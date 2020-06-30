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Несмотря на все сложности режима ЧС, вышел очередной номер «Литературного Кыргызстана», показывая непоколебимость перед жизненными трудностями.

И, конечно же, посвящён он 75-летию Великой Победы. Литературный сборник открывает творчество людей, лучше всего знавших о всех трудностях войны, — поэтов-фронтовиков Кыргызстана: Темиркула Уметалиева, Суюмбая Эралиева, Сооронбая Джусуева.

Военная тематика получила продолжение в разделе «Публицистика». «О, Победа! Мы так долго ждали тебя…» — так называется очерк Валентины Воропаевой, соединивший личные воспоминания автора — ребёнка военных лет, а также статистические данные, факты, хронологию событий Великой Отечественной. В центре повествования вклад кыргызстанцев в ту единую для всех народов СССР Победу. Это ратные подвиги героев-панфиловцев, Талгата Бегельдинова, Евдокии Пасько и многих других десятков тысяч жителей республики, призванных в армию. Много внимания уделено в очерке и тому, что происходило в те годы в тылу, помощи фронту, которую оказывали оставшиеся в городах и колхозах женщины, дети, старики. «Архивные документы говорят о том, что в годы войны наша республика стала крупнейшим поставщиком обуви и одежды для бойцов Красной армии: 1,3 миллиона пар кожаной обуви, 8,6 миллиона швейных и трикотажных изделий, 1 239,3 тысячи метров шёлковых и шерстяных тканей», — такие данные приводит автор материала, упоминая, что традицией тех лет стал сбор населением средств для танков. Так появилась на свет танковая колонна «Советский Киргизстан». Вот что по этому поводу пишет В. Воропаева: «Известно, что танки «Советский Киргизстан», входившие в состав 3-ей Краснознамённой танковой орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады, освобождали Венгрию, Австрию, Чехословакию».

В. Воропаева попыталась довольно объёмно рассказать о вкладе людей разных специальностей, разных групп населения в борьбу с врагом. «В республике находили приют многие тысячи эвакуированных граждан. На железнодорожных станциях были организованы специальные эвакопункты, персонал которых встречал эвакуированных, оказывал необходимую помощь. После этого прибывших распределяли по областям, городам и районам. На таком эвакопункте станции Пишпек оказались и мы с моей матушкой в 1942 году, прибыв вместе с другими эвакуированными женщинами и детьми с Кавказа. А затем нас перевезли в Иссык-Кульский район, в живописное село Теплоключенка… Позднее узнала, что по всей республике, в городах были организованы специальные комиссии, которые брали на учёт «излишки» жилплощади, чтобы по прибытии расселять эвакуированных. Организованный приём, расселение и оказание необходимой помощи эвакуированным являлись ещё одной актуальной задачей, которую пришлось решать руководству тыловых районов страны. Причём следовало при этом учитывать интересы местных жителей и не ущемлять их. Только в труднейшие 1941-1942 годы в республике были размещены 138 тысяч человек.

Следует заметить, что эвакуированные — среди них было много специалистов — сразу же включились в работу: учителя — в школах, врачи — в госпиталях, артисты создавали фронтовые бригады» — представляет данные В. Воропаева.

Автор материала приводит воспоминания актёров, музыкантов, работавших в прифронтовой зоне. Народная артистка республики Мария Махмутова позже писала: «От одной воинской части к другой, порой по пять-шесть километров, в пургу, в мороз наша бригада спешила на концерт. Как ждали нас солдаты! Как рады они были песне, танцу, музыке! Сколько тепла, нежности, чуткости чувствовалось в их отношении к нам. Это проявлялось и в лучшей землянке, которую отдавали артистам, и в горячем, крепко заваренном чае, в тёплом полушубке, накинутом на плечи, — в каждой мелочи, не говоря уже о самом главном, когда начинался обстрел, нас охраняли, как драгоценность. Конечно, им, обстрелянным в тяжёлых боях, пропахшим пороховым дымом солдатам, как воздух, нужны были наши концерты, эти маленькие отголоски мирной жизни».

Очерк Валентины Воропаевой — это взгляд человека, пережившего, хоть и в тылу, войну, видевшего тяжёлые годы послевоенного восстановления. А как оценивает это время новое поколение кыргызстанцев? Чтобы показать это, редакция журнала разместила эссе юных участников конкурса, проводившегося к 75-летию Победы общественным фондом «Мы — соотечественники». В этих работах представлены очень разные мнения. Вот, например, отрывки из одного эссе: «Война. Победа. Память. Что для нас есть война? Для нас, тех, кто её не видел? Для тех, кто там не был? Мы её знаем лишь по рассказам увядающих стариков, которые могут поведать нам о войне, когда они снова и снова предаются болезненным воспоминаниям.

Мы ничего не знаем о войне на самом деле, но так любим говорить о ней, любим помпезные парады и высказывания о Победе. Но хоть раз кто-нибудь задумывался, а вдруг тем, кто прошёл войну, противно наше лицемерное веселье, потому как, когда мы празднуем и смотрим шествие парада, те люди стоят среди нас, в толпе и видят перед глазами смерть, боль и всех тех демонов, что таились в их памяти всё это время?..

