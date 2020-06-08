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Вполне возможно, что мы так и не узнаем, причастны ли на самом деле экзотические животные к эпидемии

— Султанбай Абдрашитович! В конце февраля в интервью нашей газете вы заявили, что шум вокруг коронавируса специально раздут до вселенского масштаба, поскольку это в интересах владельцев громадных капиталов, ведущих на глобальном рынке беспощадную войну за место на нём и наращивание своих миллиардов. Напомню цитату из того интервью: «Эта эпидемия не столько биологическая, сколько информационная». Вы по-прежнему считаете, что не так страшен чёрт, как его размалевали?

— Да, моё заявление было обусловлено глубоким сомнением в адекватности вселенской информационной истерии степени опасности коронавируса. События последних месяцев не только подтверждают сомнения, но и вносят некоторую ясность. Полагаю, дело даже не столько в борьбе крупного капитала за место под солнцем, сколько в глобальных структурных переменах, происходящих в мире. Они связаны с переходом на новые технологический и мирохозяйственный уклады, что сопровождается не только угрозами, но и великими возможностями.

Подведём предварительные итоги распространения коронавируса и борьбы с ним. Во-первых, информационная истерия сделала своё дело, вогнав не только население, но и правительства стран в состояние глубокого страха. И этот страх будет сопровождать всех, как минимум, ещё два года. Во-вторых, международные отношения вогнаны в ограниченные рамки, а население — в рамки четырёх стен. Жизнь перешла в «режим удалённого функционирования». В-третьих, нарушены не только международные, но и национальные цепочки логистики и воспроизводства, восстановление которых потребует значительных дополнительных финансовых вливаний. В-четвёртых, потери мировой экономики прогнозируются двузначными цифрами. Особенно сильный удар нанесён по беднейшим странам, таким как Кыргызстан. Для восстановления и без того слабой экономики им потребуются огромные финансовые средства, которых у этих государств нет. Следовательно, они вынуждены будут брать кредиты, ещё глубже погружаясь в долговую яму, ещё больше теряя суверенитет и контроль над своими природными ресурсами. В-пятых, резко повысился уровень безработицы, упали доходы населения и уровень жизни, на глазах растаяли скудные сбережения, очевидна эскалация социально-политической напряжённости и т. д. А теперь, внимание, вопрос: адекватны ли эти потери степени опасности коронавируса, коэффициент смертности от которого, как показывает последняя медицинская статистика, оказался на уровне средней и тяжёлой форм гриппа? Вопрос риторический.

— Тем не менее мир разделился в оценках опасности коронавируса и путях спасения человечества. На простого человека обрушивается масса противоречивой информации. Одни (как, например, Билл Гейтс) считают, что спасение только в скорейшей разработке вакцины и налаживании системы отслеживания (https://tass.ru/obschestvo/8349259). Другие пишут, что вакцины опасны, а отслеживание недопустимо, поскольку загоняет всех под колпак. Давайте попытаемся разобраться. Начнём с варианта Билла Гейтса.

— Билл Гейтс — очень удачная фигура. На его примере можно наглядно показать, как коронавирус связан с происходящими в мире глобальными структурными переменами.

Билл Гейтс — основатель компании «Майкрософт», символ сегодняшней Америки, богатейший житель планеты. С одной стороны, это человек, известный во всём мире, с другой — весьма загадочный. По данным бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена, Билл Гейтс сотрудничал со спецслужбами США в рамках секретной программы, предназначенной для слежки за электронными сообщениями, т. е. давно втянут в процессы организации тотального контроля. В августе 2019 года «Майкрософт» стала самым дорогим бизнесом в мире. Её капитализация перевалила за триллион долларов США. Полагаю, что если ранее Гейтс сотрудничал со спецслужбами, то сегодня спецслужбы сотрудничают с Биллом Гейтсом.

На фоне головокружительного успеха «Майкрософт» в марте 2020 года вдруг появились сообщения в СМИ о том, что Гейтс покидает компанию, окончательно выходит из капитала корпорации и из совета её директоров. Гейтс заявил, что отныне он намерен больше времени уделять филантропии — развитию глобального здравоохранения и образования, а также решению проблемы изменения климата. Ранее в 2000 году он вместе с женой учредил фонд Билла и Мелинды Гейтс с теми же задачами, который сразу же стал одним из крупнейших благотворительных фондов Америки.

