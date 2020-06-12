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Уже при первом знакомстве с архивом раритетных снимков репортёра «СК» Игоря Сапожникова мы пришли к мнению, что фотография — уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящее событие, интересные мгновения, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся. Благодаря им можно вернуться в прошлое, ведь, просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни. Сегодня мы решили продолжить наше эксклюзивное фотопутешествие, которое, полагаем, также подарит нашим читателям добрые, приятные воспоминания и заставит улыбнуться, взгрустнуть или просто затаить дыхание.

А начнём мы, пожалуй, с фото двух выдающихся музыкантов. Первый — свой, родной и многим хорошо знакомый — Герой Кыргызской Республики, народный артист СССР, храбрый фронтовик (в Великую Отечественную войну он был тяжело ранен и контужен), выпускник Московской консерватории, человек нелёгкой судьбы, с честью вынесший все её испытания, Асанхан Джумахматов — легендарная личность и выдающийся музыкант. Президент Союза музыкальных деятелей КР, вице-президент Международного союза музыкальных деятелей, президент Кыргызского отделения Международной академии творчества. Он дирижировал многими замечательными музыкальными коллективами мира, неоднократно представлял искусство республики и Союза за рубежом.

Начиная с 1970 года и до конца жизни Асанхан Джумахматов был художественным руководителем и главным дирижёром Академического симфонического оркестра Кыргызского радио и телевидения (сейчас КТРК), которому теперь присвоено его славное имя. Его деятельность на ниве музыкального искусства была настолько кипучей, что брать у него интервью часто приходилось, что называется, на ходу, когда Джумахматов от одного места своей деятельности быстро перемещался к другому. Его авторитет мэтра искусства в Союзе и за его пределами был велик, он был другом многих замечательных музыкантов ХХ века. И наш репортёр просто не мог не запечатлеть эту недюжинную личность своим объективом.

На другом фото также прекрасный музыкант, великий альтист современности, народный артист Союза, педагог, общественный деятель, телеведущий, руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет. Его удивительным музыкальным талантом смогли насладиться и кыргызстанцы во время выступлений Башмета в Бишкеке, где и был сделан снимок. А вот этого российского скрипача-виртуоза, народного артиста СССР, что на фото стоит рядом с первым президентом КР, считают одним из самых знаменитых популяризаторов классики. Владимир Спиваков — выдающийся музыкант, дирижёр, руководитель двух оркестров, один из которых «Виртуозы Москвы», создатель Международного благотворительного фонда, приезжал к нам в Кыргызстан. Фотограф снял его у здания КРСУ, куда музыкант во время своего приезда в Бишкек прибыл вместе с главой республики, чтобы участвовать в праздновании Всемирного дня русского языка и одновременно дня рождения А. Пушкина.

На следующих двух снимках звёздные драматические актёры, народные артисты России Татьяна Васильева и Валерий Гаркалин, которых в нашу столицу привели гастрольные спектакли, в которых они выступали на сцене Русского драмтеатра имени Ч. Айтматова. За плечами у обоих свыше 90 ролей в кинофильмах и ещё больше сыгранных персонажей на сценах театров российской столицы. Васильеву мы помним по ролям в картинах «Самая обаятельная и привлекательная», «Кодекс бесчестия», «Сваты», «Пеппи — длинный чулок», «Адам женится на Еве», «Биндюжник и Король», «Соната для Веры», «Чёрная вуаль», а среди работ Гаркалина наиболее популярны его роли в художественных лентах «Катала», «Ширли-мырли», «Гаишники», «Крыша», «Детки напрокат», «Между нами, девочками».

Короля русского шансона Вилли Токарева (вспомните «Небоскрёбы», «Прощай, Нью-Йорк», «Жизнь всегда прекрасна», «Здравствуй, милая женщина», «Брайтонское танго», «Почему блатные песни любят на Руси?») нашему репортёру удалось заснять на концерте в Москве, до Бишкека певец тогда не доехал, хотя концерт у нас планировался. А весьма популярного в своё время певца Александра Барыкина (его известные хиты: «Букет», «Любовь — огромная страна», «Спасательный круг», «Аэропорт», «Не оставляйте женщину одну») удалось «фотоувековечить» в командировке в Москве. Следующих знаменитых исполнителей — Батырхана Шукенова (первого солиста легендарной теперь группы «А-Студио»), к сожалению, уже покинувшего наш земной мир, и ныне здравствующего и всегда оптимистичного Валерия Меладзе зоркий объектив камеры поймал уже в нашей столице, где оба с большим успехом гастролировали.

И вновь фотографии дарят нам легко узнаваемые и знакомые кыргызстанцам, в основном по киноролям, московских актёров Бориса Щербакова и Валентину Талызину. На театральной сцене нашей Русской драмы оба мастера актёрского искусства создавали замечательные образы во время гастрольных спектаклей москвичей. Б. Щербакова многие из нас помнят по многочисленным ролям в кинематографе, особенно в роли военных разведчиков. А ещё и по популярным клипам Любови Успенской «Карусель» и «Пропадаю я». Многие годы он вёл утренний эфир на Первом российском телеканале. Валентина Талызина же всю свою сценическую жизнь посвятила родному театру имени Моссовета, а в кино сыграла более сотни ролей, широкому зрителю она наиболее известна по картинам «Афоня», «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и «Ирония судьбы. Продолжение».

И ещё один поразительный российский мастер сцены представлен в фотораритетах нашего фотокорреспондента. Это народный артист России Константин Райкин, который привозил к нам свой сольный спектакль «Давай, артист!», имевший несомненный успех у публики. В зале Кирдрамтеатра был аншлаг, благодарные зрители каждый номер одаривали гулом оваций, но Райкин всё же «уел» и фотографов, снующих перед сценой. Дело в том, что они использовали при съёмке фотовспышки. Райкин посвятил им гневную тираду, заметив, что публика пришла смотреть на игру актёра, а вовсе не на спины местных фоторепортёров, которые, по мнению артиста, мешали ей наслаждаться его искромётным лицедейством. Высказавшись таким образом, актёр на радость залу продолжил моноспектакль дальше.

Есть в раритетной галерее эстрадных звёзд, выступавших в Бишкеке, и снимок «солнечного мальчика» — Мурата Насырова, который прославился исполнением хитов «Мальчик хочет в Тамбов», «Обманула», «Я — это ты», «Лунные ночи», «Кто-то простит», «Скалолазка». А ещё и фотографии очень известного и популярного в 1980-е годы французского рок-дуэта «Оттаван», в состав которого входили аккордеонист и вокалист Патрик Жан-Батист и певица Изабель Яни. На их концерт наш коллега смог попасть в Алматы. И завершает сегодняшний список фотографических редкостей снимок, сделанный на первом прошедшем в Союзе в 1989 году Всесоюзном конкурсе красоты «Мисс СССР», который вёл известный телешоумен и ведущий многих молодёжных программ Александр Масляков, кстати, неоднократно бывавший и в нашей столице. На фото он стоит рядом с почётной гостьей состязания граций — победительницей конкурса «Мисс мира — 1988», представительницей Исландии Линдой Петурсдоттир, которая надела корону на первую «Мисс СССР» 17-летнюю москвичку Юлию Суханову.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.