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Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с членами правительства и коллективом аппарата правительства.

В разговоре он отметил, что каждый день совместной работы был направлен на улучшение жизни граждан и повышение экономических показателей.

«Социально-экономические вопросы накапливались и не решались в течение десятилетий, и решить их за короткий срок невозможно. Для поступательного развития в стране должна существовать общественно-политическая стабильность, экономика без политики и, конечно, нужны сильные кадры», — сказал экс-глава правительства, подчеркнув, что у Кыргызстана прекрасное и светлое будущее.

«За поддержку и конструктивную работу хочу поблагодарить Президента, спикера и депутатов парламента шестого созыва», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, отметив, что повышение экономических показателей, забота об интересах граждан и подрастающего поколения, верховенство закона должны стать приоритетными задачами для руководителей всех рангов.

«Никакой альтернативы реформам на сегодняшний день нет. Мы должны все ресурсы и возможности государства направлять на решение экономических задач. Уверен, что начатые системные преобразования продолжатся», — резюмировал он.

«Ответственное, справедливое и честное служение государству — мои главные принципы», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев далее, отметив, что накануне он принял политическое решение уйти в отставку.

«В последнее время в адрес правительства, в мой адрес в Жогорку Кенеше высказываются обвинения с неподтверждёнными фактами. Всё это меня сильно обеспокоило. Критика в отношении правительства существовала всегда, но слова, которые навели тень на авторитет, репутацию правительства привели меня к этому решению. Хочу ещё раз особо подчеркнуть, что я не имею никакого отношения к уголовному делу по радиочастотам. Для справедливого и объективного рассмотрения этих вопросов я взял краткосрочный отпуск. Следственные мероприятия продолжаются, и неизвестно, когда они завершатся. Поэтому, соблюдая государственную этику, понимая важность концентрации усилий исполнительной ветви власти в период кризиса, связанного с коронавирусом, я пришёл к такому решению. Я уверен, что это дело расследуют в рамках законодательства, в нём поставят точку, и общественности предоставят информацию», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, подчеркнув, что честное служение народу Кыргызской Республики — один из его основных принципов.

«Ответственность, справедливое, честное служение, самое главное — честное служение кыргызскому народу — это мои главные принципы в жизни. Я от этих принципов никогда не отойду и не отходил. Я всегда готов служить своему народу. У Кыргызстана светлое будущее», — сказал он, поблагодарив кыргызстанцев, главу государства Сооронбая Жээнбекова.

«От имени правительства я выражаю благодарность Президенту Сооронбаю Шариповичу, мы с первых дней чувствовали его поддержку нашей деятельности. Желаем Президенту больших успехов в начатых реформах», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, также выразив признательность депутатам Жогорку Кенеша и спикеру Дастанбеку Джумабекову за конструктивную работу с правительством.

Экс-премьер-министр высказал слова благодарности руководителям министерств, полномочным представителям Правительства в областях, акимам, главам местных органов власти, отметив, что Кыргызстан — небольшая страна с большими перспективами, богатая талантливыми людьми.

«Как сказал наш великий писатель Чингиз Айтматов: «Улуу элдин кулуну болгонума сыймыктанам!» Я тоже с гордостью произношу эти слова. Я горд, что внёс свой вклад в развитие и процветание страны. Я готов служить народу и своей стране. Наш мудрый народ с мужеством и честью преодолеет все вызовы и откроет новую страницу в истории», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Наше правительство, впервые после 2000 года, трижды успешно сдавало отчёт перед народом», — продолжил Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Мы смогли утвердить реальный бюджет страны и выполнить больше того, что прогнозировали. Кроме того, разработан и утверждён Антикризисный план. В 2018 году рост ВВП составил 3,8%, в 2019-м — уже 4,5%. Если в 2016 году номинальный размер ВВП составлял 476 млрд. сомов, то в 2018-м этот показатель равен 569 млрд. сомов, а в 2019-м — 590 млрд. сомов, т. е. рост — 114 млрд. сомов (+20%). В 2018 году республиканский бюджет равен 135 млрд. сомов, в 2019-м он достиг 148,4 млрд. сомов, фактический рост — 13 млрд. сомов. В 2020 году, до пандемии COVID-19, мы прогнозировали, что бюджет достигнет 163,7 млрд. сомов», — сказал экс-премьер-министр.

В рамках развития регионов проведены строительные работы на 1 224 инфраструктурных объектах на сумму 14 млрд. сомов, отметил также Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, из республиканского бюджета за два года профинансированы строительные работы на 818 объектах, в том числе на 266 соцобъектах. Возведено 99 школ, 8 детских садов и 11 медицинских объектов, завершён капремонт в 54 школах, за два года заасфальтировано 817 км дорог.

В регионах введено 4 628 га новых орошаемых земель. Повышена водообеспеченность земель в местностях Бургонду, Арка, Баш-Кууганды, Кара-Ой. В целом в 83 сёлах чистой питьевой водой обеспечено 133,5 тысячи жителей. В настоящее время в 282 сёлах ведутся работы по обеспечению сельчан на общую сумму 15 млрд. сомов. В рамках цифровизации страны правительство заложило основы по внедрению электронных систем фискализации налоговых и таможенных процедур.

«Подключение всей страны к сети интернет — это основное достижение в сфере цифровой трансформации. Доступом к сети интернет сейчас обеспечено каждое село. Мы создали систему, с помощью которой граждане могут легко получать государственные и муниципальные услуги из любого места, в любое время и с любого устройства», — отметил он, акцентировав внимание на успешной реализации первого этапа проекта «Безопасный город».

«Завершены тендеры по второму этапу данного проекта, который охватит всю территорию республики. На дорогах республики решено установить 2 500 видеокамер», — сказал бывший премьер-министр, добавив, что в результате реализации проекта «Безопасный город» в Бишкеке и Чуйской области количество погибших в ДТП снизилось в 5 раз, а число пострадавших сократилось на 43%.

Затем состоялась официальная церемония передачи полномочий премьер-министра. Кубатбек Боронов принял пост главы кабмина от своего предшественника Мухаммедкалыя Абылгазиева, который пожелал успеха своему коллеге и правительству в целом.

В мероприятии участвовали лидер парламентской коалиции большинства Иса Омуркулов, лидеры фракций Жогорку Кенеша, входящих в коалицию большинства, — Алтынбек Сулайманов, Канат Исаев и Жыргалбек Турускулов, а также руководитель аппарата Президента Досалы Эсеналиев.