Уход Гейтса из «Майкрософт» произошёл в тот момент, когда в мире началась истерия в связи с коронавирусом. Он не скрывал, что приоритетной деятельностью его фонда будет разработка новых вакцин и вакцинация населения. Ранее, в феврале, Гейтс заявил, что фонд выделяет $100 млн. на борьбу с коронавирусом.

И, наконец, о новом поколении вакцин, создаваемых с помощью нанотехнологий. Особенность их в том, что в такую вакцину может помещаться жидкий наночип, вводимый в тело человека. Первые сообщения о наночипах, упрятанных в нановакцинах, появились в 2009 году. Сторонники тотальной вакцинации населения, в том числе Гейтс, настаивают на том, чтобы вакцинация дополнялась «цифровой идентификацией человека». Мол, те, кто контролирует здоровье населения, должны иметь полную картину о каждом, включая информацию о сделанных прививках. В принципе, такую информацию можно загнать в наночип, который в свою очередь загонят под кожу человека. А что если сегодня на фоне пандемии провести всеобщую принудительную вакцинацию с одновременной операцией по цифровой идентификации людей? Таким образом будет достигнут тотальный контроль. А от него недалеко и до тотального влияния на состояние и поведение людей через вживлённые наночипы. Гейтс — один из инициаторов глобального проекта ID-2020, поддерживаемого ООН и являющегося частью инициативы Целей устойчивого развития до 2030 года. Цель проекта — до конца 2030-го обеспечить всех людей на планете цифровым идентификатором (ID).

Вместе с тем известно, что с наступлением грядущего нового технологического уклада всё большую актуальность приобретают нанотехнологии, биоинженерия и цифровые технологии. В этой связи самыми крупными отраслями, куда будут вкладываться деньги, становятся здравоохранение, образование и наука. Гейтс, как человек дальновидный и предприимчивый, как один из небожителей, который знает, куда катится глобальный мир, не ушёл в филантропию, а сделал ход с далеко идущими планами, сулящими в будущем не только триллионные доходы, но и головокружительные перспективы. Он входит в число избранных, которые регулируют процесс перехода мира на новый технологический уклад, становится во главе разработки нановакцин, наночипов и тотальной вакцинации с цифровой идентификацией людей, с последующим тотальным контролем и возможностью влиять на их поведение. А там уже и до мирового господства рукой подать. Иными словами, конечная остановка глобального капитала — это не столько триллионные барыши, сколько мировое господство. Если всё вышеизложенное сложить в единую логическую цепочку, то становится понятным, почему Гейтс решил объединить две сферы своих интересов: цифровые технологии («Майкрософт») и вакцины (благотворительный фонд). Всё очень просто и весьма прагматично, а филантропия тут ни причём. Таким образом, на фоне истерии вокруг коронавируса все конспирологические теории, казавшиеся надуманными, становятся вполне реальными. Именно этим вызваны протестные выступления людей в мире против принятия законов, предусматривающих обязательную вакцинацию.

Центр тяжести мировой экономики и финансов смещается с Запада на Восток, успешно демонстрирующий новый мирохозяйственный уклад. Но при наличии атомного оружия все понимают, что развязывание крупномасштабной «горячей» войны равносильно планетарной катастрофе. Поэтому война приобрела гибридную форму, частью которой может стать и разработка биологического оружия, применение которого возможно под видом вирусных пандемий

— Однако, как известно, Генпрокуратура России поручила Роспотребсоюзу блокировать как фейковые ресурсы с сообщениями об искусственном происхождении вируса и чипировании населения с помощью вакцин. Что вы скажете на это?

