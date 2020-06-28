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Да, совсем не хочется быть оракулом в случае с онлайн-турнирами, но, похоже, нам придётся к ним привыкать, особенно если их результаты окажутся для наших команд и участников успешными.

Сборная команда шахматистов Кыргызстана смогла поставить финальную точку в завершающем аккорде Quarantane онлайн-турнире по шахматам германской бундеслиги, а заодно и выиграть его. Все десять туров её вёл капитан Сардарбек Нурдин уулу. В личном зачёте из состава нашей команды в топ-10 лучших попали два шахматиста. Это кандидат в мастера ФИДЕ Элдияр Орозбаев и мастер ФИДЕ Мелис Маматов. Оба они набрали по 43 очка и разделили 8-10-е место с ещё одним участником, шведским гроссмейстером. Победителем же бундеслиги стал немецкий гроссмейстер Даниэль Фридман. Всего же бундеслига в онлайн-формате собрала более 50 титулованных шахматистов, среди которых один гроссмейстер, около 40 международных мастеров и мастеров ФИДЕ.

Соперниками кыргызстанцев в этом турнире выступили шахматисты из Финляндии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Швеции и Германии. В турнире играли такие опытные игроки, как международный гроссмейстер из ФРГ Даниэль Фридман, четырёхкратный чемпион Казахстана Пётр Костенко, босниец, чемпион Европы и мира среди юношей Борки Придоевич, чемпион Швеции Нильс Грантелиус и много других именитых шахматных мастеров. В командном зачёте в топ-3 1-е место — сборная Кыргызстана — 417 очков, 2-е место — SK Gligoric (Швеция) — 402 очка и 3-е место у The House Discord Server (Финляндия) — 386 очков. Вот кто входил в состав команды шахматистов КР, принёсших общую победу в международном онлайн-турнире: Элдияр Орозбаев, Мелис Маматов, Асылбек Абдыжапар, Азис Дегенбаев, Асель Лесбекова, Алтай Акматов, Михаил Марков, Кайрат Абылкасымов, Игорь Мазницын, Семетей Тологон тегин, Руслан Съездбеков, Адилет Аттокуров и Сардарбек Нурдин уулу.

В предыдущем выпуске «Стадиона» мы уже писали о том, что директор красноярского футбольного клуба «Енисей» А. Ивахов выразил желание, чтобы капитан национальной сборной Кыргызстана Валерий Кичин вновь вернулся в их команду. Пожалуй, от добра добра не ищут, тем более, что Кичин ранее выступал за красноярский клуб, куда пришёл в 2016 году, провёл за него в течение трёх сезонов 93 игры и забил 7 мячей. В 2017 году Кичин помог «Енисею» впервые в его истории выйти в российскую премьер-лигу. Причём по итогам РПЛ он признан болельщиками лучшим игроком этой команды. Зимой Кичин перешёл из минского «Динамо» в московское «Торпедо», за которое до пандемии провёл три игры. В конце мая автозаводцы объявили о том, что он покинул команду в статусе свободного агента. Контракт у «Енисея» с 27-летним Кичиным рассчитан на один год.

Что касается истории кыргызстанского футбола, то пандемия даёт хорошую возможность повспоминать и поразмышлять о нём, доброе слово молвить о тех, кто вызывал похвалы болельщиков на трибунах наших родных стадионов и в зарубежных выездных матчах. Один из таких футболистов, популярный и к тому же меткий форвард ещё бишкекской «Алги», СКА ПВО и уже столичного «Дордоя» Замирбек Джумагулов. Он сейчас возглавляет исторический, пожалуй, клуб отечественных бомбардиров имени прославленного нашего нападающего Алмаза Чокморова. Всего за свою карьеру в высшей лиге футбола Кыргызстана Замирбек Джумагулов забил 218 голов, играя в 362 матчах. С учётом же голов, забитых в Кубке республики, в составе национальной сборной наш «народный бомбардир» лично намолотил в ворота соперников 268 голов, что является абсолютным рекордом и по сей день.

