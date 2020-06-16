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Совершенно очевидно, что охватившая весь мир пандемия коронавируса вызывает объективную необходимость повышения роли науки в жизни общества и государства. Представляется, что научные исследования в Кыргызстане должны затрагивать самые различные аспекты борьбы с пандемией и связанных с ней процессов. Приоритетными, безусловно, являются исследования по разработке эффективных методов клинического лечения, вакцин и препаратов, выявлению источников и путей передачи вируса (медицинские науки, биология, химия и др.) Необходимо новое видение социально-экономического развития нашей страны и её регионов в сложившейся ситуации (экономические, общественные и гуманитарные науки). Значительно повышается актуальность проблемы обеспечения продовольственной безопасности государства (сельскохозяйственные науки и др.) Как никогда ранее важна разработка рекомендаций по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды (экология и природопользование, география, другие естественные науки). Очевидны необходимость совершенствования законодательной базы страны, разработки соответствующих современным реалиям нормативно правовых актов (юридические науки). Разумеется, что при исследованиях должны максимально широко применяться цифровые технологии (информационные, математика).

Следовательно, исследования, которые необходимо проводить в связи с пандемией коронавируса, включают практически весь спектр научных направлений. В этих условиях отечественная наука как никогда нуждается во всесторонней государственной поддержке и внимании. Непосредственное отношение к современной ситуации имеет введение госзаказа на проведение научно-исследовательских работ на конкурсной основе начиная с 2020 года.

Как известно, Закон КР «О государственном социальном заказе» принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 марта 2017 года. Законом предусмотрены правовые, организационные и финансовые основы формирования и реализации государственного заказа. Согласно ст. 5 данного закона, государственный заказ размещается в ряде сфер, в частности в науке. Одной из форм реализации государственного социального заказа является государственное финансирование общественно полезных проектов, в т. ч. в научной сфере. Таким образом, финансирование научных проектов законодательно приобрело форму государственного заказа.

На основании данного закона и во исполнение решения Совета по науке, инновациям и новым технологиям при премьер-министре Кыргызской Республики от 7 июня 2019 года начиная с 2020 года введён государственный заказ на проведение научно-исследовательских работ на конкурсной основе.

Важнейшие функции организатора и координатора этой работы выполняет уполномоченный государственный орган в сфере науки — Министерство образования и науки КР, которое формирует госзаказ на проведение НИР посредством сбора и анализа заявок, поступающих от отраслевых государственных органов и органов местного самоуправления. Принципиальным моментом является прекращение применяемой ранее практики, когда государство выделяло из бюджета финансовые средства, а затем участники конкурса предлагали свои инициативные темы НИР. Начиная с 2020 года госбюджетные средства направлены целевым образом на выполнение только тех научных исследований, в проведении и результатах которых нуждается государство в лице отраслевых государственных органов и органов МСУ.

Такая постановка вопроса вполне оправдана и вызвана, как отмечается в решении Совета по науке, инновациям и новым технологиям при премьер-министре КР, недостаточным вкладом науки в устойчивое развитие страны и дефицитом современных научных открытий. В связи с этим совет постановил, что основным результатом научных исследований следует считать их практический вклад в развитие государства, а публикации — косвенным показателем эффективности НИР.

Важно отметить, что проектное финансирование в научной сфере сегодня является мировым трендом, и отрадно, что отечественная наука в этом отношении развивается в русле глобальных процессов. Данный подход представляет собой сложное организационное мероприятие по координации, контролю и финансированию научных проектов. Обладая рядом преимуществ, проектное финансирование в науке существенно отличается от других инвестиционных форм. Основное преимущество состоит в том, что оно имеет адресно-целевую направленность и обеспечивает концентрацию финансовых ресурсов и научного потенциала для решения наиболее актуальных и необходимых государству практических и научных задач. Наши учёные с пониманием отнеслись к этому нововведению и поддерживают такой подход. Совершенно очевидно, что заниматься наукой ради удовлетворения собственного любопытства, делать из неё своего рода хобби — непозволительная роскошь.

Уверен, что достойный вклад в реализацию госзаказа в сфере науки внесут учёные вузов Кыргызстана, обладающие богатым научным потенциалом и опытом. Кстати, вузовской науке сегодня уделяется самое серьёзное внимание в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. В частности, по словам президента Евразийской ассоциации университетов, ректора МГУ академика В. Садовничего, в структуре Московского университета функционирует около 20 институтов научного профиля. Время подтвердило эффективность такой формы коллективного ведения научно-исследовательской работы и в вузах нашей страны. В их структуре функционирует около 30 институтов научного профиля, которые успешно зарекомендовали себя в КНУ им. Ж. Баласагына, ОшГУ, КГУСТА, КГТУ, КГУ им. Арабаева, БГУ, КРСУ, КТУ «Манас» и других ведущих университетах Кыргызской Республики.

Разумеется, что внедрение новых подходов к реализации госзаказа в научной сфере, как, впрочем, и любое новшество, вызвало на практике определённые сложности, что позволяет сформулировать некоторые предложения по совершенствованию данного процесса.

