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Есть известная фраза: «Вода — это жизнь». Всю глубинную силу этого выражения постигли жильцы многоквартирных домов Ново-Покровского айыльного аймака, проживающие по адресам: улица Ленина №534а, 534б и улица Набережная №65.

С 8 июня в 48 квартирах отключили воду. И это в летние месяцы, в разгар чрезвычайной ситуации! Какие уж тут требования к соблюдению санитарных норм в период пандемии, которые выдвигают Республиканский оперативный штаб и Минздрав, когда ни руки помыть, ни постирать, ни смыть отходы жизнедеятельности в канализацию!

Суть проблемы уходит в пресловутые 90-е годы прошлого века. В советские годы артезианскую скважину, питавшую данные дома, обслуживала местная районная организация, потом она развалилась. Власти Ново-Покровского айыльного аймака на время передали водоснабжение общественному объединению потребителей питьевой воды «Тунук Булак» из соседней Лебединовки: мол, на первое время обеспечьте, дорогие соседи, три дома водой, а там мы решим проблему своими силами. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Уже около 20 лет «Тунук Булак» исполняет возложенные функции. За это время поставщик закрыл прежнюю скважину, находящуюся недалеко от вышеназванных домов, и подключил соседей к своим сетям. При этом, как сейчас выяснилось, между организацией и жильцами даже не заключались официальные договоры об обязательствах сторон. Люди просто исправно платили за услуги, и, казалось, что ситуация устраивает всех.

Проблемы с водоснабжением, по словам жильцов, стали возникать в последние два года. С того момента, как поставщик этого вида коммунальных услуг поставил в известность и потребителей, и руководство Ново-Покровского айыльного аймака, что намеревается прекратить сотрудничество. По словам жителей злополучных домов, с тех пор начались трудности: то напор бывал небольшой, то вообще краны свистели от отсутствия в трубах влаги. Люди звонили директору «Тунук Булака», договаривались, и вода вновь появлялась. Но 8 июня в общественном объединении решили, наконец, поставить точку в этом вопросе.

— Мы говорили с директором ООППВ «Тунук Булак», просили продолжить поставку воды, пока мы не найдём альтернативные варианты, но нам отказали, — рассказал глава Ново-Покровского айыльного аймака Мирлан Кыдыкеев.

Конечно, обвинять только одну сторону — поставщика воды — неправильно, протянули время и местные органы власти (аж целых два десятилетия!), да и жители, предупреждённые два года назад, что им могут отключить воду, не сумели найти общего языка с айыльным аймаком и решить проблему сообща. И всё же момент закрутки вентиля оказался очень неудачным. Идёт режим ЧС, только завершился карантин, многие семьи не работали, имеются трудности с финансами, и в такой ситуации жители поставлены перед фактом решения жизненно важного вопроса — обеспечения чистой водопроводной водой.

Мы созвонились с директором ООППВ «Тунук Булак» Анарой Кыдыралиевой. По её словам, общественное объединение обслуживает жителей территории Лебединовки, на балансе находится Городок энергетиков, где расположены 23 многоэтажных дома. Последние годы количество потребления холодной воды резко возросло, люди отказываются от горячей, поставляемой с ТЭЦ, подключают в квартирах аристоны, так горячая вода обходится дешевле. Учитывая нехватку воды, в «Тунук Булаке» решили отказаться от обслуживания домов в Ново-Покровке, так как они находятся не на обслуживаемой территории.

Глава Ново-Покровского айыльного аймака Мирлан Кыдыкеев не отрицает, что местные власти упустили время и вышеозвученной проблемой стали плотно заниматься последние полгода, но затем последовала вспышка коронавируса, ЧП и ЧС помешали этой работе.

— Чем же могут помочь местные органы власти в этой ситуации? — поинтересовался я у него.

— Скважина, из которой до этой ситуации питались дома, находится на территории Чуйского областного водного хозяйства. Мы ведём переговоры с этой организацией, чтобы землю передали Ново-Покровскому айыльному аймаку. Предварительно нам уже дали на это согласие. Нужно будет только всё документально оформить, — пояснил М. Кыдыкеев. По его словам, айыльный кенеш одобрил такое решение и даже выделил около миллиона сомов из местного бюджета на восстановление прежней скважины, на обустройство ограждения вокруг неё. Как выяснилось, она может снабжать водой не только три близлежащих дома, но и около 20-30% населения айыльного аймака.

— А можно пока подключить три дома к существующей водопроводной сети Ново-Покровского айыльного аймака?

— У нас действует общественное объединение потребителей питьевой воды «Ново-Покровка суусу». Его специалисты выезжали в проблемные дома, по их мнению, у объединения нет тех объёмов воды для того, чтобы обеспечить ею три дома, о которых идёт речь. За последние 10 лет у нас численность населения возросла в два раза. А сети и имеющиеся скважины рассчитаны на то количество людей, что имелось ещё в советские времена.

После отключения воды жильцы своими силами расчистили старую скважину, купили насос, при содействии местного айыльного аймака его подключили к электричеству, и вода потекла из кранов. Правда у некоторых жителей её качество вызывает сомнения: имеется привкус, когда вода отстаивается на поверхности, появляется подозрительная плёнка. Сомневающиеся воду используют только для хозяйственных нужд, а питьевую приходится покупать, и это всё дополнительные расходы. Местные власти отдали образцы воды на лабораторные исследования. Один из анализов показал, что она пригодна для употребления, сейчас ждут окончания ещё одной части проверки.

Между тем насос за эти дни успел перегореть, его пришлось чинить, и теперь люди буквально трясутся над этой техникой. В общем, сплошные нервы.

Теперь у жильцов надежда только на деловые качества местного руководства — насколько быстро они смогут выполнить все необходимые процедуры по переводу земли в собственность айыльного аймака и начать работы по возобновлению использования артезианской скважины. А время идёт, уже считай, заканчивается первый месяц лета. У жителей имеются резонные причины беспокоиться насчёт своего будущего: около двадцати лет затягивали в айыльном аймаке с решением их водного вопроса, не повторилась бы снова такая нерасторопность.

Дмитрий ОЗЕРОВ.

Фото Ирины КОВШОВОЙ.