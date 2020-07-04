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Напутствуя когда-то молодых кинематографистов, классик национального кино, народный артист Союза Толомуш Океев мудро заметил, что начинать путь в искусстве нужно со своей любимой темы. Отдать первому шагу максимум сил, чтобы он стал фундаментом для всего, что создашь в будущем.

Если говорить о главенствующих темах в творчестве так внезапно покинувшего земные пределы замечательного кинорежиссёра, народного артиста республики, заслуженного деятеля культуры КР Бакыта Карагулова, то свои первые шаги в кинематографе он посвятил актуальным проблемам жизни Кыргызстана и духовному наследию нации. Одной из ключевых в его киноискусстве стала айтматовская тема, обращение к которой позволило ему стать одним из ведущих экранизаторов прозы писателя на мировом экране.

Его путь в кинематограф лежал через филфак КГНУ, а затем он поступил на Высшие режиссёрские курсы в Москве, где в 1979 году закончил мастерскую известного кинорежиссёра Александра Митты (автор картин «Точка, точка, запятая», «Экипаж», «Таёжный роман»). Его дипломной работой в игровом кино стала детская приключенческая картина «Удержись в седле», снятая в творческом объединении «Дебют» по сценарию Турара Дуйсенбаева в 1984 году. В главных ролях в ней снялись Макиль Куланбаев, Назира Мамбетова, Алиман Джангорозова. По сюжету мальчик Нурдин на летние каникулы попадает в горы к деду-табунщику. Он научился ездить верхом на лошади, даже участвует в конных скачках, проявляет смелость и отправляется с местными ребятами в пещеру, чтобы найти там мумиё и с его помощью вылечить заболевшего друга.

Другой этапной работой Б. Карагулова стал художественный фильм «Лунная ведьма», созданный в 1985 году по повести писателя и кинодраматурга Ашима Джакыпбекова (он же написал сценарий). Оператором выступил молодой талантливый Манасбек Мусаев. Сыграли в нём актёры Изобар Дуйшеналиев, Светлана Чебодаева-Чаптыкова, Капар Медетбеков, Койсун Карасартова, Сакыбек Карабаев. Молодой постановщик и вся киногруппа создали волнующий поэтический рассказ о маленьком мальчике, который в аиле ждёт возвращения с фронта отца и сочиняет ему письма, ещё не зная азбуки. Он раньше времени идёт в школу, чтобы научиться писать. Фильм «Лунная ведьма» был удостоен специального приза на Всесоюзном фестивале «Сказка».

Первым обращением к прозе Ч. Айтматова стала экранизация выдающегося произведения писателя «Лицом к лицу», которая вылилась в фильм «Плач перелётной птицы» (1989 год). Режиссёр не испугался пригласить на главные роли совсем молодых выпускников театральных вузов Бусурманкула Одуракаева (Исмаил) и Шайыр Касымалиеву (его жена Сейде). По признанию самого Карагулова, артисты как нельзя лучше подходили под образы своих персонажей, поэтому выбор и пал на них. Рассказ прозаика хотели снять как можно достоверней, без искажений, и эти съёмки, по сути, принесли славу актёрам. Работали в горной местности в весьма суровых условиях. Даже маленьких детей снимали в холодную пору. Сам писатель и зрители восприняли картину очень тепло. В ней блистал весьма звёздный актёрский состав: Сабира Кумушалиева, Гульнизат Омарова, Ерсаин Телеубаев, Асанкул Куттубаев, Бакирдин Алиев, Турсун Уралиев. Актёр, игравший Исмаила, для убедительности в передаче образа своего персонажа встречался с прототипом Исмаила, который ушёл на фронт, оставив жену, новорождённого сына и мать. Однажды он дезертировал и вернулся в родное село, прятался неподалёку в горной пещере. Супруга его не выдавала никому и носила еду. Когда умерла мать Исмаила, то он лишь издали наблюдал за похоронами. А когда от голода украл корову односельчанки, его жена решила сдать его властям.

Затем Бакыт Карагулов основательно взялся за экранизацию прозы своего выдающегося земляка. В начале 1990-х он снимает «Млечный путь» по повести Ч. Айтматова «Материнское поле». Затем следует очень значительная киноработа «Буранный полустанок» по его же роману «И дольше века длится день».