— Ну, здесь в голову приходит только аналогия с Европой, когда пандемия, кроме хлопот и неприятностей, предоставляет властям определённые выгоды и возможности…

— Ещё в начале марта сообщалось, что в Китае специалисты компании Wisesoft и команда исследователей Сычуаньского университета разработали систему трёхмерного распознавания лиц, которая может идентифицировать людей в масках. В отличие от традиционной системы двухмерного распознавания, она способна распознать людей с пятнами на лицах, т. е. в масках, через трёхмерное моделирование и динамический анализ, собрать данные об их температуре тела и тем самым сократить необязательные тесные контакты между людьми. Уровень точности 3D-распознавания достиг 98% на каждую тысячу человек. Можно ли считать эту разработку прогрессом в истории человечества?

— Это, несомненно, прогресс. Однако весь вопрос в том, в чьих руках окажутся достижения прогресса и в каких целях они будут использоваться.

— Профессор Стенфордского университета (США) доктор медицины Скотт Атлас, основываясь на исследованиях своего университета, заявил в конце апреля, что политика всеобщей изоляции ошибочна — она лишь тормозит процесс завершения эпидемии. Что вы думаете об этой точке зрения?

— Полагаю, читатель знает, что речь идёт о статье Скотта Атласа «Вот данные — остановите панику и прекратите тотальную изоляцию». Проведя исследование, профессор пришёл к следующим выводам.

Во-первых, на самом деле коэффициент смертности от коронавируса составляет от 0,1 до 0,2% от числа инфицированных. Это примерно в 20-30 раз ниже показателя, который предсказывала ВОЗ, объявляя 11 марта о пандемии. Тщательно изучив 6 570 случаев смертельных исходов с диагнозом коронавирус, Стенфордский университет установил, что в 6 520 случаях (99,2% всех случаев) у умерших имелись весьма серьёзные заболевания. Иначе говоря, они умерли не от коронавируса, а с коронавирусом, т. е. первоначальные диагнозы оказались весьма сомнительными.

Во-вторых, половина всех людей, у которых результаты тестирования являются положительными, не имеют никаких симптомов заболевания. Подавляющее число молодых людей не нуждаются в сколь-нибудь существенной медицинской помощи при заражении коронавирусом, т. е. изолировать следует исключительно лишь людей группы риска.

В-третьих, изоляция лишь тормозит процесс завершения пандемии. Чем быстрее произойдёт инфицирование, тем быстрее закончится пандемия.

В-четвёртых, без должной медицинской помощи остались многие американцы, страдающие хроническими и тяжёлыми заболеваниями. Во многих штатах и госпиталях объявили прекращение многих процедур и хирургических операций.

И, наконец, в-пятых, есть вполне чётко очерченный контингент, находящий в зоне риска. В отношение его и должно быть организовано «прицельное» лечение.

Как известно, факты — вещь упрямая. Полагаю, что С. Атлас не против изоляции вообще, а лишь за то, чтобы огромные средства, затрачиваемые на борьбу с «короной», использовались эффективно и целевым образом, с минимальным ущербом для экономики.

До сих пор нет внятного объяснения о происхождении ВИЧ и вируса Эбола. Вполне возможно, что COVID-19 тоже дополнит ряд нераскрытых загадок

— Можно ли сказать, что батька Лукашенко, Президент Туркменистана, врач по специальности, Гурбангулы Бердымухамедов и лидеры некоторых государств, которые не стали объявлять карантин, оказались самыми мудрыми и дальновидными?

— Правота батьки Лукашенко заключается в том, что он не отказался от карантина, а сделал его целевым и локальным, не парализовав экономическую жизнь страны. Это сделано благодаря присущим ему здравомыслию и чёткому видению национальных интересов своей страны, непререкаемому авторитету и доверию народа, советской системе здравоохранения и социальной защиты, которые он сохранил и усовершенствовал, проявив настоящую дальновидность и мудрость руководителя государства, когда другие бездумно пошли по пути их либерализации. Насколько мне известно, системе здравоохранения Беларуси может позавидовать любая развитая страна.

— Обстоятельства появления и распространения коронавируса до сих пор покрыты мраком. Почему, с вашей точки зрения, Китай упорно отказывается допустить ВОЗ и учёных США к национальному расследованию обстоятельств возникновения вируса. В частности, к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане?

— Обстоятельства прояснятся, когда придёт время, а пока мы можем только анализировать и предполагать. Китай — по-настоящему суверенная и независимая страна. Если он не пускает, значит, на то есть свои причины.

