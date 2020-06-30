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| июня 26, 2020
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Узаконили земельные вопросы

Президент подписал Закон «О ратификации Протокола между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы на территории Кыргызской Республики от 20 сентября 2012 года, подписанного 28 марта 2019 года в городе Бишкеке».

Протокол подготовлен по результатам проведённой в 2016-м и 2017 годах совместно с российской стороной топографической съёмки земельных участков, арендуемых российской стороной, ГП «Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Госагентстве по земельным ресурсам в связи с установленным превышением фактически занимаемых площадей от размеров, установленных Соглашением между Кыргызстаном и Россией о статусе и условиях пребывания объединённой российской военной базы на территории Кыргызстана от 20 сентября 2012 года (далее — соглашение).

В соответствии с соглашением от 2012-го площадь земельных участков, арендуемых российской стороной, составляла 866,2 га. По итогам инвентаризации фактически используемая российской стороной площадь составила 924,52 га, что на 58,32 га больше, чем указано в соглашении. После вступления в силу протокола стороны организуют работу по возмещению Кыргызстану суммы арендной платы за фактически используемые Российской Федерацией площади земельных участков начиная с 20 сентября 2012 года. В рамках протокола планируется реконструкция взлётно-посадочной полосы (ВПП) за счёт средств российской стороны. По истечении срока действия соглашения данные объекты вернутся кыргызской стороне. Кроме того, объекты ВПП включены в перечень объектов совместного использования.

В целях развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) на территории Кыргызстана в интересах обеспечения безопасности государств сторон российская сторона планирует разместить на российской авиационной базе БПЛА.

При этом после подписания и вступления в силу протокола стороны подпишут межведомственный документ, определяющий порядок применения БПЛА.

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