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В среду Жогорку Кенеш утвердил программу деятельности, структуру и состав правительства. Их проекты представил кандидат на должность премьер-министра Кубатбек Боронов. Его выдвинула коалиция парламентского большинства.

Всего в парламенте шесть фракций: «Ата мекен», «Бир бол», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Республика-Ата журт», СДПК. Четыре из них («Бир бол», «Кыргызстан», СДПК и «Республика-Ата журт») составляют коалицию.

Как мы уже ранее сообщали, в составе кабинета министров произошли изменения: на должность первого вице-премьер-министра представили Алмазбека Баатырбекова, председателя Государственного комитета информационных технологий и связи — Алтынбека Исмаилова, а руководителя аппарата правительства — Таалайбека Темиралиева.

К. Боронов сказал, что новый кабмин продолжит работать по прежней правительственной программе «Единство. Доверие. Созидание» с небольшими изменениями, и обозначил 11 приоритетных задач, стоящих перед ним, подчеркнув, что главными целями являются сохранение и поддержание экономической стабильности, борьба с пандемией COVID-19, проведение парламентских выборов.

По его словам, он приложит усилия, чтобы не допустить снижения уровня ВВП ниже 5,3% до конца года: «До ухудшения эпидемиологической ситуации правительство прогнозировало сокращение объёма ВВП на 5,3%. По итогам пяти месяцев 2020 года оно составило 4,8%, а без учёта производства на месторождении Кумтор — на 6,4%».

Большое внимание будет уделено поиску дополнительных источников пополнения бюджета. «21 мая Жогорку Кенеш одобрил поправки в Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы», согласно которым доходы в госказну ожидаются в размере 135,3 млрд. сомов, а расходы составят 163,0 млрд. сомов. Налоговой и таможенной службам, Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования, Фонду государственных материальных резервов и другим профильным государственным органам поручено исполнить в полном объёме оптимизированный план по доходам и изыскать дополнительные финансовые средства для пополнения бюджета», — сообщил исполняющий обязанности премьер-министра.

Он добавил, что выплаты по защищённым статьям (зарплаты бюджетникам, пенсии, стипендии, пособия и т. д.) будут произведены своевременно и в полном объёме.

Также кандидат заверил, что исполнительный орган продолжит развитие регионов и цифровизацию. В рамках последней внедряются электронные системы фискализации налоговых и таможенных процедур. Это также поспособствует борьбе с теневой экономикой, контрабандой. Предусмотрены изменения в налогообложении для поддержки предпринимателей и выведения бизнеса из тени.

Для поддержки наиболее страдающих от пандемии отраслей экономики предусмотрено льготное кредитование, а для изыскания новых источников дохода (ожидается 460 млн. сомов) в бюджет — принятие законопроектов, связанных с дополнительным налогообложением вывоза руды, импорта ГСМ, а также с майнингом (добычей) криптовалюты.

С международными кредиторами ведутся переговоры о продлении сроков выплат внешнего долга.

После выступления Кубатбека Айылчиевича депутаты задавали вопросы, высказывали предложения и пожелания. Особое внимание они обратили на решение социально-экономических, в том числе приграничных вопросов. Обсуждались борьба с пандемией COVID-19 и её экономическими последствиями, в частности денежные выплаты работникам здравоохранения и правоохранительных органов. Говорилось о проведении выборов, предотвращении насилия над женщинами, продовольственной безопасности, обеспечении экономического роста и финансовой стабильности, привлечении инвестиций, развитии регионов, повышении качества образовательных и медицинских услуг, строительстве новых школ взамен аварийных и дорог, искоренении контрабанды и решении проблем с грузоперевозками и т. д. К. Боронов ответил на все вопросы законодателей и подчеркнул, что все озвученные замечания и предложения правительство учтёт.

Алия МОЛДАЛИЕВА.