— Как вы расцениваете роль ВОЗ во всей этой истории с пандемией? Она, действительно, оказалась не в состоянии принять кардинальных мер по её предупреждению или тоже является участницей «большой игры» и снимает с неё определённую часть пенки?

— Не имея представления о денежных потоках ВОЗ, особенно теневых, говорить о её роли во всей этой истории с пандемией весьма сложно.

— Что вы думаете о противостоянии Трампа с ВОЗ и Китаем? Он убеждён, что ВОЗ покрывает Китай, и по этой причине прекратил финансирование этой организации. В то же время Китай поддержал инициативу Евросоюза о расследовании действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Где истина в этом клубке переплетённых интересов?

— Что касается действий Трампа, думаю, это, с одной стороны, предварительный артобстрел для предъявления в последующем огромного иска Китаю за якобы нанесённый им Америке ущерб, а с другой стороны, выкручивание рук ВОЗ, чтобы та дала ему необходимое обоснование для предъявления иска.

— Не удивительно, что бедные страны оказались не готовы к пандемии. Поразиительно другое: почему развитые Европа и США не смогли защитить своё население и экономики?

— Причины незащищённости населения Европы и США от пандемии заключаются в их либеральной системе здравоохранения, ориентированной исключительно на прибыль, а не на охрану здоровья нации. А вот утверждать, что там «не смогли» защитить свои экономики, не совсем верно. Правильнее говорить о кризисе в экономике из-за пандемии. Это у нас перераспределение накопленного капитала происходит путём революций, а у них отработан цивильный путь — через управляемые кризисы. Они сначала накачивают свою экономику деньгами, давая возможность бурному накоплению капитала, а затем путём управляемого кризиса перераспределяют его в выгодных для определённого круга потоках. В процессе управляемого кризиса потери несут только простой народ и та часть бизнеса, которая не в теме, а пандемия в данном случае является инструментом достижения целей перераспределения капитала.

— А что вы думаете об утверждении, что пандемия послужила историческим ускорителем, приблизив конец влиянию Европы и США в мире? Предрекают даже закат США, как супердержавы, исходя из того, что все империи, как свидетельствует история, рано или поздно угасают.

— Когда говорят об ускорении конца влияния Европы и США якобы из-за пандемии, речь идёт, скорее, только о США. Европу имеют в виду как довесок. Так вот, политическая инфраструктура и Вооружённые силы США — это всего лишь политический и военный щит, за которым скрывается глобальный западный капитал. Поэтому влиянию США в мире придёт конец только в том случае, если этот капитал иссякнет либо в качестве щита он предпочтёт другую страну, как это случилось с Англией в середине прошлого века, когда западный капитал переместился в США. Не следует преувеличивать роль пандемии, она лишь мелкая прислуга глобального капитала.

— И всё же, какие меры могут принять США, чтобы избежать перспективы потери влияния?

— Главным оружием, инструментом мирового господства США является доллар, который выполняет роль мировой валюты. Вашингтон будет делать всё возможное и невозможное для того, чтобы сохранить такое положение как можно на долгие времена. Штаты могут простить всё, что угодно, кроме сомнения в долларе США в качестве мировой валюты и в эксклюзивном праве её эмиссии Федеральной резервной системой США. Личная трагедия Сталина и даже президента США Джона Кеннеди, а также Саддама Хусейна и Каддафи заключается в том, что они посмели усомниться в эксклюзивном праве ФРС США печатать мировую валюту.

— Как относиться к предупреждениям, что осенью будет накат второй, более смертоносной волны вируса?

— Думаю, что вторая волна будет не такой страшной, как первая. Во-первых, как утверждают вирусологи, произойдёт мутация вируса, который не так страшен. Во-вторых, определённая часть населения приобрела иммунитет к нему. В-третьих, у нас есть определённый положительный и отрицательный опыт борьбы с коронавирусом. Конечно, если мы по привычке не наступим на одни и те же грабли.

— Знакомые, проживающие в Германии, сообщают, что там поговаривают о закрытии границ Европы на два года. Это возможно?

