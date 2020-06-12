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Они достойно прошли сквозь пламя войны, проявляя мужество и героизм, их не сломили годы опалённого лихолетья, и только безжалостное время вносит печальные коррективы в их жизни. Кто-то, оставив на земле свой яркий след, уже ушёл в бессмертие святое, кто-то выжил в той кровавой мясорубке, живёт и поныне, являясь примером стойкости и героизма для нынешнего поколения. Это о наших ветеранах. Один из них — Александр Васильевич Павликов, повторивший судьбу многих своих сверстников, вставших на защиту страны от немецко-фашистских захватчиков. Фронтовая юность была и остаётся самой яркой страницей в богатой на знаковые события судьбе старого солдата.

Он родился в Казахстане в 1925 году. Через 7 лет, спасаясь от голода, семья переехала в Киргизию, обосновалась в селе Григорьевка на Иссык-Куле. Отец работал колхозным кузнецом, в Гражданскую командовал отрядом особого назначения по борьбе с контрреволюцией (на фото он слева), в 1941-м, на пятый день войны, ушёл на фронт. Через год пришла очередь и Александра, которому на тот момент исполнилось 17 лет. Воевал на Западном фронте в составе 372-го мотострелкового полка наводчиком противотанкового ружья (ПТР), участвовал в сражении под Москвой. С боями выходил из окружения, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, дошёл до Берлина.

Память ветерана отчётливо сохранила все боевые эпизоды фронтового пути. «Особенно тяжело пришлось в битве за столицу и в белорусских лесах, где против нас командование группы «Центр» бросило несколько крупных формирований власовцев, — вспоминает наш герой. — Отступая, эти нелюди исступлённо цеплялись за каждый клочок земли, жгли всё на своём пути, истязали и убивали мирных жителей, не щадя детей и стариков. В психических атаках гнали их перед собой в качестве щита. В таких ситуациях приходилось идти в рукопашную. Неоценимую помощь в закреплении успеха наступательных операций нам оказывали партизанские соединения под командованием легендарного Сидора Ковпака».

В апреле 1944 года армейская газета «Путь к Победе» посвятила Александру Павликову целую полосу под заголовком «Бесстрашный стрелок». А дело было так. В одном из боёв захлебнулась атака нашей пехоты из-за шквального огня, который вели немецкие пулемётчики, находившиеся в хорошо укреплённом дзоте. Оценив обстановку, Александр ползком приблизился к огневой точке на 10-15 метров и со второго выстрела из ПТР поразил её, а в одном из боёв ему удалось сбить летевший на небольшой высоте фашистский самолёт. Правда, вместо благодарности получил за это нагоняй от командира: полк скрытно выдвигался на передовые позиции и не должен был себя обнаружить.

В январе 1944 года под белорусской деревней Щетинино он получил тяжёлые ранения в спину и в ногу. «Не помню, сколько пролежал в снегу без сознания, — рассказывает Александр Васильевич, — меня нашли санитары, обходившие поле боя. И то, только со второго раза. Сначала они приняли меня за мёртвого, но уже на обратном пути услышали мой стон, подобрали и принесли в палаточный медсанбат. Военврач тогда накинулся на них: «Зачем приволокли мертвеца? У нас рук не хватает оперировать раненых, которых ещё можно спасти!» С его лёгкой руки меня стали называть «ледяным солдатом», потому что раздевали с помощью хирургической стамески и молотка, скалывая куски обледеневшего обмундирования. В бессознательном состоянии я не мог назвать свои фамилию и часть, поэтому попал в список неизвестных раненых под №515. Меня погрузили в санитарный поезд, который следовал в Киргизию. Если бы доехал до конечного пункта, встретился бы с матерью, с близкими, увидел родной Иссык-Куль, но судьба распорядилась по-своему. На одной из остановок, недалеко от Минска, осматривавший меня врач вынес вердикт: «Живым не довезём, возвращайте его обратно». Меня хотели забрать женщины из расположенной неподалёку деревни, но начальник поезда не отдал: «Он уже не жилец, забирайте лучше тех, у которых целы руки-ноги и которых ещё можно поставить в строй» Вот так я снова оказался в прифронтовом госпитале».

Неожиданно для самих врачей наш герой быстро пошёл на поправку и вернулся в родную часть к удивлению и радости однополчан. Дело в том, что штабной писарь поспешил внести рядового Александра Павликова в список погибших смертью храбрых, а его семья уже получила похоронку. Но он выжил, форсировал реку Вислу, освобождал Краков и Варшаву. Вместе с местными подпольщиками принимал участие в освобождении узников концлагеря недалеко от столицы Польши. «Кто бы мог подумать, — сетует ветеран, — что сегодня польские власти поднимают руку на памятники советским солдатам, отдавшим свои жизни за освобождение их страны от фашистской чумы. Невозможно подсчитать, сколько наших ребят полегло на польской земле, и трудно осмыслить, за что им уготована такая участь уже в другой жизни».

Потом были Прага и Берлин. Победу встретил у Бранденбургских ворот, отметив её шнапсом, конфискованным у владельца ресторана для офицеров на Гитлерштрассе. Дальнейшая военная судьба забросила нашего героя в город Смоленск, где до мая 1950-го он служил оружейником в авиационном полку. Демобилизовавшись из армии, вернулся на родину. Теперь у Александра Павликова началась новая, только уже мирная стезя, хотя с большой натяжкой её можно назвать таковой. Около 30 лет жизни он отдал службе в кыргызской милиции в качестве сотрудника отдельного дивизиона по охране правительства республики. На этом поприще, как и на войне, проявлял высокую сознательность при исполнении служебного долга, а в нештатных ситуациях — фронтовые закалку и мужество.

1 мая 1980 года он, как обычно, заступил на дежурство по охране режимного объекта, где проживали с семьями первые лица государства. Обходя ночью территорию, заметил в кустах человека в маске, навёл на него пистолет и потребовал выйти с поднятыми руками. Но злоумышленнику удалось выбить из рук милиционера оружие и повалить его на землю. Не растерявшись, старший сержант Александр Павликов применил особый приём с удушением, которому научился на фронте, и обезвредил преступника. Как потом стало известно, это был матёрый вор-рецидивист, находившийся во всесоюзном розыске.

Свой парадный мундир с наградами Александр Васильевич Павликов надевает два раза в год: 9 Мая и в День защитника Отечества, а их у него, словно иконостас в храме: орден Великой Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», Жукова, «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией», Почётный знак ветерана ВОВ и другие боевые знаки отличия. Указами президентов Кыргызстана и России награждён юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» За безупречную службу по охране общественного порядка отмечен ведомственными наградами. Несмотря на преклонный возраст, фронтовик до сих пор не теряет интереса к жизни, внимательно следит за тем, что происходит со страной и в мире, часто встречается с молодыми сотрудниками правоохранительных органов, чтобы донести правду о той войне и рассказать о том, что заставляло их дедов и прадедов стоять насмерть.

Сергей СИДОРОВ.

Фото автора.