Поделиться VK Print

Ах, лето, лето! Наверное, никто его так истово не ждал, как дети и спортсмены. Последние из-за коронавирусной самоизоляции могли заниматься любимым видом спорта и тренироваться лишь дома, а кому повезло жить возле парков и скверов — довольствоваться редкими пробежками на природе либо забираться в горы.

И вот теперь спортивный лёд, образно говоря, начал таять, поскольку уже можно выйти на дорожки стадионов и парков легально, разумеется, соблюдая меры предосторожности и необходимую дистанцию. К примеру, на главной спортивной арене столицы — стадионе имени Д. Омурзакова разрешается проведение тренировок на беговой дорожке. Но при этом нужно соблюдать дистанцию в полтора метра. Здесь организован входной порядок с проведением бесконтактного контроля температуры тела у сотрудников стадиона и посетителей. Все желающие могут заниматься на стадионе с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. Вход для занятий свободный, но посетителей будут пускать только в спортивной обуви и форме.

Глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов познакомился с состоянием спортивных арен и сооружений, где станут тренироваться члены национальных сборных команд республики по видам олимпийской спортивной программы. Был проведён инструктаж по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил для ответственных сотрудников спортивных залов. На встрече присутствовали члены национальных сборных команд олимпийского цикла. Ж. Шамканов также провёл выездное совещание на месте строительства нового центра дзюдо в Бишкеке.

А вот Госагентство по делам молодёжи, физкультуры и спорта стало организатором конкурса «Спортивные дети». Его участники должны были снять видео с демонстрацией своих спортивных навыков и отправить видеоролик, фотографию и свидетельство о рождении в адрес устроителей до 7 июня. В конкурсе смогли принять участие дети в возрасте от семи до 14 лет. Самые спортивные дети страны будут определены подсчётом голосов (лайков) в «Инстаграме». Победителям вручат ценные призы.

И о другой хорошей инициативе. Федерация плавания провела онлайн-конкурс среди юных любителей этого вида спорта. Его участникам надо было снять домашнее видео о занятиях спортом в родных стенах. Победителей собрали в офисе Национального олимпийского комитета и вручили авторам лучших видеороликов замечательные призы — очки и шапочки для плавания. Среди лауреатов конкурса юные пловцы Софья Князева, Даниэль Насирдинов, Джессика Палмер, Кирилл Кукушкин, Рамазан Омаров, Дениза Акматбаева, Асылбек Усенканов и Лиза Рогожникова.

Другой виртуальный боксёрский конкурс «Легенды постсовка» имеет международный статус. Его провёл известный портал о боксе Vringe.com. В нём стартовал и известный мастер ринга, многократный чемпион мира среди профессионалов Орзубек Назаров. Победителей в фэнтези-боях выбирают сами болельщики голосованием на сайте. В импровизированном соревновании определяется лучший боксёр-профессионал на всём постсоветском пространстве, начиная с 1991 года. При этом весовая категория спортсмена роли не играет. Победитель будет лидером рейтинга независимо от категории. Организаторы виртуального ристалища советовали посетителям сайта учитывать не весовую категорию, а только достижения, след в спортивной истории, завоёванные трофеи, уровень мастерства и таланта. Для того чтобы ваш голос учли, нужно выбрать лучшего в каждой паре, после чего нажать кнопку «голосовать».

В финал фэнтези-турнира вышли казахстанец Геннадий Головкин и украинец Владимир Кличко. В полуфинале Головкин победил украинца Василия Ломаченко, набрав 74% голосов против 26% у его соперника. А Кличко обошёл россиянина Сергея Ковалёва. Матч за третье место и финал состоятся в июне. Что касается Орзубека Назарова, то в одной восьмой финала он победил Артура Григоряна. У Назарова — 53% голосов болельщиков, а за Григоряна отдали голоса 47%. В четвертьфинале-фэнтези Орзубек встретился с Кличко, за которого было подано 89% голосов, а за Назарова -11%. В итоге победителем виртуального турнира стал Геннадий Головкин, одолевший в финале В. Кличко. За Головкина отдано 68% голосов против 32% за Кличко. Третье место у украинца Василия Ломаченко, набравшего 81% голосов против 19% за россиянина Сергея Ковалёва.

Участник Олимпийских игр 2016 года в Бразилии, наш известный стайер Илья Тяпкин во время коронавирусных «каникул» делал пробежки по холмам в окрестностях столицы. Во время одной из них он собрал на горной тропе целый мешок мусора и написал на своей страничке в соцсетях такое обращение к соотечественникам: «Что для вас патриотизм? Лозунги, выборы, митинги? Лично для меня — это бережное отношение к своей земле и природе. Бегая вчера в горах, мы буквально за 15 минут набрали эту кучу мусора. Берегите то, что нужно беречь, и учите детей своим примером. Бегать в горах становится неприятно, и это зависит не от властей, а от менталитета граждан», — говорится в публикации атлета. Вот такой интересный вывод сделал наш олимпиец.

