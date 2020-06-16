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К внешнему долгу Кыргызстан приучил его первый президент, «умный» академик Аскар Акаев. Он даже надеялся, что многие кредиты попросту спишут. Поэтому брал и брал. А его чиновничья рать присосалась к кредитному крану и имела свои проценты. Если же поступали инвестиции, то так же изымали с них вполне «законные» и установившиеся десять процентов.

Кредитомания продолжилась и далее, поднявшись до внушительной доли валового продукта страны. И теперь трудно разобраться, сколько же процентов кредитов для строительства высоковольтной линии Датка — Кемин и альтернативной дороги Бишкек — Ош осело в карманах у высших должностных лиц страны, то же самое о меньших кредитах на счетах у менее значимых фигур кыргызского истеблишмента.

Теперь наступила горячая пора возвращения кредитов. Конечно, со всеми причитающимися процентами. И, конечно, за счёт бюджета, то бишь за счёт народа. Интересно, разбогатели и другие, иные в бегах. Как же быть народу? Вот он и чешет свою голову. На днях так называемые защитники национальных интересов из скандально известной дружины «Кырк-Чоро» выдвинули инициативу об экспроприации преступно нажитого имущества у известных олигархов страны. Вовремя подоспел и бывший работник прокуратуры со своим списком богачей, по которым плачет тюрьма. Интересно, что скажут власть и народ? Я бы, например, поддержал эти инициативы. Но только при условии, что эти предложения реализуются на вполне законных основаниях. Что это вполне возможно, я нисколько не сомневаюсь. У отдельных из них, узнавших про данные предложения из гущи народных масс, запылали шапки на головах. Другие начали клясться на Коране о том, что миллиардные богатства нажиты неустанным трудом и потом. Но мы-то знаем, что все беглые президенты и один сидящий на зоне также с высокой трибуны клялись на том же самом Коране честно служить народу. О результатах их клятв и заверений мы теперь доподлинно знаем из толстых томов уголовных дел.

Так что думай, народ, как же мы будем платить кредиты и за себя и за тех парней-коррупционеров всех мастей!

Кемелбек КОЖОМКУЛОВ.