Тест на аттестат особого образца
Вице-премьер-министр Аида Исмаилова посетила школу «Газпрома», где прошло тестирование «Алтын тамга» для столичных общеобразовательных организаций.
Экзамен состоялся при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. А для оперативности и объективности ребята сдавали тесты на планшетах. Общие итоги испытаний станут автоматически доступны как выпускнику, так и наблюдающим экспертам.
Отметим, что в этом учебном году 1 345 учащихся стали кандидатами на получение аттестата особого образца. В прошлом году 1 148 школьников принимали участие в конкурсе «Алтын тамга», по итогам которого 182 ученика получили аттестат особого образца. Участие в тесте добровольное.
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Тест на аттестат особого образца
ПоделитьсяFacebookTwitterVKPrintВице-премьер-министр Аида Исмаилова посетила школу «Газпрома», где прошло тестирование «Алтын тамга» для столичных общеобразовательных организаций.