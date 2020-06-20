Main Menu

Установочное совещание у премьера

| июня 19, 2020
ПоделитьсяShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Print this page
Print

Премьер-министр Кубатбек Боронов провёл первое рабочее совещание с участием вице-премьер-министров и руководителей структурных подразделений аппарата кабмина.

Кубатбек Боронов отметил, что свою деятельность правительство акцентирует на продолжении системных преобразований, направленных на социально-экономическое развитие страны. В работе есть 11 приоритетных направлений.

«Следует усилить эффективность работы госорганов, сделать акцент на антикоррупционной политике и обеспечении экономической стабильности. В связи с пандемией коронавирусной инфекции реализацию ряда важных задач пришлось отложить на более поздний срок. Наша задача — решение важных социально-экономических вопросов. Надо работать, а не думать, сколько мы проработаем. Каких-либо кадровых перестановок не ожидается. Задача каждого руководителя — своевременно и оперативно решать имеющиеся вопросы, ежедневно работать над улучшением жизни граждан и повышением экономических показателей», — сказал Кубатбек Боронов, обозначив перед вице-премьер-министрами и руководителями структурных подразделений аппарата основные приоритеты и принципы работы правительства, в числе которых открытость и прозрачность в принятии решений. Премьер-министр указал также на важность роли аппарата в координации и повышении эффективности деятельности госорганов. Отдельно подчеркнул важность учёта общественного мнения в повседневной работе и тесного взаимодействия с аппаратом Президента и Жогорку Кенешем.

Фото пресс-службы правительства.

Главное No Comments »


« (Previous News)
(Next News) »



Related News

Штандарт Президента Кыргызстана

В Кыргызстане новое правительство

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintУказами Президента назначены:

ЖК дал добро

ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintВ среду Жогорку Кенеш утвердил программу деятельности, структуру и состав правительства. Их проекты представил кандидатRead More

Добавить комментарий