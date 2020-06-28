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Все мы знали и слушали известного акына-импровизатора Элмирбека Иманалиева — недавно скончавшегося любимца народа. Сильно переживали, оплакивали его смерть. Остались недоумение и обида на Всевышнего: почему распорядился, чтобы век такого талантливого человека оказался столь коротким? Очень жаль, что Элмирбек не прожил ещё как минимум 20-30 лет. Благодаря своему разностороннему таланту он мог бы создать в два-три раза больше прекрасных произведений для народа.

Элмирбека Иманалиева справедливо называют Токтогулом XXI века. Он в некотором смысле продолжил искусство кумира народа — легендарного Токтогула Сатылганова, жившего в конце XIX — начале XX веков. Наш Элмирбек достиг вершины акынского импровизаторского искусства и в чём-то даже превзошёл мастеров прошлого, по-новому взглянув на традиционное творчество и нацелив его на достижение лучшего будущего. Он развил этнопедагогику «устат-шакирт» (учитель-ученик), выработав собственную систему акынского импровизаторского мастерства и распространяя её. Его смерть стала не только личной трагедией, но и большой потерей для национальной культуры и в первую очередь для традиционного акынского искусства. Если бы Господь создал бессмертными таких великих людей, как Саякбай, Кара-Молдо, Атай, Чынгыз, Элмирбек и других! Или хотя бы отпустил им не менее 100 лет для творчества.

За короткую жизнь Элмирбек Иманалиев успел сделать многое, показав акынское искусство, отвечающее самым высоким требованиям. Особое чувство ответственности и любви к айтышу позволили ему довести этот классический жанр традиционной музыкально-поэтической культуры до высокого художественного уровня.

Недавно мелодист-композитор С. Бейшекеев и акын А. Болгонбаев в интервью радио «Санжыра» предложили Национальной академии наук провести научное исследование творчества Элмирбека Иманалиева. Идея замечательная. Хочется добавить, что для этого необходимо переписать записи всех произведений акына, передать копии в рукописный отдел НАН и поручить учёным провести их глубокий анализ. Понятно, что творчество Элмирбека тема не одной монографии, а нескольких диссертаций.

К сожалению, учёных-аналитиков, способных провести такое исследование, у нас в Кыргызстане очень мало. Вообще не хватает теоретиков-искусствоведов. Из-за этого остро стоит проблема исследования кыргызской музыки. Чтобы исправить положение, необходима системная реформа в музыкальном образовании. В Министерство культуры, информации и туризма в бытность министром А. Максутова было направлено письмо с просьбой открыть в Национальной консерватории специальную научную кафедру. Но из этого ничего не вышло. Значит, проблема исследования кыргызской музыкальной культуры решится не скоро.

…Смерть застигла Элмирбека Иманалиева в момент плодотворного развития его творчества. Он не спел своей лебединой песни, но осталось много прекрасных произведений, которые ждут своих исследователей.

Камчыбек ДЮШАЛИЕВ, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель культуры КР.