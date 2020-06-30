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Жогорку Кенеш принял к сведению заключение временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айеркена Саймаити, образованной постановлением ЖК 21 ноября 2019 года.

Отчёт комиссии на пленарном заседании представил палате её председатель Талант Мамытов. Он напомнил, что в состав комиссии вошли 11 депутатов из всех шести фракций парламента, что прошли пять заседаний с участием представителей правоохранительных органов, руководства «Азаттык медиа» и других заинтересованных сторон.

В итоге комиссия сделала несколько выводов, в том числе о принадлежности выведенных из Кыргызстана $932 млн. 736 тыс.

Уже известные сведения

По словам Т. Мамытова, основным видом деятельности Айеркена Саймаити являлся вывод наличных средств через банковские счета: свой, ОсОО «Абдыраз» и частного предпринимателя Вуфули Бумаилиаму. Также до 2012 года А. Саймаити отправлял в Турцию и Китай деньги торговцев рынков (в частности «Туратали» в Кара-Суу). За всё это он брал плату с владельцев денег.

С 2012 года Саймаити работал с Хабибулой Абдукадыром, средства от торговли на рынке которого «Абу Сахий» выводил через Кыргызстан. «Так как в Узбекистане есть официальный запрет на вывоз наличных, средства выводились в Кыргызстан и через А. Саймаити направлялись в Китай, Турцию и другие страны», — сказал депутат.

Что касается перевода денег в фонд «Исмаил Ата» со стороны Вуфули Бумаилиаму (в расследовании «Азаттыка» сообщалось, что в фонд «Исмаил Ата», принадлежащий Матраимовым, перечислено свыше $3 млн.), докладчик заявил, что подтвердилась информация только по $199 тыс. По словам замглавы Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиля Жамгырчиева, это деньги некоего турецкого гражданина.

Также Мамытов рассказал о том, что сотрудник ГРС незаконно выдал паспорт Кыргызстана китайскому гражданину Саймаити, а против бизнесмена возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество».

Упомянул Мамытов и о следственных мероприятиях, которые ведут правоохранительные органы Кыргызстана в отношении Саймаити и компании «Абдыраз» за неуплату налогов, мошенничество и незаконный вывоз средств.

Ещё он напомнил, что покойный общался с экс-консулом КР в Турции Эркином Сопоковым, из-за чего пользовался его машиной. Сейчас бывший чиновник под следствием и даёт не подтверждённые фактами показания против журналистов «Азаттыка».

По официальным данным правоохранительных органов, с 2011-го по 2017 год через счета Айеркена Саймаити и компании «Абдыраз» в общем переведено $932,7 млн. нескольким сотням контрагентов в Китае, Германии, Турции, Литве, Великобритании и других странах.

В ходе обсуждения услышанного парламентарии указали на необходимость повышения прозрачности финансово-банковской системы, а также усиления противодействия отмыванию доходов. Они (72 человека из всех, присутствовавших на заседании) приняли к сведению заключение временной депутатской комиссии.

Ворон ворону глаз не выклюет?

Только один депутат выступил против — Рыскелди Момбеков. А накануне отчёта Мирлан Жээнчороев вышел из комиссии, сказав, что она не сможет достигнуть результатов, для которых создавалась, он был не согласен с заключением.

При этом на заседании сообщили, что под ним подписались восемь членов временного образования: Талант Мамытов, Омурбек Бакиров, Сайдолимжон Джураев, Аалы Карашев, Закир Шарапов, Данияр Толонов, Джаныбек Бакчиев и Тынчтык Шайназаров.

Напомним, что Аалы Карашев (СДПК), предположительно, мог иметь связь с покойным Айеркеном Саймаити (см. материал «Заплутавшие в сетях» в номере от 9 июня 2020 года). Общественный деятель и правозащитница Токтоайым Уметалиева подтвердила «СК», что отец парламентария Азим Карашев является учредителем компании «ИПАР-ИНТЕРНЭШНЛ».

На заседании показали видео информагентства «Элдик медиа» под названием «Кому принадлежат $700 млн.?» В этом ролике журналисты настаивают, что вреда в вывозе средств из Кыргызстана нет, потому что они могут принадлежать предпринимателям из других стран. В качестве эксперта в нём выступает бывший сотрудник «Азаттыка» Нарын Айып, считающий, что из средств, вывезенных из КР, кыргызскими были только налоги.

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов на видео (он находился и в зале заседания) рассказал, что в Кыргызстане «либеральное законодательство по вывозу и ввозу крупных сумм», и привёл статистические данные по внешнему обороту за последние несколько лет, объясняя, почему узбекские предприниматели предпочитают обращаться в кыргызские банки.

«Можно менять деньги в любом размере. Только если будет слишком крупная сумма, в финразведку поступит об этом уведомление», — рассказал Абдыгулов.

Если верить журналистскому расследованию «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP, курьеры Саймаити вывозили за раз до $2 млн., ничего не декларируя.

Выступая, депутат Мирлан Бакиров заявил: «Сейчас, как видит общественность, информацию проверили. В течение семи месяцев проводилось расследование комиссии. Как и говорилось, информацию распространили заинтересованные лица специально, чтобы обмануть народ», — сказал он.

Белая ворона

Рыскелди Момбеков так объяснил, почему проголосовал против: «Из 44-страничного заключения следует, что они не пытались изучить факты, озвученные в расследовании «Азаттыка». Наоборот, как я понял, они попытались очернить сам «Азаттык».

