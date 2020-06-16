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Деревянные ладьи не годятся, железные кони есть не у всех, а кредиты и гранты — всего лишь соломинка для утопающего. Как не сломиться под тяжестью «короны», и только ли в ней дело?

Разговор с макроэкономистом, финансистом и геополитологом Султанбаем АЙЖИГИТОВЫМ

— Султанбай Абдрашитович, вы убеждены, что «главные романсы» в мире поют финансы. Так вот, давайте поговорим, исходя из этой теории, как повлияла пандемия нового коронавируса на состояние мировой экономики?

— Пандемия уже привела к нарушению логистических и воспроизводственных цепочек. Падение темпов роста мировой экономики прогнозируется двузначными цифрами. Однако все эти разговоры становятся второстепенными на фоне последних сведений о тесной связи пандемии с глобальными структурными изменениями, происходящими в мире. А именно — с переходом на новые технологический и мирохозяйственный уклады. Пандемия — рукотворная или нет — это кризис, который используется мировыми игроками для решения своих задач. Под прикрытием санитарных форс-мажорных обстоятельств глобальную экономику не просто опустили в рецессию, но и создали новую экономическую реальность. Происходит глубокая перестройка всей системы экономических связей и отношений.

— Какими могут быть последствия пандемии в обозримом будущем? Некоторые сравнивают их с Великой депрессией 1933-1939 годов.

— Чтобы понять логику катастрофических событий, потрясающих сегодня мир, и дать прогноз их дальнейшего развития, необходимо оттолкнуться от понимания долгосрочных закономерностей экономического развития. Все происходящие события связаны с неуклонным перемещением центра тяжести мировой экономики с Запада на Восток, где совершается ускоренный переход на новый технологический уклад и формируются основы нового мирохозяйственного уклада.

Современная ситуация характеризуется наложением процессов смены технологических и мирохозяйственных укладов, следствием чего становится резонансное усиление кризисных явлений. Типичная для смены технологических укладов гонка вооружений с обострением военно-политической напряжённости переходит в мировую войну, которая является закономерной фазой смены мирохозяйственных укладов. Последними историческими примерами такого рода являются Первая и Вторая мировые войны, в результате которых на смену английскому колониальному мирохозяйственному укладу пришёл имперский с глобальными вертикально интегрированными научно-производственными системами воспроизводства экономики, представленными США и СССР. Английский вековой цикл накопления капитала был сменён американским, завершение формирования которого произошло после распада мировой системы социализма.

Да, исторически нынешнее десятилетие аналогично Великой депрессии, предшествовавшей Второй мировой войне. Однако, если тогда выход из депрессии произошёл достаточно быстро благодаря колоссальному увеличению государственного спроса из-за милитаризации экономики в преддверии и в ходе Второй мировой войны, то сегодняшняя мировая гибридная война ведётся главным образом в сфере гуманитарных технологий и не нуждается в производстве большого количества оружия и военной техники. Можно предположить, что в современной ситуации разрушение существующего мирового порядка либеральной глобализации, осуществлённой в интересах США, будет сопровождаться формированием нового мирохозяйственного уклада. И его развитие будет происходить в конкуренции интеграционных структур, центрами которых являются Китай и Индия. При этом сохранится значительное влияние ЕС, США и, возможно, ЕАЭС, если последний не распадётся.

Первым приняв удар эпидемии коронавируса, Китай первым же нейтрализовал её, оказавшись самым подготовленным государством. Дело не в географии, не в менталитете, а в новой модели управления, оказавшейся не только наиболее успешной, но и самой живучей

— Отразятся ли последствия пандемии на позициях в мировом рейтинге двух крупнейших экономик мира: США и Китая?

— На мой взгляд, последствия пандемии на рейтингах этих двух стран никак не отразятся. Они как были влиятельными супердержавами, главными игроками на мировой арене, так и останутся. Однако, если говорить о долгосрочном экономическом росте, то у Китая, как центра, где формируются основы нового мирохозяйственного уклада, рейтинг будет только повышаться, в то время как у США — падать, если последние не найдут какой-то способ нейтрализации Китая.

— Может ли измениться их отношение друг к другу?

— По мере полного перемещения центра тяжести мировой экономики и финансов на Восток противоречия между Китаем и США будут только нарастать, а методы ведения гибридной войны приобретут ещё более ухищрённые формы, основанные на цифровых, нано- и биоинженерных технологиях. Это противостояние отражается и будет отражаться на всём мире. Пандемия коронавируса, надо полагать, это только начало.

— У вас есть ответ на вопрос, почему Евросоюз с его Центром по мониторингу и информации, созданным для взаимопомощи между государствами — членами Союза, с его Фондом солидарности и системой раннего предупреждения BICHAT (предупреждение и отражение биологических и химических атак и угроз) не смог — или не захотел — помочь Италии и Испании, когда они стали задыхаться от коронавируса?