Среди тех немногих спортивных ристалищ, которые состоялись в мире, несомненно, у кыргызстанцев вызвал интерес бойцовский турнир UFС в Лас-Вегасе с участием нашей землячки Антонины Шевченко. В весе до 57 килограммов она билась с недавней соперницей своей сестры Валентины американкой Кэтлин Чукагян, но в отличие от сестры, которая американку нокаутировала, Антонина уступила ей. Для кыргызстанки это был четвёртый поединок в UFС, два раза она победила и однажды проиграла. Чукагян провела в UFС девять боёв, в шести одержала верх, а в трёх проиграла. На протяжении всего боя Чукагян владела солидным преимуществом, несколько раз пыталась провести удушающий приём и нанесла больше ударов, чем соперница (202 против 34, причём 45 ударов Чукагян пришлись в голову соперницы). Арбитры единогласно отдали ей победу. Теперь у Антонины восемь побед и два поражения в профессиональных боях по ММА. Антонина за бой с Чукагян заработала $39 тысяч, а её соперница из США — $125 тысяч.

Выявить новые молодые таланты — такую задачу поставили перед собой ФИФА и Кыргызский футбольный союз, приступив к реализации специальной программы, посвящённой этой насущной проблеме. Её первым этапом стала видеоконференция специалистов Кыргызского футбольного союза и экспертов ФИФА. Темой онлайн-диалога стала детализация вводимых отечественных программ по поддержке национальных футбольных ассоциаций. Ключевой задачей проекта является создание максимально благоприятных условий для выявления и развития талантов воспитанников футбольных школ. Разработчиком программы является известный тренер, функционер Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Арсен Венгер.

С 1 июня возобновили свои тренировки сборные команды КР. Перед началом сборов все атлеты пройдут обязательное медицинское обследование в Республиканском спортивном реабилитационном центре. В местах проведения тренировок будут соблюдаться санитарные нормы и правила, а также гигиенические и противоэпидемические мероприятия, включая бесконтактный контроль температуры тела спортсменов.

В этом году из-за пандемии отменили старт международного Иссык-Кульского марафона мира, но 18-19 июля в Нарынской области состоятся велогонка и ультрамарафон вокруг уникального озера Сон-Куль. Это первый высокогорный спортивный тур для любителей активного спорта. Его участников ожидает живописный маршрут вдоль крупного озера, расположенного на высоте 3016 метров над уровнем моря. Стартовать могут как профессионалы, так и любители. Участникам велогонки предстоит за два дня преодолеть 90 километров вокруг озера, а бегуны будут состязаться в забегах на трёх дистанциях: 5 и 21 километр и двухдневном ультрамарафоне на 90 километров. К стартам допускаются участники старше 18 лет, регистрация — до 15 июля.

Стало известно также, что в первой декаде сентября планируются игры спортсменов стран СНГ. Это будет первое крупное международное спортивное мероприятие после пандемии коронавируса. Намечают участвовать Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Оргкомитет может пригласить и другие страны. Старт игр намечен в Казани. Ожидается более 2,5 тысячи участников. Проведение игр будет хорошим примером преодоления пандемии, подчеркнул министр спорта России Олег Матыцин. Другим важным стартом будет проведение в России чемпионата Европы по тяжёлой атлетике.

Теперь о футбольных новостях. Турция предложила создать турнир по футболу с участием клубов тюркских стран. С таким предложением выступил член Комитета по внешним связям Турецкой федерации футбола Гюркан Теоман. Уже создана рабочая группа. «Это не отразится на выступлении участников в национальных чемпионатах, но сможет увеличить доходы от телетрансляций и спонсоров турнира, а ещё улучшит взаимоотношения между клубами», — заявил Теоман. Если план реализуют, то в турнире примут участие клубы Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Кипра, а также команды тюркских народов из других государств.

Уроженец Кыргызстана, полузащитник основного состава московского клуба ЦСКА Ильзат Ахметов успешно прооперирован в Германии. Ему сделана запланированная атроскопия (стабилизация) на левом плечевом суставе. Ильзат играет в московском клубе с 2018 года. Сам игрок на своей странице в «Инстаграме» написал, что операция прошла быстро и легко. Он выразил благодарность врачам и всем, кто переживал за него. «Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место. Операция прошла быстро и легко. Иншааллах, восстановление пройдёт по этому же маршруту. Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии!» Травму Ильзат получил в июне 2018 года в домашнем матче чемпионата России с питерским «Зенитом». Он отыграл весь прошлый год, но травма плеча время от времени напоминала о себе.

Капитан сборной Кыргызстана по футболу Валерий Кичин покинул состав московского клуба «Торпедо». Ранее он перешёл к автозаводцам из минского «Динамо», а до этого играл в красноярском «Енисее», махачкалинском «Анжи» и в башкирском клубе «Уфа». В сезоне 2019-2020 годов «Торпедо» из Москвы занял четвёртое место. Кстати, в состав национальной сборной КР по футболу скоро смогут войти ещё два футболиста из Германии, которые когда-то родились и жили в Кыргызстане. Сейчас решается вопрос с их гражданством, и пока их имена не называются. В нынешнем же составе сборной КР уже играют три футболиста из Германии, которые получили гражданство Кыргызстана, — Виктор Майер, Виталий Люкс и Эдгар Бернхардт. Между тем стали известны даты матчей национальной сборной Кыргызстана в рамках квалификационного раунда в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года и Кубок Азии. Наши футболисты сыграют 13 октября с командой Мьянмы на её поле, а затем проведут две игры в ноябре. Первую проведут дома со сборной Монголии 12 ноября, а затем 17 ноября встретятся в с японскими футболистами на их поле.