…Лично я не стала бы ни за что участвовать в чьей-то войне и рисковать собой ради чьих-то «благочестивых помыслов». Я бы просто всё бросила и уехала от этого. И пусть те, кто это осудил бы и не понял, сидели в этой кровавой луже, которую называют морем, и убивали бы друг друга ради клочка земли или чего-либо ещё». Вот такой довольно резкий взгляд, с ним можно не соглашаться, спорить, но он есть и отражает мировоззрение какой-то части молодых людей. Но в журнале представлены и другие эссе, которые позволяют верить, что та Победа, за которую отдали жизнь миллионы людей бывшего Советского Союза, не забудется. Приводим отрывки из сочинения Бегимай Жумагуловой, школа «Макмал», 10-й класс: «Я восхищаюсь матерями, которые теряли сыновей, мужей, но стояли у станка со словами: «Всё для фронта, всё для Победы!» Восхищаюсь людьми, простыми парнями и девушками, которые падали, вставали и снова шли в бой навстречу смерти! Горжусь теми, кто навеки остался там, на поле боя! В памяти людей они навсегда остались такими же молодыми, каким ушли на фронт. Им не суждено было дожить до старости, но они стали ГЕРОЯМИ! Всё это было не со мной! Но это было ради меня! И я не имею права их забывать! Каждый прожитый мной счастливый день выстрадан нашими дорогими героями войны».

В рубрике «Проза» помещены произведения о более близких к нам годах. Вновь на страницах журнала появились рассказы Юрия Бушманова. Созданные на основе личного жизненного опыта, небольшие по объёму, они наполнены внутренним глубоким смыслом, в них всегда ставится нравственная проблема. В таинственный мир тюркской мифологии приглашает окунуться читателя Анвар Амангулов. Напряжённая и интригующая повесть рассказывает о столкновении человека века электронных технологий с непознанным и древним.

В разделе «Поэзия» читателей ждут встречи с творчеством мэтров отечественной поэзии Майрамкан Абылкасымовой, Вячеслава Шаповалова. Порадует поэтика Светланы Луговой и Сергея Даткая, опубликованы очень оригинальные «вирши» на тему сказок Александра Сидорченко.

Валентин Янцен «О великом, могучем замолвите слово» открывает новую тему в журнале. Посвящена она русскому языку — той благодатной почве, на которой произрастает русскоязычная литература. Что происходит с языком Пушкина и Толстого в Кыргызстане и в мире, о тенденциях сделать из русского языка мишень для нечистоплотных нападок — размышляет кандидат наук, русист В. Янцен.

В этом году в КРСУ вышел в свет на русском языке эпос «Манас» манасчи Жусупа Мамая в переводе народного поэта Светланы Сусловой. С профессиональной критикой опубликованного труда выступили в «ЛК» филологи Нурайым Сардарбек кызы и Ботокоз Бейшеналиева. Авторами отмечено, что ранее русскоязычному читателю предлагались только эпизодические переводы на русском языке из различных вариантов известных сказителей С. Орозбакова и С. Каралаева, выполненные в разное время В. Радловым и Ч. Валихановым, Л. Пеньковским, С. Липкиным, В. Шаповаловым и другими. Вариант же сказителя Жусупа Мамая на русский язык не переводился даже фрагментарно.

Специалисты в своей работе дают понимание, чем же этот вариант сказания отличается от других. «Эпос «Манас» в изложении Жусупа Мамая является продуктом творчества масштабного автора, находящегося в точке встречи устной и письменной культур, — говорится в работе. — Сказитель находился в русле общенациональной исторической традиции и культуры народной поэзии, но содержательный план великого сюжета уже несколько иной, ибо создавался в условиях иной среды, иной народной почвы. Здесь ещё более ощутим закон исторического энциклопедизма — количество взаимосвязанных событий, огромный пантеон действующих лиц, множество картин бытия, мозаика «политических» взаимоотношений внутри племён и родов. Уже по одному этому понятно, что созданный далеко от кыргызской земли вариант её жизни наполнен тоской по воссоединению, он поражает силой воспевания единства народа».

«Перевод С. Сусловой на русский язык варианта Жусупа Мамая, представителя этнической группы кыргызов, проживающих в КНР, представляет собой образец масштабной и кропотливой работы в полном объёме, — считают авторы работы. — Поэтический опыт и чутьё, созидательное дарование переводчицы Светланы Сусловой, её этнокультуроведческий такт, внимание к поэтике кыргызского эпического стиха, любовь к истории кыргызской земли — всё это служит творческой удаче. С. Сусловой удалось создать адекватную оригиналу русскую версию грандиозного эпоса».

Надо отметить, что означенный вариант эпоса «Манас» принят Министерством образования и науки как учебное пособие для студентов вузов.

Завершает выпуск статья искусствоведа Елены Шнырёвой о выдающихся художниках и скульпторах нашей страны. Среди них имена, хорошо знакомые любителям изобразительного искусства как в республике, так и за её пределами: С. Чуйков, О. Мануйлова, Г. Айтиев, С. Чокморов, Д. Джумабаев, А. Осташев, Т. Сыдыков и многие другие. А в качестве иллюстраций к этому материалу выступили талантливые портреты, созданные фотохудожником Александром Фёдоровым. Среди этой галереи и те, о ком рассказывалось в статье, и многие другие прославленные мастера кисти и резца.

Дмитрий ОЗЕРОВ.