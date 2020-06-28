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За что я люблю своих сограждан, так это за свободолюбивый нрав — непредсказуемый и неукротимый, как вольный степной ветер. Что меня в них раздражает — то же самое: нежелание следовать любым правилам, соблюдать порядок и одновременно желание делать наперекор, даже в ущерб собственным интересам и здоровью, а порой и жизни.

Как быстро все забыли тревоги, кажущееся беспросветным и бесконечным ожидание окончания карантина, долгие пешие походы на рынки, в магазины, действующая на

нервы подготовка к этим путешествиям: маска, справка, паспорт, маршрутный лист, ещё справка, и ещё… Забыли пустынные улицы, редких прохожих, звенящую тишину… В такие минуты я ощущала себя партизаном, готовым к вылазке в тыл врага, только что гранаты не прихватила.

Хотите, чтобы всё повторилось? Извольте! Продолжайте с ослиным упрямством игнорировать требования, просьбы, мольбы медиков, работников транспорта, наконец-то вернувшихся к работе, сотрудников магазинов, руководителей разных мастей и рангов.

Какое-то поистине атеистическое отрицание вируса прочно засело в головах кыргызстанцев! Хорошо, это ваш выбор: не боитесь заразиться сами и заразить близких? Молодцы! Безумству храбрых поём мы песню! Но благодаря вашему дурацкому нигилизму все снова окажутся в том же карантинном капкане — опустевший город без транспорта, блокпосты, закрытые магазины, базары, — и все опять без работы… Этого опять хотите, следуя правилу «Повторение — мать учения»? Ох, боюсь, что эта мать многих ничему не научит и с …дцатого раза.

Не знаю, в какую ещё дверцу постучать в этих свободолюбивых головах, где вовсю гуляет вольный степной ветер, чтобы вы — нет, не доказали теорему Ферма! — всего лишь НАДЕЛИ МАСКУ, ПОСЕЩАЯ МАГАЗИНЫ И ВХОДЯ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ! Давайте начнём прямо сегодня! Будьте здоровы!

Ирина ПРОКОФЬЕВА.