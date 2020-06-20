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Указами Президента назначены:

Боронов Кубатбек Айылчиевич — премьер-министром с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович — первым вице-премьер-министром;

Асрандиев Эркин Шамшудинович — вице-премьер-министром с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Исмаилова Аида Жекшенбаевна — вице-премьер-министром с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Мадумаров Акрам Камбаралиевич — вице-премьер-министром с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Указами Президента назначены члены правительства:

Темиралиев Таалайбек Асанбекович — руководителем аппарата правительства — министром;

Айдарбеков Чынгыз Азаматович — министром иностранных дел и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Джунушалиев Кашкар Астаканович — министром внутренних дел и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Джаманкулов Марат Тургунбаевич — министром юстиции и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна — министром финансов и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Муканбетов Санжар Турдукожоевич — министром экономики и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Чодуев Эркинбек Урайымович — министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Бейшенов Жанат Саматович — министром транспорта и дорог и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Аскаров Замирбек Марипбаевич — министром чрезвычайных ситуаций и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Исаков Каныбек Абдуваситович — министром образования и науки и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Абдикаримов Сабиржан Токтосунович — министром здравоохранения и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Жаманкулов Азамат Капарович — министром культуры, информации и туризма и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Кочкоров Улукбек Тойчубаевич — министром труда и социального развития и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Опумбаев Орозбек Найманович — председателем Государственного комитета национальной безопасности и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Тердикбаев Эрлис Жекшенович — председателем Государственного комитета по делам обороны и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Осмонбетов Эмиль Кубатович — председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования и освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Исмаилов Алтынбек Джапарович — председателем Государственного комитета информационных технологий и связи.