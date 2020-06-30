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В Москве состоялся парад Победы, посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В нём приняло участие более 13 тыс. военнослужащих, в том числе представители иностранных государств. По Красной площади прошли 234 единицы военной техники, среди которых 24 новинки. Завершил парад пролёт 75 самолётов и вертолётов.

Отметим, что юбилейный парад прошёл не традиционно 9 мая, а 24 июня, — торжества пришлось перенести из-за ограничений, ранее введённых в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1945 году прошёл исторический парад победителей.

Для участия в торжественных мероприятиях в Москву прибыли президенты: Абхазии — Аслан Бжания, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Молдавии — Игорь Додон, Сербии — Александр Вучич, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии — Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. Перед началом парада Владимир Путин приветствовал приглашённых глав государств в Гербовом зале Кремля.

Принял парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, командовал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Перед собравшимися выступил Президент России Владимир Путин. После приветственных слов глава России сказал:

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперёд и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте.

В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с Победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас», — сказал лидер России и объявил минуту молчания.

«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ — миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза, — продолжил В. Путин.

— На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии.

И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия.

Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену: многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине.

Наш долг — помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

В 1941 году свыше 80 процентов вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан.

Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь.

В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад — в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчётах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете.

Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов Вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы.

Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность — человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь.

Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.

Среди них создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз.

Дорогие друзья!

Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах. Но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества.

Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости.

Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим.

Слава поколению, победившему нацизм!

Слава героям Великой Отечественной войны!» — заключил В. Путин.

В начале парада знамённая группа батальона почётного караула Преображенского полка традиционно вынесла на Красную площадь знамя Победы и Государственный флаг Российской Федерации.

В составе пешей колонны по Красной площади прошло маршем более 40 парадных расчётов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооружённых сил, военнослужащих силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, юнармейцев.

Наряду с российскими военнослужащими в параде приняли участие расчёты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Механизированная часть парада открылась историческими боевыми машинами времён Второй мировой войны Т-34. Всего зрители увидели около 30 легендарных танков, за ними — семь самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Т-34 был собран на Харьковском заводе ещё в конце 1930-х годов. С тех пор было изготовлено более 84 тыс. различных модификаций, которые стали востребованы не только в СССР, но и за рубежом. Боевые машины участвовали во многих конфликтах второй половины XX века не только в Европе, но и в Азии и Африке.

СУ-100 же создана для уничтожения танков. Самоходная артиллерийская установка была разработана на «Уралмашзаводе» на базе среднего танка Т-34-85 в 1943 году. С тех пор, по некоторым оценкам, было собрано почти 5 тыс. единиц этой техники.

Помимо известных боевых машин, на юбилейном параде впервые продемонстрировано более 20 образцов военной техники.

По Красной площади прошли глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300В4, модернизированные зенитные ракетно пушечные комплексы «Панцирь С-1М».

Кроме того, в параде приняли участие реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», защищённые автомобили «Тайфун-К» 4х4 и «Тайфун-ВДВ» с дистанционно управляемыми боевыми модулями, тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ.

Воздушную часть представили 75 воздушных судов в составе 16 групп. Над Красной площадью, в частности, прошли десантно- транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх вертолётов Ми-8, три группы по пять вертолётов Ми-35, Ка-52, Ми-28. Воздушные суда военно транспортной, специальной и дальней авиации были представлены самолётами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту- 160, Ил-78. Две группы самолётов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) проследовали в боевом порядке «пеленг». Замкнули строй две группы по одному звену самолётов МиГ-31К и Су-57.

В заключительной части над Красной площадью прошёл строй из десяти самолётов оперативно- тактической авиации в плотном боевом порядке «тактическое крыло», группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Завершила воздушную часть группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага Российской Федерации.