— Сложно сказать что-то определённо. Однако пандемия наряду с неудобствами и хлопотами развязывает руки властям для принятия решений об ограничении всевозможных свобод, которые в обычное время были невозможны. Например, для того, чтобы сбить возможное увеличение потока беженцев и мигрантов на территорию Европы из третьих стран в связи с ухудшением состояния экономики в мире.

— В благополучной Финляндии люди живут так долго, что дети сами становятся стариками и сдают своих родителей в дом престарелых, чтобы за ними ухаживали чужие люди. Учёные России, США, Китая, по сообщениям, ведут упорную работу над созданием вакцины и лекарства от нового коронавируса. В то же время мы узнаём, что архитекторы создают проекты лёгких мобильных магазинов, которые будут обслуживать покупателей по принципу «шлюза». Дизайнеры вынашивают идеи парков-лабиринтов, где люди не смогут приближаться друг к другу на расстояние меньше двух метров. Мир сошёл с ума? Или его ведут к осуществлению дьявольского плана «разделяй и властвуй»? Или, наконец, просто хотят покончить с системой коммунистических ценностей: с институтом семьи, с чувствами братства, коллективизма?

— То, что жизнь после пандемии будет другой — очевидно. Во всяком случае уже сегодня людям намекают, что отныне COVID-19 будет сопровождать их всегда и убеждают в необходимости кардинального изменения поведения. А всякие предложения архитекторов и дизайнеров, скорее всего, заранее продуманные домашние заготовки. Очевиден также принцип «разделяй и властвуй».

— Может ли осознание общей опасности, вызванной пандемией, подтолкнуть главных игроков современности — мировые державы, к реальным шагам по уничтожению накопленных запасов оружия и предотвращению создания нового?

— Как я уже отмечал, пандемия коронавируса связана с тектоническими сдвигами в глобальной системе, обусловленными переходом на новые технологический и мирохозяйственный уклады. Если переход на новый технологический уклад, совершаемый каждые 50-60 лет, предусматривает более высокий технологический уровень, то переход на новый мирохозяйственный уклад, происходящий приблизительно каждые 100 лет, предусматривает изменения в институтах регулирования и управления человеческим обществом. И эти изменения сопровождаются жесточайшим противостоянием между новым и старым, а заканчиваются, как правило, войнами. Как случилось в начале прошлого века, когда сменялась мировая колониальная система во главе с Англией. Вспомните народно-освободительные движения во многих странах и две последовательные мировые войны. Сейчас идёт процесс смещения центра тяжести мировой экономики и финансов с Запада на Восток, где зарождаются основы нового мирохозяйственного уклада, наглядно доказывающего свою жизнеспособность и эффективность.

Однако при наличии атомного оружия все понимают, что развязывание крупномасштабной «горячей» войны равносильно планетарной катастрофе. Поэтому война приобрела так называемую гибридную форму, включающую в себя комплекс информационных, финансовых, торговых, дипломатических и иных войн, завершаемых «горячими» локальными войнами с применением обычных вооружений.

В этой связи биологическое оружие, применение которого возможно под видом вирусных пандемий, становится весьма актуальным. Тем более что уровень развития современной биоинженерии позволяет создавать целевые вирусы, направленные против конкретных рас, возрастов и пола людей. Таковыми являются ВИЧ, вирус Эбола, происхождение которых до сих пор никто внятно не объяснил, а вирус COVID-19, похоже, направлен против пожилых и людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Всё это очень похоже на реализацию теории «золотого миллиарда», предусматривающей постепенное сокращение населения планеты до одного миллиарда к концу XXI века. Она была предложена в конце 1960-х годов так называемым Римским клубом, созданным богатейшими людьми планеты во главе с Дэвидом Рокфеллером, недавно ушедшим из жизни в возрасте 101 года.

Разумеется, мировые державы ясно осознают степень опасности пандемий, однако, как сказано выше, за ними стоит глобальный частный капитал со своими амбициями мирового господства, что сильно осложняет процесс достижения разумного консенсуса.

— Как мир может подстраховать себя от новых пандемий?

— Прогрессивному человечеству необходимо консолидироваться и требовать запрета секретных биоинженерных лабораторий в мире, прозрачности биоинженерных исследований и использования их достижений исключительно в мирных целях, на благо человека.

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.