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Премьер-министр Кубатбек Боронов провёл первое рабочее совещание с участием вице-премьер-министров и руководителей структурных подразделений аппарата кабмина.

Кубатбек Боронов отметил, что свою деятельность правительство акцентирует на продолжении системных преобразований, направленных на социально-экономическое развитие страны. В работе есть 11 приоритетных направлений.

«Следует усилить эффективность работы госорганов, сделать акцент на антикоррупционной политике и обеспечении экономической стабильности. В связи с пандемией коронавирусной инфекции реализацию ряда важных задач пришлось отложить на более поздний срок. Наша задача — решение важных социально-экономических вопросов. Надо работать, а не думать, сколько мы проработаем. Каких-либо кадровых перестановок не ожидается. Задача каждого руководителя — своевременно и оперативно решать имеющиеся вопросы, ежедневно работать над улучшением жизни граждан и повышением экономических показателей», — сказал Кубатбек Боронов, обозначив перед вице-премьер-министрами и руководителями структурных подразделений аппарата основные приоритеты и принципы работы правительства, в числе которых открытость и прозрачность в принятии решений. Премьер-министр указал также на важность роли аппарата в координации и повышении эффективности деятельности госорганов. Отдельно подчеркнул важность учёта общественного мнения в повседневной работе и тесного взаимодействия с аппаратом Президента и Жогорку Кенешем.

Фото пресс-службы правительства.