Джумагулов с этим ярким показателем возглавляет клуб бомбардиров имени Алмаза Чокморова, в который входят футболисты, забившие больше 100 голов в официальных матчах. В зачёт клуба идут только голы, забитые после обретения страной независимости, поэтому сам Алмаз Чокморов в состав клуба, увы, не входит. Из ныне действующих (играющих) футболистов премьер-лиги Кыргызстана в клуб вошёл нападающий «Дордоя» Мирлан Мурзаев, который занимает 8-ю строку клубного рейтинга со 132 голами в своём активе. А вслед за Замирбеком Джумагуловым идёт Евгений Болдыгин, некогда долго игравший за «Нефтчи» из Кочкор-Аты. У него 260 забитых мячей. Строкой ниже расположился Вячеслав Прянишников — 186 голов, далее Мирлан Мирзалиев с таким же показателем, Роман Корнилов — 174 гола, потом Азамат Ишенбаев, Алмаз Мирзалиев и Мирлан Мурзаев.

История, как говорится, историей, но надо целеустремлённо заботиться и думать о насущных спортивных проблемах и заботах дня сегодняшнего. А их немало. Взять хотя бы спортивную и физкультурную работу в нашей столице. Озабоченные этой проблемой спортивные власти объявили конкурс на вакантное место главы городского управления физкультуры и спорта при мэрии Бишкека, победителем которого стал заслуженный тренер страны, мастер спорта международного класса Нурлан Токоноев. Сразу напомним, что не сверху назначен. Ранее Н. Токоноев успешно руководил Федерацией самбо и удостоен нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта», а ещё он является бронзовым призёром Кубка СССР по самбо, а также бронзовым призёром чемпионата мира, неоднократным призёром первенств Азии и различных международных турниров. При активном участии и помощи Нурлана Токоноева профильная федерация постоянно готовит наших атлетов для участия в престижных соревнованиях, где они завоёвывают призовые места.

У нас уже состоялись и интересные внутренние старты, о которых хотелось бы поведать читателям. На днях в Суусамырской долине прошла велосипедная гонка Kokomeren Race. Её организатором выступила дружная команда «Номад спорт». Старт велогонки дан на 141-м километре трассы Бишкек — Ош в Суусамырской долине, а финишировали его участники в селе Арал. Заезд проводился по грунтовой дороге, то есть 80 километров по так называемой гребёнке. Победительницей среди женщин, которые состязались в четырёх категориях, стала Ирина Казанцева, второй результат показала Алина Пучкина, третьим призёром была Чолпон Асанакунова. В заезде среди ветеранов (возраст 45 лет и старше) на финише первенствовал Олег Собко, второе место занял Александр Тихонов, а бронза на счету Анатолия Кудашкина. Когда подвели итоги среди участников-любителей, то тройку лидеров здесь составили Мурат Чиналиев, Александр Булавин и Дмитрий Петровский. А в категории «ПРО» победителем среди участников-мужчин вышел Канат Койчиев, второе место у Валерия Копытина, а третья призовая позиция у Игоря Филина. Всего в велостарте на Суусамыре приняло участие свыше 200 спортсменов.

На Иссык-Кульском ипподроме в Чолпон-Ате на первые в этом сезоне традиционные скачки вышло около 130 скаковых лошадей. Обычно такие старты здесь приурочивают к открытию туристического сезона, но в этот раз пандемия внесла свои коррективы. Однако призовой фонд для жокеев-участников оказался и в этом году немалым: призы — автомобили и внушительные денежные премии. И ещё всех зрителей обязали соблюдать необходимую дистанцию между собой, а без масок и антисептиков на трибуны милиция вообще никого не пускала. За этим весьма строго блюли устроители вкупе с правоохранителями. Соревнования прошли в одиннадцати скаковых номинациях. Это гладкие забеги и старты на короткие дистанции, ну а самой зрелищной стала как всегда аламан-байга — своеобразный конный марафон всадников на 24 километра. За победу тут традиционно награждают автомашинами. В упорнейшем состязании иноходцев лучшим вышел жеребец по кличке Кабылан с местного чолпон-атинского конного завода «Асанбек ата». В качестве главного приза победитель выиграл автомобиль. Вслед за ним к финишу прискакал на коне по кличке Шкода жокей Владимир Алейников из Беловодского. Ему достался крупный денежный приз в сто с лишним тысяч сомов. Всадник из Таласской долины стал победителем в одном из самых престижных видов скачек — конном марафоне (аламан-байга). Лидера — жокея Т. Осмонова на коне по кличке Пан одарили ключами от ещё одной автомашины. Вторым к финишу пришёл конник из Нарынской области. Словом, конный скаковой лёд на ипподромах республики растопили, так держать!