— Как бы кощунственно ни звучал ответ, но складывается впечатление, что Евросоюз при всех его возможностях не стал оказывать помощь Италии и Испании, потому что так было задумано по сценарию распространения пандемии. После теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке силовые структуры существенно усилились, выйдя из-под контроля общества и получив широкие полномочия. Пандемия создаёт ещё более широкие основания для ограничения свобод граждан, вплоть до их полной ликвидации. Смена технологических укладов сопровождается обесценением капитала и депрессией. Смена мирохозяйственных укладов добавляет к этому падение эффективности институтов регулирования воспроизводства экономики, а также политический кризис. Для удержания контроля над ситуацией властвующей элите нужны легальные основания для ограничения прав граждан. Схлопывание финансовых пузырей и обрушение финансового рынка, сопровождающие западные страны, обесценивают активы десятков миллионов граждан. Для нейтрализации их протеста идеально подходит карантинный режим. Вполне возможно, что властвующая олигархия приносит в жертву уязвимые слои своего населения (в числе которых первыми оказались люди в возрасте и с тяжёлыми заболеваниями), избавляясь от балласта и одновременно парализуя ужасом смерти от «короны» протест миллионов граждан. Не стоит сбрасывать со счетов и традиционную приверженность западной властвующей элиты мальтузианской идеологии, обосновывающей необходимость сокращения населения ради сохранения среды обитания «золотого миллиарда». Не следует забывать также о продвижении проекта Гейтса по тотальной вакцинации населения, дающей возможность использования новейших технологий биопрограммирования. Однако это очень опасная игра, всё может пойти не так, как предполагают дирижёры, особенно в бедных странах.

— Как могут повлиять последствия пандемии на дирижёров конфликтов в четырёх горячих точках: в Сирии, Ливии, Афганистане и Украине? Есть ли шансы, что они поймут, как хрупок мир, и погасят огонь? Либо, наоборот, возобновят его с новой силой в войне за ресурсы?

— Обратите внимание, эти горячие точки практически исчезли с полосы новостей СМИ и экранов телевизоров, как будто их и не существует. Похоже, задачи, решаемые пандемией, полностью перекрывают задачи, которые решались с помощью вооружённых конфликтов. Ахиллесовой пятой Сирии и Ливии в конечном итоге была нефть, дающая возможность регулировать добычу нефти в мире, а Украины и Афганистана — геополитическое и геоэкономическое расположение, позволяющее контролировать логистические и воспроизводственные цепочки региона вокруг них. В связи с пандемией все они по известным причинам стали временно неактуальны.

— Наверняка вы следите за статистикой, сколько всего денег раздали МВФ, Всемирный банк, Азиатский банк развития и т. д. развивающимся странам, включая Кыргызстан, для борьбы с коронавирусом и смягчения его последствий. Выиграли от этого доноры или потеряли?

— Начнём с родного Кыргызстана, который в целом запросил внешней помощи на сумму $1 млрд. Из них на сегодня реально подтверждены около $460 млн., подавляющая часть — кредит, а некоторая часть — грант. Поскольку внешнюю помощь запросили более 80 стран, то следует ожидать, что в совокупности финансовая поддержка международных доноров всему миру составит не менее $1 трлн. При этом необходимо отметить, что конечным источником денег является частный глобальный капитал.

Выиграли от этого доноры или потеряли? Привлечение средств помощи на мировом финансовом рынке под обеспечение обязательств бедных стран является беспроигрышным вариантом для кредиторов. Тем более что сегодня у них есть возможность привлечь деньги под отрицательные ставки процента. Бедные страны-заёмщики в конечном итоге, если будут не в состоянии вернуть долг деньгами, расплатятся частью своего суверенитета или потерей контроля над природными ресурсами. А это для конечных бенефициаров-кредиторов гораздо важнее, чем деньги. Бедным странам самое время «включать» мозги и жить своей головой, быть дееспособными.

— И всё-таки можно ли превратить эти кредиты и гранты в «удочку для дальнейшей ловли «рыбы», чтобы избежать ещё большей зависимости?

— Для этого необходимо направить их на воспроизводство экономики, т. е. создать актив, приносящий доход, на основе теории экономического роста, хорошо отработанной на практике многих преуспевающих стран. В противном случае заёмщиков, повторюсь, ожидает ещё большая зависимость. Ведь кредит, какой бы он ни был, это всё же долг, который надо возвращать. А грант является бесплатным только в том смысле, что не надо возвращать «живыми» деньгами, однако на деле он оплачивается потерей части суверенитета и контроля над своими природными ресурсами. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому назвать это всё помощью можно только с учётом недееспособности правительств бедных стран.

— Кто выиграл в «нефтяной войне», разыгравшейся в начале пандемии: ОПЕК, Россия или США с их сланцевыми месторождениями?

— В этой войне проиграли все нефтедобывающие страны, а выиграли страны — потребители нефти, особенно те, которые настроены на индустриализацию, переход на новый технологический уклад и получают дополнительный рентный доход за счёт ресурсо-энергосберегащих технологий.

В этой связи, по оценкам некоторых ведущих экспертов России, первоначальный отказ Москвы от снижения объёмов добычи нефти в рамках ОПЕК+ был роковой ошибкой, которую ныне пытаются исправить.