А вот добрая новость. Сын Камчыбека Ташиева, экс-депутата Жогорку Кенеша, пятнадцатилетний Эмир-Хан Кыдыршаев приглашён в систему известного итальянского футбольного клуба «Перуджа». До этого юный кыргызстанец в течение двух лет обучался в Академии футбола имени Паоло Росси. Теперь он будет выступать за юношескую команду клуба «Перуджа» (игроки до 16-17 лет). Основной состав клуба в этом сезоне выступает в серии В итальянского чемпионата и после 18-го тура занимает 12-е место в таблице, сохраняя неплохие шансы на выход в серию А. Мы с вами будем очень надеяться, что когда Эмир-Хану исполнится восемнадцать лет, то он будет играть в серии А чемпионата Италии.

Спортивные эксперты Казахстана определили сборную лучших легионеров Кыргызстана в казахском футболе. Наши коллеги назвали имена таких ярких игроков, которые в разные годы выступали за клубы и на национальную сборную соседней страны, завоёвывали звания чемпионов и призёров футбольного чемпионата её высшей лиги, играли за клубы — обладатели Кубка Казахстана. Это все настоящие мастера, ранее защищавшие цвета сильнейших футбольных клубов Кыргызстана. Они были особенно востребованы в казахстанских клубах в первые годы независимости РК. Вот эти славные имена: вратарь Кирилл Прядкин (играл в «Есиле», «Иртыше», «Жетысу», «Атырау», «Тоболе»), Игорь Кудренко («ЦСКА-Кайрат», «Кайрат», «Восток», «Жетысу», «Есиль»), Василий Кононов («Тараз», «Иртыш»), Марат Джамакеев («Кайнар», «Астана», «ЦСКА-Кайрат», «Мангыстау»), Владислав Чернышов («Иртыш», «Аксу»), Эмиль Кенжесариев («Цесна», «Астана», «Актобе»), Сергей Иванов («Кайрат», «Иртыш»), Сергей Калюбин (ЦСКА-Кайрат», «Мангыстау», «Экибастузец», «Есиль», «Ордобасы», «Энергетик»), Канатбек Ишимбаев («Кайнар»), Сергей Куцов («ЦСКА-Кайрат», «Кайрат», «Железнодорожник», «Жетысу», «Кайсар», «Атырау»), Антон Землянухин («Тараз», «Актобе», «Кайрат», «Кайсар», «Атырау»). Сейчас в алматинском «Кайрате» играет Гульжигит Алыкулов, или, как его любовно зовут болельщики, «кыргызский Месси». В Казахстане с успехом работал и наш тренер Борис Подкорытов, который в течение двух лет входил в штаб сборной РК. Он самый титулованный на сегодня тренер-специалист Кыргызстана.

Разумеется, всех поклонников спорта интересуют новости о грядущей летней Олимпиаде. Так вот, власти Японии совместно с оргкомитетом Олимпиады-2020 рассматривают вариант её проведения в упрощённом формате из-за пандемии коронавируса. «Мы хотели бы рационализировать и упростить формат. Для этого необходимо получить понимание жителей Токио», — сказал губернатор японской столицы Юрико Коикэ. Пресса отмечает, что власти намерены провести Олимпиаду с сокращением числа участников церемоний открытия и закрытия, также может быть уменьшено и количество зрителей на трибунах. По словам одного из ведущих эпидемиологов Японии Кантаро Иваты, проведение игр до конца 2021 года маловероятно. Ранее глава МОК Томас Бах и вовсе не исключил отмены соревнований. Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио запланированы на 23 июля-8 августа 2021 года.

Между тем Ассоциация национальных олимпийских комитетов добилась создания рабочей группы для учреждения своего фонда с целью поддержки национальных олимпийских организаций в их подготовке к Олимпиаде в Токио. В состав рабочей группы АНОК входят представители пяти континентальных ассоциаций, в том числе ОСА и директор Олимпийской солидарности. Фонд будет финансироваться за счёт бюджета расходов АНОК, предусмотренных на проведение генеральной Ассамблеи организации в Сеуле в этом году, и из резервных фондов. Рабочая группа проведёт своё первое заседание уже на этой неделе, и как только процесс распределения финансов будет согласован, каждая континентальная ассоциация станет отвечать за предоставление поддержки своим соответствующим НОК в сотрудничестве с Олимпийской солидарностью. АНОК — международная организация, объединяющая 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК, подразделяющаяся на пять континентальных ассоциаций Африки, Америки, Азии, Европы и Океании. Президентом АНОК с 2012 года является шейх Кувейта Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Он же возглавляет Олимпийский совет Азии.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из интернета.