На международном Берлинском кинофестивале в 1996 году сценариста Ч. Айтматова отметили призом «Золотая камера» за вклад в мировой кинематограф. Сосценаристами стали Б. Карагулов и М. Сарулу, а превосходной операторской работой блеснуло трио в составе Хасана Кыдыралиева, Сапара Койчуманова и Бекболота Айдаралиева. Музыку к картине написал Муратбек Бегалиев. Исполнителями главных ролей в ней были известные актёры Гульсара Ажибекова, Гульнизат Омарова, Каукен Кенжетаев, Абдрашит Абдрахматов, Дюйшен Байдобетов, Бакирдин Алиев, Капар Медетбеков, Акылбек Мураталиев. Кстати, сам режиссёр талантливо (по мнению коллег) сыграл одну из небольших ролей. Затем вновь последовало обращение кинематографиста к этому же роману, а точнее, к легенде о птице Доненбай. Новый фильм, вышедший в 2003 году, назывался «Плач матери о манкурте». Айтматовскую тему режиссёр счастливо продолжил в кинодокументалистике, сняв в 1993 году киноповествование об отце писателя «Торекул Айтматов».

Последними художественными лентами Бакыта Карагулова стали короткометражные картины «Ата», снятая в 2006 году, и «Бешик» («Колыбель»), вышедшая на экран в 2009-м. О ней хочется сказать особо, поскольку она стала последней игровой работой, созданной им. В её основу легла повесть Бекена Назаралиева. Сценарий написали Марат Алыкулов, Эмиль Джумабаев и Нурдин Карагулов. В основе картины — история одной семьи, которая сначала становится жертвой стихийного бедствия (селя), а затем и системы. Главу семейства, который теряет всех близких, в период гибели колхозного скота признают виновным и сажают в тюрьму. Но после освобождения он узнаёт, что спаслась его младшая дочурка, которую удочерили люди из соседнего аила, а открыть ей правду отец не решается. В фильме снялись такие известные актёры, как Муканбет Токтобаев, Акылбек Абдыкалыков, Альбина Имашева, Аида Дурсанбаева, Жылдыз Сегизбаева и исполнитель главной роли, непрофессиональный актёр Рысбек Джумабаев.

В творческом арсенале Бакыта Карагулова большое число документальных фильмов, снятых им на самые актуальные темы: «Фабрика в селе» (1979 г.), «Потомки Токтогула» (1979 г.), «Я-45» — очерк о водителе такси, кавалере ордена Красного знамени Эрке Бердекеевой (1980 г.), «В год неспокойного солнца» (1980 г.), «Стопы» — о творчестве народного поэта КР С. Эралиева (1984 г.). «Первый генерал» (1984 г.) «Кыргызстан-89», «Мыслящий скиф» (2000 г.), «Когда цветёт миндаль», «Тень уходящего всадника». Несколько лет Бакыт Назаркулович руководил Национальной киностудией «Кыргызфильм». Он с вниманием относился к молодым режиссёрам, увлечённо пестовал и учил их, и с интересом постоянно наблюдал за ними. Он считал, что в их фильмах меньше режиссирования и больше наблюдений, говоря о том, что современными постановщиками даже в игровом кино используется довольно много приёмов из документалистики. Мастер опасался, что из-за стремления заработать на киноиндустрии кино станет вымирать.

Айтматов всегда занимал важное место в жизни режиссёра, и когда поступило предложение создать фильм к 90-летию писателя, он с большим желанием включился в работу вместе с Айбеком Джангазиевым. В его многогранной кинодеятельности документальная лента «Мир Айтматова», съёмки которой велись в Азербайджане, Турции, Казахстане, Татарстане, принесла автору удивительное удовлетворение. Карагулов был очень вдохновлён самим процессом съёмки и делился впечатлениями о ней. Он заметил, что фильмы, снятые о выдающемся мастере слова ранее, не смогли передать всего величия писателя. Большую часть картины на тот момент отсняли и премьера планировалась к 90-летию Ч. Айтматова. В неё предполагалось включить интервью с президентами пяти стран, которые лично знали прозаика. Он с волнением вспоминал съёмки в родном селе матери писателя Нагимы Хамзаевны в Татарстане, с воодушевлением делился воспоминанием о встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который поразил его профессиональным знанием национальной культуры. Рассказывал и о других главах государств, многие из них были близки с писателем, а отец Ильхама Алиева, первый президент Азербайджана Гейдар Алиев, хотел провести 70-летие Ч. Айтматова, но писатель, к сожалению, не смог тогда приехать.

Последней киноработой Бакыта Карагулова стала актуальнейшая, яркая, публицистическая лента, посвящённая 10-летию апрельской революции «У меня одна родина, это Кыргызстан!», которую он успел завершить до своего печального земного ухода. Режиссёр совсем немного не дожил до своего знакового 70-летия. Кто-то из великих и мыслящих мудрецов сказал, что человек не вечен, но память о нём может стать таковой, вечной, если он жил для людей, для своего народа, ведь воспоминания — это благодарность живых. Мы безмерно благодарны Бакыту Назаркуловичу Карагулову за его профессиональное подвижничество, за его преданную любовь к истории, к родной земле и её людям, которым он посвящал свои значительные кинопроизведения и замечательно и целеустремлённо воспевал в своём неустанном творчестве.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: кинорежиссёр Бакыт Карагулов.