Считаем, что назрела необходимость активизации и повышения эффективности маркетинговых исследований научных учреждений Кыргызстана, в т. ч. функционирующих при вузах. Они должны быть нацелены на стимулирование и популяризацию научной деятельности, создание, продвижение и реализацию научной продукции, получение положительного социального эффекта. В наиболее общем виде главной функцией научного маркетинга должно стать исследование рынка наукоёмких услуг, потребностей госорганов в конкретных темах НИР, анализ отдельных научных программ, выстраивание системы маркетинговых коммуникаций.

В этом контексте особенно важно установить и укрепить устойчивые партнёрские связи научных учреждений вузов с госорганами. К примеру, наш институт совместно с ректоратом и отделом науки КНУ организует проведение учёными Национального университета маркетинговых исследований по мониторингу потребностей госорганов в актуальных и необходимых для них темах НИР. В результате такой совместной работы определяются конкретные темы НИР, формируются технические задания. Следовательно, необходимо, как говорили раньше, укреплять связи науки с производством, только на новой, рыночной основе.

Кстати, в настоящее время в реализации научных проектов МОиН КР участвует около 250 учёных КНУ, или 25% численности штатного ППС. Важно, что помимо того, что они занимаются реальной наукой, за свою работу в проектах учёные получают оплату в размерах, установленных постановлением правительства КР №432 от 29 июля 2011 года. Поэтому участие в научных проектах МОиН КР является важной формой социальной поддержки научных работников со стороны государства.

К сожалению, наши учёные в прошлом году столкнулись с тем, что научно-технические советы к тому времени были созданы не во всех госорганах (министерствах, госкомитетах, госагентствах и др.) По этой причине затруднительно или невозможно было в некоторых случаях подготовить документы для участия в конкурсе НИР в соответствии с требованиями МОиН КР. Следовательно, для реализации новых подходов к госзаказу в сфере науки научно-технические советы (или выполняющие их функции другие структуры) должны быть созданы во всех государственных органах.

Относительно научных проектов, реализуемых до введения госзаказа, начиная с 2019 года, и рассчитанных на срок до трёх лет, считаем целесообразным в тех случаях, когда научно- технические советы в соответствующих госорганах отсутствуют, организовать предварительное заслушивание годовых отчётов по проектам в профильных институтах Национальной академии наук КР с согласия Департамента науки при МОиН КР.

Важным представляется отрегулировать в правовом отношении вопрос о научных проектах по фундаментальным наукам (в частности по математике и др.) и темам НИР, находящимся на стыке наук (к примеру, исследование различных аспектов государственного суверенитета Кыргызской Республики и др.) Такие исследования, на наш взгляд, безусловно актуальны и необходимы для развития нашей страны. Однако возникает закономерный вопрос: какой госорган станет заказчиком НИР, к примеру, по математике? А ведь именно математику называют царицей наук, знание которой является важной характеристикой интеллектуального уровня учёного в любой научной области.

Считаем, что эти вопросы требуют тщательной детальной проработки и оптимального решения.

Опыт прошлого года показал, что, возможно, следует пересмотреть сроки представления тем НИР и технических заданий от отраслевых госорганов, которые тогда были определены до 30 августа 2019 года.

Дело в том, что это по времени совпадает с летним отпускным периодом и поэтому затрудняет в определённой мере качественную подготовку необходимых для конкурса документов госорганами и участие учёных вузов в данном процессе. В порядке предложения считаем более приемлемым перенести эти сроки до 30 сентября. Это было бы целесообразно также в связи с эпидемиологической ситуацией и распространением пандемии COVID-19 в нашей стране.

В контексте решения задач по внедрению госзаказа в сфере науки не могу не затронуть вопрос, который часто задают научные сотрудники. Речь идёт о возможности повышения размеров должностных окладов научных сотрудников, которые были установлены почти 10 лет назад постановлением правительства КР №432 от 29 июля 2011 года. Положительное решение данного вопроса позволило бы морально и материально стимулировать труд учёных по качественному выполнению госзаказа в научной сфере и способствовало бы притоку в науку одарённой, талантливой молодёжи Кыргызстана.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Руководство страны, понимая значимость науки для настоящего и будущего Кыргызстана, уделяет её развитию серьёзное внимание и, несмотря на все трудности, находит возможность финансирования научных исследований.

Наш знаменитый соотечественник, известный поэт и философ средневековья Жусуп Баласагын, чьё имя носит Кыргызский национальный университет, в поэме «Кутадгу билим» относительно роли науки и знаний мудро заметил:

«Бог человеку зренье дал и руки,

Дал ум для постижения науки.

Мы только с помощью ума и знания

Осуществим заветные желанья».

Применительно к современным реалиям эти строки говорят о том, что от уровня развития науки и образования в значительной мере зависит процветание суверенного Кыргызстана и его граждан.

Следовательно, государство вправе ожидать от учёных весомых научных достижений и открытий, способствующих всестороннему развитию нашей страны.

Николай БРЕДИХИН,

директор Института фундаментальных наук при КНУ

им. Ж. Баласагына, профессор.