Он обратил внимание на то, что комиссия озвучила обвинения в адрес журналиста-расследователя Али Токтакунова, основываясь на показаниях экс-консула Эркина Сопокова, который находится под следствием, и сказала, что не может подтвердить данные из расследования о выводе денег из Кыргызстана, но при этом потребовала от правительства «приложить усилия для возврата» более шести миллиардов сомов.

Это только предположение, разумеется, но выглядит так, будто сейчас Момбеков, бывший член СДПК (только недавно вышел), пытается отмыться от имиджа сторонника Алмазбека Атамбаева. Ведь Эркин Мамасалиевич Сопоков — самый что ни на есть атамбаевский кадр. В 1998-2002-м годах он был его личным водителем на заводе «Кыргызавтомаш», потом работал на госслужбе (в основном в системе сбора налогов), в 2012-2013-м стал заместителем управляющего делами президента (Атамбаева в тот момент), а в 2013-2017-м — директором госучреждения «Государственная резиденция №1» при Управлении делами президента и правительства. Сопоков — зять Эгемберди Эрматова, покойного ныне, бывшего депутата ЖК от СДПК. Об этом в ноябре прошлого года в интервью Racurs.kg говорил ещё один социал-демократ Торобай Зулпукаров. По его словам, внук Эрматова и, соответственно, сын Сопокова Азамат Мамасалиев работал в секретариате СДПК (видимо, в секретариате фракции в парламенте), а также был помощником Зулпукарова, но после скандала с Сопоковым уволился.

Опять же уйгурского бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, чьи деньги вывозил Саймаити, связывают с Алмазбеком Шаршеновичем: есть их фотография в обнимку, и в СМИ упоминалось, что возможным реальным покупателем здания «Форума», ранее принадлежавшего Атамбаеву, является Абдукадыр, а Субихи Пархати — лишь его доверенное лицо.

К слову, именно одна из прежних депутатских комиссий — по лишению неприкосновенности бывшего президента — утверждала о его аффилированности с Субихи Пархати, ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь», Токтосуном Туманбаевым, ОсОО «Терексай жаштары» (учредители — Синьцзянская международная компания «Бизниснур», ОсОО «АКА Петролеум», Чолпон Элмуратова), «АКА Петролеум». Связующим звеном между Атамбаевым и всеми этими людьми и компаниями является, считала комиссия, Субихи Вуфуерович Пархати.

Как пишет «Кактус», до 2018 года Пархати и Алмазбек Атамбаев были соучредителями ОсОО «Научно-производственная фирма «Форум». По данным osoo.kg, в апреле 2018 года компания прошла перерегистрацию и Пархати стал единственным владельцем. Он же является соучредителем «Хуасинь», но, согласно порталу «Открытый бюджет», налоги за неё платил Токтосун Туманбаев, директор компании «Терексай жаштары». В свою очередь в числе учредителей последней — «АКА Петролеум», которая, если верить азаттыковскому журналистскому расследованию, регулярно получала средства из Кыргызстана через фирму «Абдыраз», которой в прошлом владел Айеркен Саймаити.

В Кыргызстане «АКА Петролеум» через дочернюю компанию «АКА минералз энд майнинг» (позже переименованную в «АКА Инвест») три года назад вместе с «Хуавэй» пыталась реализовать проект «Безопасный город», но позже правительство отказалось от сотрудничества с ними. Также в начале 2018 года ОсОО «АКА минералз энд майнинг» планировало купить сотового оператора «Мегаком». Письмо в ФУГИ направлялось от имени директора Касыма Курбанова.

СМИ называют Касыма Курбанова двоюродным братом Ясына Курбанова — нынешнего руководителя компании «ИПАР груп», но это неточно (Taza koon — сомнительный канал).

Наконец, как пишет «Азаттык», владельцем «АКА Петролеум», зарегистрированной в Германии, значится Хабибула Абдукадыр.

Эдиль Байсалов, ныне посол КР в Великобритании, в своём расследовании «11 друзей Атамбаева» писал: «Правительство Сапара Исакова подписало договор с никому не известной компанией «АКА Инвест», передало ей проект «Умный город» без проведения тендера». Все ломали голову: что же это за компания? А при проверке выяснилось, кто за ней стоит, — уйгуры, владельцы бизнеса, зарегистрированного в Дубае и Мюнхене. Эта же компания ранее называлась «АКА минералз», и она основала компанию «Терексай жаштары», которая занималась разработкой сурьмяного месторождения в Чаткальском районе. Позже название компании изменили на «АКА Инвест». Но потом соглашение по «Умному городу» было расторгнуто».

Бывший азаттыковец, ныне депутат ЖК от СДПК Жанар Акаев с ним согласен. «Когда Сапар Исаков был премьер-министром, он подписал соглашение с «АКА Инвест». Кто мог дать ему такое поручение или сделать такое предложение? Конечно Атамбаев! Уже можно понять, какая была бизнес-заинтересованность. Ну а теперь, когда всё становится явным, обвиняют во всём Жээнбекова и говорят, что ничего не знали обо всём этом. Возможно, были планы по отмыванию денег через этот проект. Иначе зачем этой компании браться за «Умный город»?», — цитирует своего бывшего коллегу «Азаттык».

По материалам www.

Фото из интернета.