Кстати, самый популярный вид национальных конных игр — кок бору стал героем фильма известной мировой мультмедиакомпании Netflix. На её сайте появился трейлер под названием Home Game. Компания подготовила шоу об уникальных и опасных традиционных видах спорта разных стран планеты, в том числе о козлодрании. В вышедшем ролике показаны некоторые моменты — острые игры в кок-бору и дано короткое интервью с игроком на кыргызском языке. В анонсе фильма сказано, что первая серия ленты выйдет 26 июня. Известно, что кадры фильма снимались на Кубке Президента Кыргызстана в августе 2019 года, который впервые тогда проводился в Чолпон-Ате. Съёмкам предшествовал сложный переговорный процесс, на который ушло более полугода. Условием и предметом диалогов стала организация и проведение (впервые) Кубка Президента на берегу Иссык-Куля, хотя ранее этот популярный турнир проходил на ипподроме в Бишкеке.

Теперь о таком виде спорта, как волейбол. Наша мужская национальная сборная начала подготовку к играм за Кубок вызова Азии. Этот турнир планируется провести осенью 2020 года у нас в Чолпон-Ате. Главный тренер сборной Исматилла Амиров включил в расширенный состав команды 21 игрока. Это Манасбек Нуралы уулу (клуб «Аксы»), Жамалидин Мусаев, Эмил Идирисов, Омурбек Жунусов, Тоорбек Омаров, Ибрахим Матираимов, Нурислам Медетбек уулу, Уларбек Маматкулов (все EREM), Дамир Газинур уулу, Онол Каныбек уулу (оба клуб «Жаны Муун»), Темир Мусса уулу, Уларбек Алишеров, Азамат Жумабеков (все «Улар»), Роман Шилов (клуб «Салам-Алик»), Нурмухамед Токтоев, Байастан Жыргалбек уулу, Альберт Орозбай уулу, Медетбек Эргеш уулу, Кутманбек Апсатаров (все клуб «Отор»), Байиш Таштанбек уулу (клуб «Ош»), Бексултан Рустамжан уулу («Энергетик»).

Помогать главному тренеру в подготовке сборной к Кубку вызова Азии будут Самат Долгочиев и Санжарбек Исмаилов. Часть волейболистов, прошедших медицинское обследование и сдавших тесты на коронавирус, приступят к тренировкам, которые пройдут на площадке столичного Дворца спорта имени Кожомкула. По итогам сборов утвердят основной состав команды. Кстати, национальная мужская сборная по волейболу занимает 91-е место в обновлённом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). Новый рейтинг сильнейших мировых команд обнародован на днях. В активе сборной Кыргызстана 57 очков. А в рейтинге команд Азиатской волейбольной конфедерации мужская команда республики занимает 18-е место в списке. Данный рейтинг составлен по новым международным критериям.

А вот в легендарной лиге UFC до сего времени не умолкают разговоры о предполагаемом поединке против её чемпионки в наилегчайшем дивизионе, уроженки Кыргызстана Валентины Шевченко, выступающей под боевым псевдонимом Пуля. Буквально на днях рейтинговый представитель наилегчайшего веса лиги UFC Синтия Кальвилло, которая на прошедших выходных победила бывшую претендентку на чемпионский титул Джессику Ай в главном бою турнира UFC on ESPN 10, полагает, что уже готова подраться с королевой дивизиона — спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко. Синтия понимает, что большинство экспертов отводит ей роль аутсайдера в этом потенциальном противостоянии, и всё же надеется, что она найдёт, чем удивить Пулю. «Подерусь с Валентиной Шевченко, и я, почти уверена, что все думают, что та весьма легко надерёт мне задницу. Однако стили делают бои, а я, вероятно, лучший грэпплер в наилегчайшем дивизионе, поэтому, возможно, я стану для Шевченко серьёзным испытанием», — сказала Синтия Кальвилло на спортивном шоу Ариэля Хэльвани. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Кальвилло может получить право на титульный бой после победы над Джессикой Ай. Что ж, поживём, как говорится, и всё увидим.

А закончим мы свой обзор уже становящимся традиционным рассказом о новой фотосессии мировой чемпионки по вольной борьбе Айсулуу Тыныбековой. На минувшей неделе она предстала на своей странице в Инстаграм уже в новом образе. Если чуть раньше мы лицезрели её в образе порхающей бабочки, которая, словно крылья, раскинула полы платья, то теперь прославленная спортсменка предстала перед нами «царицей Востока». Сейчас её можно представить в таких необычных нарядах и образах, в отличие от привычного для всех нас спортивного стиля. Автор новой фотосессии, тот же фотохудожник Галина Бокова, заметила, что она ещё раз хотела показать известную спортсменку и чемпионку нежной и красивой.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из интернета.