— В своё время Сталин отказался от расчётов в долларах, положившись на обеспеченный золотом советский рубль, и восстанавливаемая после войны экономика СССР от этого только выиграла. В марте мы все стали свидетелями того, как вслед за обвалом цен на нефть резко падал и привязанный к доллару рубль. А потом, как косточки в домино, повалились сом, тенге… Какие действия могут предпринять в России, чтобы уменьшить зависимость от доллара? Анатолий Чубайс, ныне возглавляющий «Роснано», в недавнем интервью журналу Forbes говорит об острой необходимости «слезать с нефтегазовой иглы».

— Отказ от расчётов в долларах США и золотой советский рубль сами по себе ничего не решали. Гениальность Сталина заключается прежде всего в том, что он разглядел далеко идущие замыслы Бреттон-Вудской валютной системы, дающие доллару США безграничное господство на глобальном финансовом поле. Мировая валюта — оружие пострашнее, чем танки и бомбардировщики. Сталин это понял и предложил миру новую модель развития, благодаря которой свершилось советское экономическое чудо. Он создал альтернативную суверенную финансовую систему, основанную на золотом советском рубле и не подвластную мировому финансовому кризису, построил единый народно-хозяйственный комплекс страны, представляющий собой глобальную, вертикально и горизонтально интегрированную трансконтинентальную корпорацию, с которой даже близко не могла конкурировать ни одна частная транснациональная корпорация в мире. Была создана уникальная система двухконтурного обращения денег, которой в настоящее время успешно пользуются современные частные транснациональные корпорации, и многое другое. Вообще экономика Сталина — интереснейшая и весьма актуальная сегодня тема, которой можно уделить не одно интервью. Это отечественный опыт экономического чуда, который мог бы служить нашей республике примером.

А теперь о «нефтяной игле». За что в США любят Никиту Хрущёва, а период его правления называют временем оттепели в отношениях между США и СССР? Прежде всего за то, что он заклеймил Иосифа Сталина, отказался от его модели развития и принял доллар США в международных расчётах. Далее, в эпоху Леонида Брежнева, началось последовательное повышение цен на нефть. В то время как западные страны переходили на энергосберегающие технологии, экономика СССР стала перестраиваться с индустриального развития на сырьевую, сделав упор на добычу нефти и газа. В Советский Союз потекла валюта, жизнь руководства страны оказалась лёгкой и беззаботной, тогда как государство начало сильно отставать в технологическом развитии, а в экономике и политике правили застой и деградация, всё больше превращая СССР в сырьевой придаток экономики развитых стран. Очнулись, когда на мировом рынке стали обваливать цены на нефть и газ и экономика Советского Союза, привыкшая к «нефтяной игле», оказалась в состоянии коллапса, а вслед за ней и политика. Потом пришёл М. Горбачёв со своим «новым мышлением», с ударением на букве «ы», и дальнейшая трагическая судьба державы хорошо всем известна. СССР оказался повержен без единого выстрела — это цена денежной неграмотности высших руководителей советского государства. Это то, чего больше всего опасался Сталин и что являлось причиной его отказа от доллара США в международных расчётах.

К сожалению, печальный опыт СССР повторяет современная Россия, богатая на талантливых людей, в том числе учёных-экономистов, свободных от либеральной догматики. Но их замечательные труды о том, как слезать с «нефтяной иглы» и выводить страну из кризиса, странным образом игнорируются.

— Китай, первым справившийся с эпидемией коронавируса, теперь ускоренно наращивает производство, обеспечивая весь мир своими товарами, в том числе масками, перчатками и защитными костюмами. Кыргызстан открыл свою границу для грузопотока из Китая ещё в апреле. Означает ли это, что Китай только выиграл из-за случившегося и зависимость развивающихся стран от него усилится ещё больше?

— Я уже не раз отмечал, что под влиянием процесса перехода на новый мирохозяйственный уклад центр тяжести мировой экономики и финансов неумолимо сдвигается на Восток. Его контуры уже сформированы в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, выстраивающих институты и систему управления воспроизводством экономики, сочетающей в себе преимущества частной инициативы и долгосрочного государственного планирования. Благодаря этому руководство КНР блестяще справилось с мобилизацией населения для нейтрализации эпидемии коронавируса, создав в кратчайший период передовую систему биологической безопасности. Отразив эпидемию коронавируса, Китай переходит в контрнаступление, предлагая поражённым ею странам помощь в поставках медицинского оборудования, средств защиты и дезинфекции. Таким образом он перехватывает инициативу на идейно-политическом фронте, продвигая свою концепцию гармоничного международного сотрудничества «сообщества единой судьбы человечества». Не вызывает сомнений, что КНР продолжит развёртывание своего проекта международного сотрудничества «Один пояс — один путь», стержнем которого является реализация совместных инвестиционных проектов в целях повышения конкурентоспособности участвующих стран и благосостояния их населения.

Китай вышел из пандемии коронавируса ещё более окрепшим. А зависимость от его экономики и политики будет усиливаться не только у развивающихся стран, но и развитых. Одним словом, Китай продолжает свой победный ход на пути перехода на новый мирохозяйственный уклад.

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото автора и Нины ГОРШКОВОЙ.