-то неизвестного) до сих пор не желает открывать своё личико.

За несколько лет трансляции в результате проверок на соответствие контента Закону «О телевидении и радиовещании» (по закону не менее 50% эфирного времени должно быть на государственном языке и не менее половины — отечественного производства) ряд каналов за грубое нарушение вышеуказанных норм либо оштрафованы, либо закрыты (ну или тихо скончались сами, что не меняет сути). Однако список по-прежнему состоит из 51 канала — «отряд не заметил потери бойца», место выбывших тут же заняло свежее пополнение. У меня в связи с этим первый вопрос: на кой, извините, чёрт нам столько каналов, если смотрибельность нашего телевидения неуклонно стремится к нулю? Может быть, вспомним дедушку Ленина: «Лучше меньше, да лучше»? Тем более ещё в декабре 2018-го Ассоциация телерадиоорганизаций Кыргызстана, озаботившись повальным грубым нарушением Закона «О телевидении и радиовещании» в основном каналами-однодневками, выразила следующее мнение: «Такие телеканалы-пираты оттягивают на себя значительную долю финансовых ресурсов в виде рекламы, совершенно не вкладывая в развитие кыргызстанского контента».

По прошествии года, в декабре 2019-го, на встрече с представителями телерадиоорганизаций и заинтересованных госорганов по вопросам исполнения норм действующего законодательства в сфере телерадиовещания обсуждался всё тот же вопрос: на сегодняшний день большинство телеканалов не производят отечественный контент в полном объёме и в основном транслируют пиратскую продукцию. Данная ситуация не позволяет динамично развивать производство национального аудиовизуального продукта и деятельность продакшн-студий.

По мнению телерадиоорганизаций, подавляющее большинство телеканалов, в том числе государственные и общественные, используют видеоконтент (в том числе фильмовую продукцию) без соответствующих правоустанавливающих документов, то есть без лицензионных договоров с правообладателем. Многие телеканалы вообще не приобретают каких-либо прав на вещание. Практически нет ни одного телеканала, соблюдающего в должной мере законодательство о телевидении и радиовещании, об авторских и смежных правах, о рекламе и т. д.

Между прочим, что-то не слышно, чтобы какие-то каналы оштрафовали за все эти прегрешения. По-моему, они просто либо на цыпочках слиняли из эфира, либо через довольно непродолжительное время появились под уже другим названием. Но это моё личное мнение, в связи с чем возникает ещё один вопрос: могут ли владельцы телеканалов внятно объяснить необходимость их (каналов) существования? Или получение денежек от рекламы уже достаточный повод для трансляции, и этим можно объяснить столь упорное нежелание соблюдать законы.

Ну хорошо, реклама так реклама, никуда от неё сейчас не скроешься. Тогда задаю третий вопрос: доколе реклама на наших республиканских каналах (и гос, и частных) будет такой убогой, невыразительной, напоминающей рекламные вставки на советском телевидении 70-х годов прошлого(!) столетия? Ведь так называемые баннеры, это же ужас что такое! Статичные, невыразительные, порой с ошибками (заметьте, в текстах на обоих языках). В течение нескольких минут, кажущихся вечностью, в сопровождении скорбных мелодий, по 6-7 раз подряд мелькают одни и те же рекламные блоки. А такое чудо, как бегущая строка, занимающая приличную долю картинки!

Вернёмся же к исполнению требований закона о доле отечественного продукта на госязыке… Заполнили 50 процентов, называется… Чаще всего то, чем заполнили, не только отечественным, но и продуктом язык не поворачивается назвать. Плохо скроенные, на коленке сляпанные сериальчики, которые я не отличаю один от другого, пусть даже на разных каналах. Глупые, халтурно сыгранные ситуации, мимика актёров, заимствованная из арсенала немого кино, где главным был акцент на глазах, бровях, жестах — слов-то никто не слышал. Но порой лучше и сейчас бы немое кино снимали, что ни слово, то «Братан!» Причём неважно, в глухом айыле действие происходит или в столице.

Ведь есть же у нас образцы знаменитого «кыргызского чуда» — фильмотека 1960-1970-х годов, где каждый актёр живёт в своей роли, где чувствуешь душу режиссёра и сценариста, что называется, штучный товар. Да, не отрицаю, демонстрируют нам те замечательные фильмы — и «Первый учитель», и «Алые маки Иссык-Куля», и много других, хороших фильмов тех времён, пусть чёрно-белых тогда ещё, но в этом тоже была их притягательность. Но ведь разглядеть эти шедевры на наших замечательных цифровых каналах практически невозможно: мутное, блёклое изображение, как с сельской кинопередвижки, портит впечатление и вряд ли привлечёт нового, молодого зрителя к просмотру «киночуда» и посеет в нём чувство сопричастности к кыргызской культуре и национальной гордости за неё. Увы, рекламными баннерами, бегущей строкой и загрузкой контента современной отечественной продукцией этот сосуд не наполнишь даже наполовину…

А ведь карантин мог стать не только уникальной возможностью для телевидения приобщить зрителя к языку, музыке, кино, театру, но и отличной образовательной площадкой. Площадка была, не стану отрицать, но как её построили… Положа руку на сердце, признаем, что наши ученики и ученицы разных возрастов и без карантина, в классе, глядя в глаза живому учителю, мало что хотят понимать, запоминать, рассуждать и просто думать. А таращась на экран и слушая порой невнятные объяснения «цифрового» преподавателя, да ещё и монотонным, невыразительным голосом, они вряд ли загорятся идеей познать и впитать. В общем, на мой взгляд, план телевизионного всеобщего образования провалился, реализован впопыхах и непрофессионально. Вот где пригодились бы креативные идеи молодых теледеятелей! Но эта сфера не принесёт сиюминутной выгоды в отличие от бездарной, но скорой на отдачу рекламы.

И напоследок. Многие каналы, вдохновлённые идеей поднять национальное самосознание на недосягаемую высоту (поверьте, не грамма иронии!), заполонили сетку вещания бесконечными, статичными в подаче посиделками в студии с долгими, бесплодными и ни к чему не обязывающими разговорами между неинтересными участниками. Им самим приятно, лишний раз на публике появиться не каждому удаётся. Встреча с интересным, захватывающим рассказчиком, собеседником, профессионалом — редкая жемчужина в нескончаемой унылой череде однообразных программ. Уважаемый мною Кадыр Маликов — один из них, его ответы на «100 вопросов» — бесспорная находка канала для привлечения светской и верующей аудитории.

Справедливости ради отмечу, что есть и достойные похвалы участники нашего телерынка. Без имён: неизменно высокое качество картинки, современные интерьеры студий, грамотная подача информационного и развлекательного блоков, красивые, созданные на высоком уровне музыкальные клипы — всё есть, но на общем невыразительном, несовременном и непрофессиональном фоне катастрофически мало. Поэтому я с сожалением оцениваю ситуацию на местном телевизионном пространстве так, как назвала этот опус…

Ирина ПРОКОФЬЕВА.