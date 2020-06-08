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С 5 июня разрешены внутренние авиарейсы и движение общественного транспорта между регионами.

Глава республиканского оперативного штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что соответствующие государственные и местные органы власти должны контролировать соблюдение необходимых санитарных мер при запуске внутренних перевозок. «Ношение масок, измерение температуры при посадке обязательны. Вся организация перевозок автобусами и маршрутными такси должна стать безопасной», — сказал Кубатбек Боронов, дав соответствующие поручения Министерству транспорта и дорог.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Бишкек остаётся очаговой зоной с повышенными рисками заражения и посещать столицу без существенных обстоятельств не рекомендуется. Критике подверглось несоблюдение санитарных правил в общественных местах в Бишкеке: на рынках, в торговых центрах, магазинах, кафе и общественном транспорте, что ухудшает эпидемиологическую ситуацию в городе.

В ходе заседания штаба полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев рассказал о проводимой работе в рамках начала летнего туристического сезона. С 25 июня начнут работать детские оздоровительные лагеря.

При обсуждении экономических мер, направленных на снижение последствий от коронавирусной инфекции, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев отметил, что скорейший въезд иностранных специалистов в Кыргызстан позволит возобновить многие инвестиционные проекты. «По всему миру введены ограничения для перемещения иностранных граждан. И часть специалистов не смогла вернуться в страны, где работала. Такая ситуация произошла и в Кыргызстане. Сейчас многие проекты у нас в застое, а их возобновление очень важно. В наших же интересах, чтобы иностранные специалисты вернулись в страну и продолжили свою работу», — сказал вице-премьер-министр.

Поэтому в рамках реализации двустороннего соглашения с КНР по строительству альтернативной дороги север-юг в июне месяце ожидается прибытие специалистов чартерными рейсами в Бишкек. Их допуск на вышеуказанные рейсы будет осуществляться строго по итогам проверки на наличие коронавирусной инфекции. То есть всех пассажиров этих рейсов поместят в обсервацию и обследуют.