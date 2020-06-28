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Недавно в мире отметили Международный день йоги. В связи с этим премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением.

“По мере того, как йога интегрируется в жизнь людей, осознание своего здоровья тоже постоянно растёт среди них. Во время нынешней пандемии коронавируса от Голливуда до Харидвара наблюдается, что, оставаясь дома, люди уделяют серьёзное внимание ей. Люди во всём мире хотят узнать больше о йоге и вместе с ней об Аюрведе и принять её как образ жизни. Многие люди, которые никогда не практиковали йогу, записались на онлайн-занятия. Поистине йога хороша для сообщества, иммунитета и единства!

Во время продолжающегося кризиса коронавируса я разговаривал со многими мировыми лидерами. Сегодня хотел бы поделиться секретом — я заметил, что во время дискуссий между мировыми лидерами большой интерес проявляется к йоге и Аюрведе. Многие лидеры спрашивали меня, могут ли йога и Аюрведа помочь в этот катастрофический период «короны».

Во время нынешней пандемии йога становится всё более важной, потому что этот вирус максимально воздействует на нашу дыхательную систему. В йоге есть много видов пранаямы (дыхательных упражнений), которые укрепляют дыхательную систему, благотворное воздействие которых мы наблюдаем уже давно. Это проверенные временем методы, которые имеют своё особое значение. Большинство людей знакомы с Капалбхати и Анулом-Вилом пранаямой. Однако есть много других форм пранаямы, такие как Бхастрика, Шитали, Бхрамари и т. д., которые также имеют много преимуществ. Кстати, министерство Аюша Индии также провело уникальный эксперимент для увеличения практики йоги в нашей жизни. Оно начало свой международный конкурс видеоблогов под названием «Моя жизнь, моя йога». В этом конкурсе могут участвовать не только индийцы, но и люди со всего мира. Чтобы принять участие в этом международном конкурсе видеоблогов, вам нужно сделать трёхминутное видео и загрузить его. В нём вы должны показать выполнение йоги или асаны, что вы обычно делаете, а также рассказать об изменениях, которые произошли в вашей жизни с помощью йоги. Я прошу всех вас тоже принять участие в этом конкурсе и таким образом стать частью Международного дня йоги».