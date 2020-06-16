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Правительством на постоянной основе на разных уровнях ведутся активные переговоры с партнёрами по развитию по вопросам привлечения помощи для пополнения бюджета. На сегодня от Международного валютного фонда уже получено более $241 млн.

Азиатский банк развития готовит в качестве бюджетной поддержки $50 млн. В дополнение к этому АБР рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании через целевое кредитование на основе политики действий или иное кредитование для поддержки Кыргызстана в 2020 году. Сверх этой поддержки АБР мобилизует $20 млн. в виде чрезвычайной проектной помощи для улучшения потенциала страны по смягчению последствий пандемии для здоровья.

Соглашение о получении $12,15 млн. от Всемирного банка подписано, и соответствующий закон о его ратификации принят Жогорку Кенешем. Из действующего проекта «Повышение устойчивости к стихийным бедствиям в Кыргызстане» $9 млн. перераспределяются на срочные закупки медикаментов и оборудования, связанные с глобальной пандемией COVID-19. В итоге Всемирный банк на текущую дату предоставляет помощь в размере $21 млн.

В процессе обсуждения выделения порядка $30 млн. Европейским союзом сумма может измениться, согласно решению руководства ЕС. По направлению экономической поддержки, в частности для развития малого и среднего бизнеса, Германский банк развития KfW согласился перенаправить $30 млн. для обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Финансовая и гуманитарная помощь оказывается и другими финансовыми партнёрами.